Bugünkü canlı Light fiyatı 0.01299 USD. LIGHT1 / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. LIGHT1 fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

LIGHT1 Hakkında Daha Fazla Bilgi

LIGHT1 Fiyat Bilgileri

LIGHT1 Whitepaper

LIGHT1 Resmi Websitesi

LIGHT1 Token Ekonomisi

LIGHT1 Fiyat Tahmini

LIGHT1 Fiyat Geçmişi

LIGHT1 Satın Alma Kılavuzu

LIGHT1 / İtibari Para Dönüştürücüsü

Light Logosu

Light Fiyatı(LIGHT1)

1 LIGHT1 / USD Canlı Fiyatı:

$0,01295
$0,01295$0,01295
-%18,911D
USD
Light (LIGHT1) Canlı Fiyat Grafiği
Light (LIGHT1) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,01139
$ 0,01139$ 0,01139
24 sa Düşük
$ 0,02724
$ 0,02724$ 0,02724
24 sa Yüksek

$ 0,01139
$ 0,01139$ 0,01139

$ 0,02724
$ 0,02724$ 0,02724

$ 0,24991688216760358
$ 0,24991688216760358$ 0,24991688216760358

$ 0,013071145747757902
$ 0,013071145747757902$ 0,013071145747757902

-%11,58

-%18,91

-%13,12

-%13,12

Light (LIGHT1) canlı fiyatı $ 0,01299. LIGHT1, son 24 saat içinde en düşük $ 0,01139 ve en yüksek $ 0,02724 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LIGHT1 için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 0,24991688216760358, en düşük fiyatı ise $ 0,013071145747757902 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LIGHT1 son bir saatte -%11,58 değişim gösterdi, 24 saatte -%18,91 ve son 7 günde -%13,12 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

Light (LIGHT1) Piyasa Bilgileri

No.1252

$ 6,50M
$ 6,50M$ 6,50M

$ 55,52K
$ 55,52K$ 55,52K

$ 12,99M
$ 12,99M$ 12,99M

500,40M
500,40M 500,40M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

948.000.840,4748758
948.000.840,4748758 948.000.840,4748758

%50,04

SOL

Şu anki Light piyasa değeri $ 6,50M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 55,52K. Dolaşımdaki LIGHT1 arzı 500,40M olup, toplam arzı 948000840.4748758. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 12,99M.

Light (LIGHT1) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Light fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,0030199-%18,91
30 Gün$ -0,05915-%82,00
60 Gün$ -0,03701-%74,02
90 Gün$ -0,03701-%74,02
Bugünkü Light Fiyatı Değişimi

Bugün, LIGHT1, $ -0,0030199 (-%18,91) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Light 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,05915 (-%82,00) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Light 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, LIGHT1 değişimi $ -0,03701 (-%74,02) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Light 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,03701 (-%74,02) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

Light (LIGHT1) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

Light Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

Light (LIGHT1) Nedir?

LIGHT ekosistem fonu, Heaven Labs Foundation tarafından desteklenmektedir.

Light, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Light yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- LIGHT1 staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Light hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Light satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Light Fiyat Tahmini (USD)

Light (LIGHT1) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? Light (LIGHT1) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak Light için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

Light fiyat tahminini hemen kontrol edin!

Light (LIGHT1) Token Ekonomisi

Light (LIGHT1) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LIGHT1 tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Light (LIGHT1) Satın Alma

Nasıl Light satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Light Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

LIGHT1 Varlığından Yerel Para Birimlerine

Light Kaynağı

Light hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Light Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Light Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü Light (LIGHT1) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı LIGHT1 fiyatı, 0,01299 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
LIGHT1 / USD güncel fiyatı nedir?
LIGHT1 / USD güncel fiyatı $ 0,01299. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
Light varlığının piyasa değeri nedir?
LIGHT1 piyasa değeri $ 6,50M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki LIGHT1 arzı nedir?
Dolaşımdaki LIGHT1 arzı, 500,40M USD.
LIGHT1 için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
LIGHT1, ATH fiyatı olan 0,24991688216760358 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük LIGHT1 fiyatı (ATL) nedir?
LIGHT1, ATL fiyatı olan 0,013071145747757902 USD değerine düştü.
LIGHT1 işlem hacmi nedir?
LIGHT1 için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 55,52K USD.
LIGHT1 bu yıl daha da yükselir mi?
LIGHT1 piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için LIGHT1 fiyat tahminine göz atın.
Light (LIGHT1) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
09-23 14:29:00Sektör Haberleri
Kripto Korku Endeksi 43'e Düştü, "Korku" Duygusu Neredeyse Bir Ayın En Yüksek Seviyesine Ulaştı
09-23 04:32:00Sektör Haberleri
Altcoin piyasası momentumu devam edemiyor, "TOTAL3" son 4 günde %6,41 düşüş gösterdi, piyasa yeniden soğuyor
09-22 16:24:00Sektör Haberleri
Son 1 saatte piyasa genelindeki tasfiyeler 1,037 milyar dolara ulaştı, uzun pozisyonlar 1,017 milyar dolar tutarında
09-22 13:03:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, Bitcoin 115.000 doların altına indi, ETH, SOL, BNB hepsi %4'ün üzerinde değer kaybetti
09-22 09:43:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası zayıf salınımda, bazı güçlü çeşitler geri çekiliyor, Bitcoin $115.000'da zar zor tutuyor
09-21 13:36:00Sektör Haberleri
Altcoin Sezonu Endeksi 79 bildiriyor, dört gün üst üste "Altcoin Sezonu" bölgesinde kalıyor

Aster DEX Nedir? Yeni Nesil Perp Ticaret Protokolü

September 25, 2025

Spekülatör Aktivitesinin Zayıflaması Bitcoin Kurlarını Stabilize Etti

September 24, 2025

Kripto Pazarında Düzeltme Olduğunda Ne Yapmalısınız?

September 24, 2025
Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

