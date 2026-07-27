Lista DAO (LISTA) Bugünkü Teknik Analizi Lista DAO Analiz sayfası, LISTA tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Lista DAO projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Lista DAO (LISTA) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,04604 -- -%1,52 -%3,71 -%48,56

Lista DAO Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Lista DAO için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 13 Nötr 2 Alış 11 Hareketli Ortalamalar : Nötr Satış 6 Nötr 0 Alış 8 Teknik İndikatörler : Satış Satış 7 Nötr 2 Alış 3 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,04599 0,04597 R2 0,04597 0,04594 R1 0,04592 0,04592 PP 0,04589 0,04589 S1 0,04585 0,04587 S2 0,04582 0,04585 S3 0,04578 0,04582

Lista DAO Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,74M $9,24 M $9,98 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,01M 3 Günlük Aktif Alış $0,20 M 3 Günlük Aktif Satış $0,21 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,03M 7 Günlük Aktif Alışlar $1,36 M 7 Günlük Aktif Satışlar $1,33 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Lista DAO Sermaye Akışı Net Giriş LISTAUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,06 M 0,05 2026-07-26 -$0,01 M 0,05 2026-07-25 -$0,14 M 0,05 2026-07-24 -$0,10 M 0,05 2026-07-23 -$0,28 M 0,05 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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