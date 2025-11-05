BorsaDEX+
Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemler500XBirikimEtkinlikler
Daha Fazla
Kart Çevirme Etkinliği
Bugünkü canlı The Lion fiyatı 0.000276 USD. LION / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. LION fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.Bugünkü canlı The Lion fiyatı 0.000276 USD. LION / USD fiyatı, canlı grafikler, piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve daha fazlasını takip edin. LION fiyat trendini MEXC'de hemen keşfedin.

LION Hakkında Daha Fazla Bilgi

LION Fiyat Bilgileri

LION Nedir

LION Token Ekonomisi

LION Fiyat Tahmini

LION Fiyat Geçmişi

LION Satın Alma Kılavuzu

LION / İtibari Para Dönüştürücüsü

LION Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

The Lion Logosu

The Lion Fiyatı(LION)

1 LION / USD Canlı Fiyatı:

$0,000276
$0,000276$0,000276
-%17,931D
USD
The Lion (LION) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:30:33 (UTC+8)

The Lion (LION) Fiyat Bilgileri (USD)

24 saatlik fiyat değişimi aralığı:
$ 0,000219
$ 0,000219$ 0,000219
24 sa Düşük
$ 0,000369
$ 0,000369$ 0,000369
24 sa Yüksek

$ 0,000219
$ 0,000219$ 0,000219

$ 0,000369
$ 0,000369$ 0,000369

--
----

--
----

+%3,29

-%17,93

-%59,06

-%59,06

The Lion (LION) canlı fiyatı $ 0,000276. LION, son 24 saat içinde en düşük $ 0,000219 ve en yüksek $ 0,000369 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. LION için tüm zamanların en yüksek fiyatı --, en düşük fiyatı ise -- oldu.

Kısa vadeli performans açısından, LION son bir saatte +%3,29 değişim gösterdi, 24 saatte -%17,93 ve son 7 günde -%59,06 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

The Lion (LION) Piyasa Bilgileri

--
----

$ 56,78K
$ 56,78K$ 56,78K

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

--
----

--
----

SOL

Şu anki The Lion piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 56,78K. Dolaşımdaki LION arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.

The Lion (LION) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için The Lion fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ -0,000060298-%17,93
30 Gün$ -0,001724-%86,20
60 Gün$ -0,001724-%86,20
90 Gün$ -0,001724-%86,20
Bugünkü The Lion Fiyatı Değişimi

Bugün, LION, $ -0,000060298 (-%17,93) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

The Lion 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,001724 (-%86,20) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

The Lion 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, LION değişimi $ -0,001724 (-%86,20) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

The Lion 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,001724 (-%86,20) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

The Lion (LION) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

The Lion Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

The Lion (LION) Nedir?

Aslan, kendini açıklamaya gerek duymaz.

The Lion, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, The Lion yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- LION staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda The Lion hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, The Lion satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

The Lion Fiyat Tahmini (USD)

The Lion (LION) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? The Lion (LION) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak The Lion için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

The Lion fiyat tahminini hemen kontrol edin!

The Lion (LION) Token Ekonomisi

The Lion (LION) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LION tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

The Lion (LION) Satın Alma

Nasıl The Lion satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım The Lion Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

