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Bitlight Labs (LIGHT) Bugünkü Teknik Analizi
Bitlight Labs (LIGHT) Fiyat Değişimi
|Mevcut Fiyat
|24 sa
|7 Gün
|30 Gün
|90 Gün
|$0,1341
|--
|+%9,46
|+%13,45
|-%14,37
Bitlight Labs Teknik İndikatörleri
Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Bitlight Labs için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.
|Hareketli Ortalamalar:
|Satış
|Satış 8
|Nötr 2
|Alış 4
|Teknik İndikatörler:
|Satış
|Satış 7
|Nötr 3
|Alış 2
Bitlight Labs Piyasa Sinyalleri
Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.
Bitlight Labs Sermaye Akışı
|Geçmiş
|Net Giriş
|Fiyat
Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.
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