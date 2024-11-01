Bitlight Labs (LIGHT) Bugünkü Teknik Analizi Bitlight Labs Analiz sayfası, LIGHT tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Bitlight Labs projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Bitlight Labs (LIGHT) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,1341 -- +%9,46 +%13,45 -%14,37

Bitlight Labs Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Bitlight Labs için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 15 Nötr 5 Alış 6 Hareketli Ortalamalar : Satış Satış 8 Nötr 2 Alış 4 Teknik İndikatörler : Satış Satış 7 Nötr 3 Alış 2 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,1348 0,1347 R2 0,1347 0,1347 R1 0,1347 0,1347 PP 0,1346 0,1346 S1 0,1346 0,1346 S2 0,1345 0,1346 S3 0,1345 0,1345

Bitlight Labs Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,37M $4,41 M $4,78 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,12M 3 Günlük Aktif Alış $2,03 M 3 Günlük Aktif Satış $1,91 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,09M 7 Günlük Aktif Alışlar $2,40 M 7 Günlük Aktif Satışlar $2,31 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Bitlight Labs Sermaye Akışı Net Giriş LIGHTUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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