LION Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 The Lion(LION) / VND
7,26294
1 The Lion(LION) / AUD
A$0,00042504
1 The Lion(LION) / GBP
0,00020976
1 The Lion(LION) / EUR
0,00024012
1 The Lion(LION) / USD
$0,000276
1 The Lion(LION) / MYR
RM0,00115644
1 The Lion(LION) / TRY
0,01161408
1 The Lion(LION) / JPY
¥0,042228
1 The Lion(LION) / ARS
ARS$0,40233072
1 The Lion(LION) / RUB
0,02235324
1 The Lion(LION) / INR
0,02449224
1 The Lion(LION) / IDR
Rp4,59999816
1 The Lion(LION) / PHP
0,01622328
1 The Lion(LION) / EGP
￡E.0,01307136
1 The Lion(LION) / BRL
R$0,00148764
1 The Lion(LION) / CAD
C$0,00038916
1 The Lion(LION) / BDT
0,0336444
1 The Lion(LION) / NGN
0,398268
1 The Lion(LION) / COP
$1,065636
1 The Lion(LION) / ZAR
R.0,00482724
1 The Lion(LION) / UAH
0,01161408
1 The Lion(LION) / TZS
T.Sh.0,678132
1 The Lion(LION) / VES
Bs0,061548
1 The Lion(LION) / CLP
$0,261096
1 The Lion(LION) / PKR
Rs0,07803072
1 The Lion(LION) / KZT
0,1446516
1 The Lion(LION) / THB
฿0,00898104
1 The Lion(LION) / TWD
NT$0,00853668
1 The Lion(LION) / AED
د.إ0,00101292
1 The Lion(LION) / CHF
Fr0,0002208
1 The Lion(LION) / HKD
HK$0,00214452
1 The Lion(LION) / AMD
֏0,1055838
1 The Lion(LION) / MAD
.د.م0,00256956
1 The Lion(LION) / MXN
$0,00515568
1 The Lion(LION) / SAR
ريال0,001035
1 The Lion(LION) / ETB
Br0,0422142
1 The Lion(LION) / KES
KSh0,03565644
1 The Lion(LION) / JOD
د.أ0,000195684
1 The Lion(LION) / PLN
0,0010212
1 The Lion(LION) / RON
лв0,00121992
1 The Lion(LION) / SEK
kr0,00264132
1 The Lion(LION) / BGN
лв0,0004692
1 The Lion(LION) / HUF
Ft0,09330456
1 The Lion(LION) / CZK
0,00585948
1 The Lion(LION) / KWD
د.ك0,000084732
1 The Lion(LION) / ILS
0,00089976
1 The Lion(LION) / BOB
Bs0,00190716
1 The Lion(LION) / AZN
0,0004692
1 The Lion(LION) / TJS
SM0,00254472
1 The Lion(LION) / GEL
0,00075072
1 The Lion(LION) / AOA
Kz0,252747
1 The Lion(LION) / BHD
.د.ب0,000103776
1 The Lion(LION) / BMD
$0,000276
1 The Lion(LION) / DKK
kr0,00179124
1 The Lion(LION) / HNL
L0,00726984
1 The Lion(LION) / MUR
0,01269876
1 The Lion(LION) / NAD
$0,00479964
1 The Lion(LION) / NOK
kr0,0028152
1 The Lion(LION) / NZD
$0,00048576
1 The Lion(LION) / PAB
B/.0,000276
1 The Lion(LION) / PGK
K0,001173
1 The Lion(LION) / QAR
ر.ق0,00100464
1 The Lion(LION) / RSD
дин.0,02815476
1 The Lion(LION) / UZS
soʻm3,28571376
1 The Lion(LION) / ALL
L0,02321436
1 The Lion(LION) / ANG
ƒ0,00049404
1 The Lion(LION) / AWG
ƒ0,00049404
1 The Lion(LION) / BBD
$0,000552
1 The Lion(LION) / BAM
KM0,0004692
1 The Lion(LION) / BIF
Fr0,813924
1 The Lion(LION) / BND
$0,0003588
1 The Lion(LION) / BSD
$0,000276
1 The Lion(LION) / JMD
$0,04430628
1 The Lion(LION) / KHR
1,10843256
1 The Lion(LION) / KMF
Fr0,117576
1 The Lion(LION) / LAK
5,99999988
1 The Lion(LION) / LKR
රු0,08411928
1 The Lion(LION) / MDL
L0,00467544
1 The Lion(LION) / MGA
Ar1,243242
1 The Lion(LION) / MOP
P0,002208
1 The Lion(LION) / MVR
0,0042504
1 The Lion(LION) / MWK
MK0,47916636
1 The Lion(LION) / MZN
MT0,0176502
1 The Lion(LION) / NPR
रु0,03915336
1 The Lion(LION) / PYG
1,957392
1 The Lion(LION) / RWF
Fr0,400476
1 The Lion(LION) / SBD
$0,00227148
1 The Lion(LION) / SCR
0,00396888
1 The Lion(LION) / SRD
$0,010626
1 The Lion(LION) / SVC
$0,002415
1 The Lion(LION) / SZL
L0,0048024
1 The Lion(LION) / TMT
m0,00096876
1 The Lion(LION) / TND
د.ت0,000810888
1 The Lion(LION) / TTD
$0,00187128
1 The Lion(LION) / UGX
Sh0,961584
1 The Lion(LION) / XAF
Fr0,15732
1 The Lion(LION) / XCD
$0,0007452
1 The Lion(LION) / XOF
Fr0,15732
1 The Lion(LION) / XPF
Fr0,028428
1 The Lion(LION) / BWP
P0,003726
1 The Lion(LION) / BZD
$0,00055476
1 The Lion(LION) / CVE
$0,02653188
1 The Lion(LION) / DJF
Fr0,048852
1 The Lion(LION) / DOP
$0,01773576
1 The Lion(LION) / DZD
د.ج0,03604836
1 The Lion(LION) / FJD
$0,00062928
1 The Lion(LION) / GNF
Fr2,39982
1 The Lion(LION) / GTQ
Q0,00211416
1 The Lion(LION) / GYD
$0,0577392
1 The Lion(LION) / ISK
kr0,035052

