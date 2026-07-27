Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Lista DAO hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Lista DAO hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

LISTA Hakkında Daha Fazla Bilgi

LISTA Fiyat Bilgileri

LISTA Nedir

LISTA Whitepaper

LISTA Resmi Websitesi

LISTA Token Ekonomisi

LISTA Fiyat Tahmini

LISTA Fiyat Geçmişi

LISTA Satın Alma Kılavuzu

LISTA / İtibari Para Dönüştürücüsü

LISTA Spot

LISTA USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Lista DAO (LISTA) Bugünkü Teknik Analizi

Lista DAO (LISTA) Bugünkü Teknik Analizi

Lista DAO Analiz sayfası, LISTA tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Lista DAO projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Lista DAO (LISTA) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,04604---%1,52-%3,71-%48,56
Lista DAO Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Lista DAO Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Lista DAO için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 13
Nötr 2
Alış 11
Hareketli Ortalamalar:NötrSatış 6Nötr 0Alış 8
Teknik İndikatörler:SatışSatış 7Nötr 2Alış 3
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,04599
0,04597
R2
0,04597
0,04594
R1
0,04592
0,04592
PP
0,04589
0,04589
S1
0,04585
0,04587
S2
0,04582
0,04585
S3
0,04578
0,04582

Lista DAO Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,74M
$9,24 M
$9,98 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,01M
3 Günlük Aktif Alış
$0,20 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,21 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,03M
7 Günlük Aktif Alışlar
$1,36 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$1,33 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Lista DAO Sermaye Akışı

Net GirişLISTAUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,06 M0,05
2026-07-26-$0,01 M0,05
2026-07-25-$0,14 M0,05
2026-07-24-$0,10 M0,05
2026-07-23-$0,28 M0,05

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Lista DAO Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Lista DAO (LISTA) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Lista DAO fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
LISTA/USDT
$0,04605
$0,04605$0,04605
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

LISTA / USD Hesaplayıcı

Miktar

LISTA
LISTA
USD
USD

1 LISTA = 0,04604 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.