Legacy Network / Eritrean Nakfa Dönüşüm Tablosu
LGCT / ERN Dönüşüm Tablosu
- 1 LGCT30.16 ERN
- 2 LGCT60.32 ERN
- 3 LGCT90.48 ERN
- 4 LGCT120.64 ERN
- 5 LGCT150.80 ERN
- 6 LGCT180.96 ERN
- 7 LGCT211.12 ERN
- 8 LGCT241.28 ERN
- 9 LGCT271.44 ERN
- 10 LGCT301.60 ERN
- 50 LGCT1,508.02 ERN
- 100 LGCT3,016.04 ERN
- 1,000 LGCT30,160.40 ERN
- 5,000 LGCT150,801.98 ERN
- 10,000 LGCT301,603.96 ERN
Yukarıdaki tablo, 1 LGCT ile 10.000 LGCT arasındaki bir aralıkta, Legacy Network ile Eritrean Nakfa (LGCT ile ERN) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son ERN piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen LGCT tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel LGCT / ERN arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
ERN / LGCT Dönüşüm Tablosu
- 1 ERN0.03315 LGCT
- 2 ERN0.06631 LGCT
- 3 ERN0.09946 LGCT
- 4 ERN0.1326 LGCT
- 5 ERN0.1657 LGCT
- 6 ERN0.1989 LGCT
- 7 ERN0.2320 LGCT
- 8 ERN0.2652 LGCT
- 9 ERN0.2984 LGCT
- 10 ERN0.3315 LGCT
- 50 ERN1.657 LGCT
- 100 ERN3.315 LGCT
- 1,000 ERN33.15 LGCT
- 5,000 ERN165.7 LGCT
- 10,000 ERN331.5 LGCT
Yukarıdaki tablo, 1 ERN ile 10.000 ERN arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Eritrean Nakfa ile Legacy Network (ERN ile LGCT) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan ERN tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Legacy Network alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Legacy Network (LGCT), şu anda Nkf 30.16 ERN seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -0.26% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi Nkf26.71M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri Nkf3.20B ERN şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Legacy Network Fiyatı sayfamıza göz atın.
1.59B ERN
Dolaşım Arzı
26.71M
24 Saatlik İşlem Hacmi
3.20B ERN
Piyasa Değeri
-0.26%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
Nkf 2.0221
24 sa Yüksek
Nkf 2.0053
24 sa Düşük
Yukarıdaki LGCT / ERN trend grafiği, Legacy Network kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve ERN biriminden Legacy Network değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Legacy Network fiyatını kontrol edin.
LGCT / ERN Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 LGCT = 30.16 ERN | 1 ERN = 0.03315 LGCT
Bugün, 1 LGCT / ERN dönüşüm oranı 30.16 ERN kurundadır.
5 LGCT satın almak için 150.80 ERN gereklidir ve 10 LGCT değeri 301.60 ERN olarak hesaplanır.
1 ERN, 0.03315 LGCT varlığına dönüştürülebilir.
50 ERN, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 1.657 LGCT varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 LGCT / ERN karşısındaki dönüşüm oranı +4.52% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -0.26% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 30.311797331734372 ERN, en düşük seviye ise 30.059961025333532 ERN olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 LGCT değeri 28.725828211662417 ERN idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında +4.99% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde LGCT, 3.903462749213012 ERN oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde +14.86% oranında bir değişime yol açtı.
Legacy Network (LGCT) Hakkında Her Şey
Artık Legacy Network (LGCT) fiyatını hesapladığınıza göre, Legacy Network hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. LGCT geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Legacy Network nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
LGCT / ERN Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Legacy Network (LGCT), 30.059961025333532 ERN ile 30.311797331734372 ERN arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 28.318093239394393 ERN ile 30.819967021436067 ERN arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı LGCT / ERN fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|Nkf 30.28
|Nkf 30.73
|Nkf 30.73
|Nkf 30.73
|En Düşük
|Nkf 29.98
|Nkf 28.18
|Nkf 27.73
|Nkf 25.03
|Ortalama
|Nkf 30.13
|Nkf 29.38
|Nkf 28.93
|Nkf 27.58
|Volatilite
|+0.83%
|+8.67%
|+10.27%
|+21.93%
|Değişim
|-0.38%
|+4.51%
|+4.98%
|+14.85%
2026 ve 2030 Yılları için ERN Biriminden Legacy Network Fiyat Tahmini
Legacy Network fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel LGCT / ERN tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için LGCT Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Legacy Network mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık Nkf31.67 ERN seviyesine ulaşabilir.
2030 için LGCT Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, LGCT aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık Nkf38.49 ERN fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Legacy Network Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut LGCT İşlem Çiftleri
LGCT/USDT
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, LGCT Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Legacy Network varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan LGCT varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden LGCT Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir Legacy Network Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
Legacy Network Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze Legacy Network eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl Legacy Network satın alınır › veya Hemen başlayın ›
LGCT ve ERN için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Legacy Network (LGCT) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Legacy Network Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $2.012
- 7 Günlük Değişim: +4.52%
- 30 Günlük Trend: +4.99%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
LGCT dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, ERN para birimine dönüştürseniz bile, LGCT kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[LGCT Fiyatı] [LGCT / USD]
Eritrean Nakfa (ERN) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (ERN/USD): 0.06666666666666667
- 7 Günlük Değişim: 0.00%
- 30 Günlük Trend: 0.00%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir ERN para birimi, aynı tutarda LGCT almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir ERN para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan ERN ile güvenli bir şekilde LGCT satın alın.
LGCT ile ERN Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Legacy Network (LGCT) ile Eritrean Nakfa (ERN) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. LGCT ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve LGCT varlığının ERN karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve ERN arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. ERN Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler ERN varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle ERN zayıfladığında, yatırımcılar LGCT gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Legacy Network gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda LGCT varlığına yönelik talep artabilir ve bu da ERN para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen LGCT Kriptosunu ERN Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı LGCT / ERN dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl LGCT / ERN Dönüşümü Yapılır?
LGCT Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak LGCT kriptosundan ERN para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı LGCT / ERN Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel LGCT / ERN kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. LGCT ve ERN hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
LGCT varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl LGCT satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
LGCT / ERN dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
LGCT ile ERN arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, LGCT varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak ERN birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
LGCT ile ERN arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
LGCT ile ERN arasındaki kur, Legacy Network ve Eritrean Nakfa varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen LGCT / ERN kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
LGCT ile ERN arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
LGCT ile ERN arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda LGCT kriptosunu ERN para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
LGCT kriptosundan ERN para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
LGCT kriptosunun ERN para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle LGCT varlığının ERN karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, LGCT ile ERN arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, ERN para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve LGCT sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
LGCT ile ERN arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Legacy Network halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da LGCT ile ERN arasındaki kuru doğrudan etkiler.
LGCT ile ERN kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
LGCT ile ERN arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki LGCT ile ERN arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Legacy Network fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
LGCT ile ERN arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak ERN piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
LGCT / ERN için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Legacy Network ve Eritrean Nakfa arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Legacy Network ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
LGCT kriptosunu ERN para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, ERN para birimini eşit değerdeki LGCT kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
LGCT / ERN dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, LGCT fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, LGCT / ERN, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında LGCT ile ERN arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak ERN para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, LGCT / ERN arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Neden MEXC'de Legacy Network Satın Almalısınız?
MEXC, güvenilirliği, geniş kapsamlı likiditesi ve token çeşitliliğiyle tanınır ve Legacy Network satın almak için en iyi kripto platformlarından biridir.
Milyonlarca kullanıcıya katılın ve MEXC ile hemen Legacy Network satın alın.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.