The Lion Kaynağı

The Lion hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: The Lion Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü The Lion (LION) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı LION fiyatı, 0,000276 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
LION / USD güncel fiyatı nedir?
LION / USD güncel fiyatı $ 0,000276. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
The Lion varlığının piyasa değeri nedir?
LION piyasa değeri -- USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki LION arzı nedir?
Dolaşımdaki LION arzı, -- USD.
LION için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
LION, ATH fiyatı olan -- USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük LION fiyatı (ATL) nedir?
LION, ATL fiyatı olan -- USD değerine düştü.
LION işlem hacmi nedir?
LION için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 56,78K USD.
LION bu yıl daha da yükselir mi?
LION piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için LION fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-11-05 13:30:33 (UTC+8)

The Lion (LION) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
11-04 17:22:15Sektör Haberleri
Kripto Korku ve Açgözlülük Endeksi 21'e Düştü, Piyasa "Aşırı Korku" Durumuna Girdi
11-04 15:40:43Sektör Haberleri
Gizlilik sektörü tokenleri yükselmeye devam ediyor, DASH 24 saatte %45'in üzerinde arttı
11-04 13:21:37Sektör Haberleri
Son 24 saatte piyasa genelindeki likidasyonlar 1,2 milyar doları aştı, 320.000'den fazla trader likide edildi
11-04 05:28:00Sektör Haberleri
Geçen hafta, dijital varlık yatırım ürünleri 360 milyon dolarlık net çıkış yaşarken, Bitcoin çıkışları 946 milyon dolara ulaştı
11-04 03:53:00Sektör Haberleri
美國現貨以太坊 ETF 上週淨流入 1480 萬美元，交易量達到 100 億美元
11-03 17:18:56Sektör Haberleri
數據：10月DEX現貨交易量創歷史新高，CEX現貨交易量達到今年1月以來最高水平

Öne Çıkan Haberler

Neden Bu Kadar Çok İnsan Boğa Piyasasında Hala Para Kaybediyor?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Ağlarının Yükselişi: 2025’te Bitcoin’in Geleceğini Şekillendiren Teknolojiyi Anlamak

October 6, 2025

2025’te Altcoinler: TOTAL3 Yeniden Rekor Kırdığında Ama Portföyünüz Hareket Etmiyor

October 5, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

LION / USD Hesaplayıcı

Miktar

LION
LION
USD
USD

1 LION = 0,000276 USD

LION Al-Sat

LION/USDT
$0,000276
$0,000276$0,000276
-%17,73

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti

Öne Çıkan

Şu anda piyasada yoğun ilgi çeken popüler kripto para birimleri

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$101.893,03
$101.893,03$101.893,03

-%1,24

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.336,83
$3.336,83$3.336,83

-%4,85

Solana Logosu

Solana

SOL

$157,62
$157,62$157,62

-%2,39

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

-%0,02

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,2513
$2,2513$2,2513

-%1,34

En Yüksek Hacim

En yüksek işlem hacmine sahip kripto para birimleri

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$101.893,03
$101.893,03$101.893,03

-%1,24

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.336,83
$3.336,83$3.336,83

-%4,85

Solana Logosu

Solana

SOL

$157,62
$157,62$157,62

-%2,39

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,2513
$2,2513$2,2513

-%1,34

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,16503
$0,16503$0,16503

+%0,67

Yeni Eklenen

Son zamanlarda listelenen ve alım satım için uygun olan kripto para birimleri

Intuition Logosu

Intuition

TRUST

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

MemeMarket Logosu

MemeMarket

MFUN

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Backstage Logosu

Backstage

BKS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

Sentism Logosu

Sentism

SENTIS

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

XP8 Logosu

XP8

XP8

$0,00000
$0,00000$0,00000

%0,00

En Çok Yükselenler

Bugünün en fazla yükselenleri

PlayMindProtocol Logosu

PlayMindProtocol

PMIND

$0,21869
$0,21869$0,21869

+%1.325,61

Momentum Logosu

Momentum

MMT

$1,2061
$1,2061$1,2061

+%704,06

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000000299
$0,0000000000000000000000000299$0,0000000000000000000000000299

+%333,33

Datasoul Logosu

Datasoul

DATASOUL

$0,0000000036265
$0,0000000036265$0,0000000036265

+%158,99

NexAIPhone Logosu

NexAIPhone

NEXAIPHONE

$0,000008420
$0,000008420$0,000008420

+%120,59