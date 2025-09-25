Light Fiyatı(LIGHT1)
Light (LIGHT1) canlı fiyatı $ 0,01299. LIGHT1, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01139 ve en yüksek $ 0,02724 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LIGHT1 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,24991688216760358, en düşük fiyatı ise $ 0,013071145747757902 oldu.
Kısa vadeli performans açısından, LIGHT1 son bir saatte -%11,58 değişim gösterdi, 24 saatte -%18,91 ve son 7 günde -%13,12 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.
Şu anki Light piyasa değeri $ 6,50M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 55,52K. Dolaşımdaki LIGHT1 arzı 500,40M olup, toplam arzı 948000840.4748758. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,99M.
Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Light fiyatı değişikliklerini takip edin:
|Dönem
|Değişim (USD)
|Değişim (%)
|Bugün
|$ -0,0030199
|-%18,91
|30 Gün
|$ -0,05915
|-%82,00
|60 Gün
|$ -0,03701
|-%74,02
|90 Gün
|$ -0,03701
|-%74,02
Bugün, LIGHT1, $ -0,0030199 (-%18,91) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.
Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,05915 (-%82,00) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.
Görünüm 60 güne genişletildiğinde, LIGHT1 değişimi $ -0,03701 (-%74,02) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.
90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,03701 (-%74,02) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.
Light (LIGHT1) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?
Light Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.
LIGHT ekosistem fonu, Heaven Labs Foundation tarafından desteklenmektedir.
Light, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Light yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.
Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- LIGHT1 staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Light hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.
Kapsamlı kaynaklarımız, Light satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.
Light (LIGHT1) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Light (LIGHT1) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Light için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.
Light fiyat tahminini hemen kontrol edin!
Light (LIGHT1) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LIGHT1 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!
Nasıl Light satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Light Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.
Light hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:
|Tarih (UTC+8)
|Tür
|Bilgiler
|09-23 14:29:00
|Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 43'e Düştü, "Korku" Duygusu Neredeyse Bir Ayın En Yüksek Seviyesine Ulaştı
|09-23 04:32:00
|Sektör Haberleri
Altcoin piyasası momentumu devam edemiyor, "TOTAL3" son 4 günde %6,41 düşüş gösterdi, piyasa yeniden soğuyor
|09-22 16:24:00
|Sektör Haberleri
Son 1 saatte piyasa genelindeki tasfiyeler 1,037 milyar dolara ulaştı, uzun pozisyonlar 1,017 milyar dolar tutarında
|09-22 13:03:00
|Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, Bitcoin 115.000 doların altına indi, ETH, SOL, BNB hepsi %4'ün üzerinde değer kaybetti
|09-22 09:43:00
|Sektör Haberleri
Kripto piyasası zayıf salınımda, bazı güçlü çeşitler geri çekiliyor, Bitcoin $115.000'da zar zor tutuyor
|09-21 13:36:00
|Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 79 bildiriyor, dört gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor
