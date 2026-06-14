Wink / Umman Riyali Dönüşüm Tablosu
LIKE / OMR Dönüşüm Tablosu
OMR / LIKE Dönüşüm Tablosu
- 1 LIKE0.00047011 OMR
- 5 LIKE0.00235055 OMR
- 10 LIKE0.00470111 OMR
- 50 LIKE0.023506 OMR
- 100 LIKE0.047011 OMR
- 1,000 LIKE0.470111 OMR
- 5,000 LIKE2.35 OMR
- 10,000 LIKE4.7 OMR
- 1 OMR2,127 LIKE
- 5 OMR10,635 LIKE
- 10 OMR21,271 LIKE
- 50 OMR106,357 LIKE
- 100 OMR212,715 LIKE
- 1,000 OMR2,127,158 LIKE
- 5,000 OMR10,635,790 LIKE
- 10,000 OMR21,271,581 LIKE
Wink (LIKE), şu anda ر.ع. 0.00047011 OMR seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 0.32% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi ر.ع.23.27K olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri ر.ع.155.55K OMR şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Wink Fiyatı sayfamıza göz atın.
127.40M OMR
Dolaşım Arzı
23.27K
24 Saatlik İşlem Hacmi
155.55K OMR
Piyasa Değeri
0.32%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
ر.ع. 0.00124
24 sa Yüksek
ر.ع. 0.001194
24 sa Düşük
Yukarıdaki LIKE - OMR trend grafiği, hem canlı fiyatları hem de geçmiş hareketleri gösterir. 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazla zaman aralığı arasında geçiş yaparak kısa ve uzun vadeli trendleri analiz edebilir, piyasa modellerini belirleyebilir ve Wink varlığının OMR karşısındaki dalgalanmalarını takip edebilirsiniz. Bu görsel araç, bilinçli alım satım ve yatırım kararları almanıza yardımcı olur. En güncel piyasa bilgileri için güncel Wink fiyatını kontrol edin.
LIKE / OMR Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 LIKE = 0.00047011 OMR | 1 OMR = 2,127 LIKE
Bugün, 1 LIKE / OMR dönüşüm oranı 0.00047011 OMR kurundadır.
5 LIKE satın almak için 0.00235055 OMR gereklidir ve 10 LIKE değeri 0.00470111 OMR olarak hesaplanır.
1 OMR, 2,127 LIKE varlığına dönüştürülebilir.
50 OMR, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 106,357 LIKE varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 LIKE / OMR karşısındaki dönüşüm oranı -7.64% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 0.32% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 0.00047704 OMR, en düşük seviye ise 0.00045934 OMR olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 LIKE değeri 0.00050127 OMR idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -6.23% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde LIKE, -0.00017119 OMR oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -26.72% oranında bir değişime yol açtı.
LIKE / OMR Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Wink (LIKE), 0.00045934 OMR ile 0.00047704 OMR arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.00045934 OMR ile 0.00087136 OMR arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı LIKE / OMR fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|ر.ع. 0
|ر.ع. 0
|ر.ع. 0
|ر.ع. 0
|En Düşük
|ر.ع. 0
|ر.ع. 0
|ر.ع. 0
|ر.ع. 0
|Ortalama
|ر.ع. 0
|ر.ع. 0
|ر.ع. 0
|ر.ع. 0
|Volatilite
|+3.72%
|+80.41%
|+84.49%
|+76.44%
|Değişim
|-1.13%
|-8.18%
|-6.06%
|-26.10%
2027 ve 2030 Yılları için OMR Biriminden Wink Fiyat Tahmini
Wink fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel LIKE / OMR tahminleri aşağıda verilmiştir:
2027 için LIKE Fiyat Tahmini
2027 yılına kadar, Wink mevcut fiyat seviyesinden yıllık %5'lik sabit bir büyüme sergilediği varsayıldığında yaklaşık ر.ع.0.00049362 değerine ulaşabilir.
2030 için LIKE Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, LIKE aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık ر.ع.0.00057142 OMR fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Wink Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
Wink Hakkında
LIKE / OMR Piyasa Verileri
500,000,000
SOL
Güncel LIKE / OMR Dönüşüm Oranı
Bugünkü Wink (LIKE) fiyatı ر.ع. 0.0004697260835634530592 olup, son 24 saatte % 0.00 değişim gösterdi. Mevcut LIKE / OMR dönüşüm oranı LIKE başına ر.ع. 0.0004697260835634530592 şeklindedir.
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MEXC'deki Mevcut LIKE İşlem Çiftleri
Spot
LIKE/USDT
|0.00
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, LIKE Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Wink varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan LIKE varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
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LIKE ve OMR için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Wink (LIKE) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Wink Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.001222
- 7 Günlük Değişim: -7.64%
- 30 Günlük Trend: -6.23%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
LIKE dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, OMR para birimine dönüştürseniz bile, LIKE kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[LIKE Fiyatı] [LIKE / USD]
Umman Riyali (OMR) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (OMR/USD): --
- 7 Günlük Değişim: --
- 30 Günlük Trend: --
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir OMR para birimi, aynı tutarda LIKE almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir OMR para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
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LIKE ile OMR Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Wink (LIKE) ile Umman Riyali (OMR) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. LIKE ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve LIKE varlığının OMR karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve OMR arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. OMR Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler OMR varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle OMR zayıfladığında, yatırımcılar LIKE gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Wink gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda LIKE varlığına yönelik talep artabilir ve bu da OMR para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
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En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı LIKE / OMR dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Sıkça Sorulan Sorular
LIKE / OMR dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
LIKE ile OMR arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, LIKE varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak OMR birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
LIKE ile OMR arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
LIKE ile OMR arasındaki kur, Wink ve Umman Riyali varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen LIKE / OMR kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
LIKE ile OMR arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
LIKE ile OMR arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda LIKE kriptosunu OMR para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
LIKE kriptosundan OMR para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
LIKE kriptosunun OMR para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle LIKE varlığının OMR karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
Haberler ve düzenlemeler LIKE ile OMR arasındaki dönüşüm oranını nasıl etkiler?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, OMR para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve LIKE sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
LIKE ile OMR arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Wink halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da LIKE ile OMR arasındaki kuru doğrudan etkiler.
LIKE ile OMR kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
LIKE ile OMR arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki LIKE ile OMR arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Wink fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
LIKE ile OMR arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak OMR piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
LIKE / OMR için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Wink ve Umman Riyali arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Wink ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
LIKE kriptosunu OMR para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, OMR para birimini eşit değerdeki LIKE kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
LIKE / OMR dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, LIKE fiyatlarını USD veya USDT gibi küresel referans değerler olarak kullanılan stabil coinlerle takip eder. Yine de, LIKE ile OMR arasındaki dönüşüm oranı gerçek dünya değerini değerlendirmek, yerel para birimi dalgalanmalarına karşı korunmak veya bölgeye özgü nakit çıkışları planlamak isteyen kullanıcılar için değerli olabilir.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında LIKE ile OMR arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak OMR para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, LIKE / OMR arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
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