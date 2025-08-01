Logistic Fundamental (LF1) Nedir?

LF (Logistic Fundamental) projesinin küresel dağıtım projesi, aralarında e-ticaret pazarının da bulunduğu mevcut küresel dağıtıma dikkat ediyor ve blok zinciri teknolojisini kullanarak merkeziyetsiz e-ticaret pazarında ve küresel dağıtım pazarında yeni bir çağ açmayı hedefliyor. LF Projesi, Kore'nin mükemmel K-güzellik/gıda/moda ürünlerini küresel tüketicilere tanıtmak için bir bağlantı görevi görerek Kore'nin mükemmelliğini dünyaya tanıtmayı ve sınırsız küresel e-ticaret pazarının merkezi olmayı hedefliyor.

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Logistic Fundamental Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Logistic Fundamental, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte LF1 fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Logistic Fundamental fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Logistic Fundamental Fiyat Geçmişi

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Logistic Fundamental (LF1) Token Ekonomisi

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LF1 Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 LF1 / VND ₫ 56,99829 1 LF1 / AUD A$ 0,00333564 1 LF1 / GBP ￡ 0,0016245 1 LF1 / EUR € 0,00186276 1 LF1 / USD $ 0,002166 1 LF1 / MYR RM 0,00918384 1 LF1 / TRY ₺ 0,08809122 1 LF1 / JPY ¥ 0,318402 1 LF1 / ARS ARS$ 2,93096622 1 LF1 / RUB ₽ 0,1725219 1 LF1 / INR ₹ 0,18896184 1 LF1 / IDR Rp 35,50819104 1 LF1 / KRW ₩ 2,99999664 1 LF1 / PHP ₱ 0,1246533 1 LF1 / EGP ￡E. 0,10394634 1 LF1 / BRL R$ 0,01197798 1 LF1 / CAD C$ 0,00296742 1 LF1 / BDT ৳ 0,26147952 1 LF1 / NGN ₦ 3,2768331 1 LF1 / UAH ₴ 0,08939082 1 LF1 / VES Bs 0,266418 1 LF1 / CLP $ 2,10102 1 LF1 / PKR Rs 0,60689154 1 LF1 / KZT ₸ 1,1607594 1 LF1 / THB ฿ 0,070395 1 LF1 / TWD NT$ 0,06469842 1 LF1 / AED د.إ 0,00794922 1 LF1 / CHF Fr 0,0017328 1 LF1 / HKD HK$ 0,01698144 1 LF1 / MAD .د.م 0,01958064 1 LF1 / MXN $ 0,0408291 1 LF1 / PLN zł 0,00799254 1 LF1 / RON лв 0,00948708 1 LF1 / SEK kr 0,02092356 1 LF1 / BGN лв 0,00363888 1 LF1 / HUF Ft 0,74612202 1 LF1 / CZK Kč 0,0460275 1 LF1 / KWD د.ك 0,000656298 1 LF1 / ILS ₪ 0,00738606

Logistic Fundamental Kaynağı

Logistic Fundamental hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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