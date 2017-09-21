LINK Hakkında Daha Fazla Bilgi
Chainlink (LINK) Bugünkü Teknik Analizi
Chainlink Analiz sayfası, LINK tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Chainlink projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.
Chainlink (LINK) Fiyat Değişimi
|Mevcut Fiyat
|24 sa
|7 Gün
|30 Gün
|90 Gün
|$13,26
|--
|-%3,43
|-%4,06
|-%30,33
Chainlink için YZ Günlük Analizi
Chainlink için Bugünkü Analiz 2026-01-12
- Sermaye akışı olumsuzluğu artıyor: Son 7 günde LINK’ten toplamda 23 milyon ABD dolarından fazla net çıkış yaşandı, sadece 1 gün hafif bir giriş oldu. Sermaye momentumu belirgin şekilde azaldı, kısa vadeli sermaye baskısı açık, bu durum fiyat için olumsuz.
- Sosyal duygu farklılaşıyor: Büyük yatırımcılar iyimser, küçük yatırımcılar kötümser. Genel olarak iyimserlik oranı yaklaşık %58, ancak Twitter’daki ilgi olumlu seviyeden dalgalı hale dönüştü. Trader’larda kâr realizasyonu belirtileri görülüyor, kısa vadeli yükseliş momentumu zayıflıyor.
- Teknik momentum zayıflıyor: Günlük KDJ aşırı alım bölgesinden geri çekiliyor, fiyat 13 ABD doları civarında dirençle karşılaşıyor. 4 saatlik ve günlük MACD göstergeleri yatay seyrediyor, kısa vadeli destek yaklaşık 12.5 ABD doları civarında. Bu da piyasanın konsolidasyon veya düzeltme aşamasına girebileceğini gösteriyor.
Chainlink için Dünkü Analiz 2026-01-11
- Sermaye çıkışı baskısı: Son 7 günde net çıkış 26 milyon ABD dolarını aştı, üst üste 6 gündür sermaye çıkışı piyasa satış baskısının hakim olduğunu gösteriyor, kısa vadeli fonlarda momentum zayıf.
- Boğa-ayı duygu ayrışması: Perakende yatırımcıların boğa oranı yaklaşık %85, seçkin yatırımcıların boğa oranı yaklaşık %79, ancak kurumsal ana yatırımcıların duygu durumu ayı yönünde. Bu durum boğa yığılması ve potansiyel ters yönlü riskler barındırıyor.
- Teknik sinyallerin soğuması: Günlük KDJ J değeri 13'e düştü, momentum zayıflıyor; 4 saatlik grafikte kısa vadeli aşırı alım sonrası geri çekilme görülüyor, destek seviyesi yaklaşık 12.8 ABD doları. Eğer bu seviye kırılırsa düzeltme devam edebilir.
Sorumluluk Reddi
Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.