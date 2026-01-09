Bugünkü Life Crypto Fiyatı

Bugünkü Life Crypto (LIFECRYPTO) fiyatı $ 0,00003 olup, son 24 saatte % 0,20 değişim gösterdi. Mevcut LIFECRYPTO / USD dönüşüm oranı LIFECRYPTO başına $ 0,00003 şeklindedir.

Life Crypto, şu anda piyasa değeri açısından $ 78,94K ile 3110. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 2,63B LIFECRYPTO şeklindedir. Son 24 saat içinde LIFECRYPTO, $ 0,0000296 (en düşük) ile $ 0,00003008 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,041196202448284376 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0,000022428549565319 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, LIFECRYPTO, son bir saatte -%0,04 ve son 7 günde +%2,28 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 55,14K seviyesine ulaştı.

Life Crypto (LIFECRYPTO) Piyasa Bilgileri

Sıralama No.3110 Piyasa Değeri $ 78,94K$ 78,94K $ 78,94K Hacim (24 Sa) $ 55,14K$ 55,14K $ 55,14K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 300,00K$ 300,00K $ 300,00K Dolaşım Arzı 2,63B 2,63B 2,63B Maksimum Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Toplam Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Dolaşım Oranı %26,31 Herkese Açık Blok Zinciri ETH

Şu anki Life Crypto piyasa değeri $ 78,94K olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 55,14K. Dolaşımdaki LIFECRYPTO arzı 2,63B olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 300,00K.