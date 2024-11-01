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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Bitlight Labs hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Bitlight Labs hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Bitlight Labs (LIGHT) Bugünkü Teknik Analizi

Bitlight Labs (LIGHT) Bugünkü Teknik Analizi

Bitlight Labs Analiz sayfası, LIGHT tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Bitlight Labs projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Bitlight Labs (LIGHT) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,1341--+%9,46+%13,45-%14,37
Bitlight Labs Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Bitlight Labs Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Bitlight Labs için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 15
Nötr 5
Alış 6
Hareketli Ortalamalar:SatışSatış 8Nötr 2Alış 4
Teknik İndikatörler:SatışSatış 7Nötr 3Alış 2
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,1348
0,1347
R2
0,1347
0,1347
R1
0,1347
0,1347
PP
0,1346
0,1346
S1
0,1346
0,1346
S2
0,1345
0,1346
S3
0,1345
0,1345

Bitlight Labs Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,37M
$4,41 M
$4,78 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,12M
3 Günlük Aktif Alış
$2,03 M
3 Günlük Aktif Satış
$1,91 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,09M
7 Günlük Aktif Alışlar
$2,40 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$2,31 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Bitlight Labs Sermaye Akışı

Net GirişLIGHTUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Bitlight Labs Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Bitlight Labs (LIGHT) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Bitlight Labs fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
LIGHT/USDT
$0,1341
$0,1341$0,1341
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

LIGHT / USD Hesaplayıcı

Miktar

LIGHT
LIGHT
USD
USD

1 LIGHT = 0,1341 USD

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