LOOKS / XCG Dönüşüm Tablosu
- 1 LOOKS0.01 XCG
- 2 LOOKS0.03 XCG
- 3 LOOKS0.04 XCG
- 4 LOOKS0.05 XCG
- 5 LOOKS0.07 XCG
- 6 LOOKS0.08 XCG
- 7 LOOKS0.09 XCG
- 8 LOOKS0.11 XCG
- 9 LOOKS0.12 XCG
- 10 LOOKS0.14 XCG
- 50 LOOKS0.68 XCG
- 100 LOOKS1.35 XCG
- 1,000 LOOKS13.53 XCG
- 5,000 LOOKS67.65 XCG
- 10,000 LOOKS135.31 XCG
Yukarıdaki tablo, 1 LOOKS ile 10.000 LOOKS arasındaki bir aralıkta, LooksRare ile XCG (LOOKS ile XCG) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son XCG piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen LOOKS tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel LOOKS / XCG arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
XCG / LOOKS Dönüşüm Tablosu
- 1 XCG73.90 LOOKS
- 2 XCG147.8 LOOKS
- 3 XCG221.7 LOOKS
- 4 XCG295.6 LOOKS
- 5 XCG369.5 LOOKS
- 6 XCG443.4 LOOKS
- 7 XCG517.3 LOOKS
- 8 XCG591.2 LOOKS
- 9 XCG665.1 LOOKS
- 10 XCG739.05 LOOKS
- 50 XCG3,695 LOOKS
- 100 XCG7,390 LOOKS
- 1,000 XCG73,905 LOOKS
- 5,000 XCG369,529 LOOKS
- 10,000 XCG739,059 LOOKS
Yukarıdaki tablo, 1 XCG ile 10.000 XCG arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı XCG ile LooksRare (XCG ile LOOKS) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan XCG tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar LooksRare alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
LooksRare (LOOKS), şu anda 0.01 XCG seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -4.36% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi 122.77K olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri 13.53M XCG şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel LooksRare Fiyatı sayfamıza göz atın.
1.80B XCG
Dolaşım Arzı
122.77K
24 Saatlik İşlem Hacmi
13.53M XCG
Piyasa Değeri
-4.36%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
0.007981
24 sa Yüksek
0.007374
24 sa Düşük
Yukarıdaki LOOKS / XCG trend grafiği, LooksRare kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve XCG biriminden LooksRare değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut LooksRare fiyatını kontrol edin.
LOOKS / XCG Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 LOOKS = 0.01 XCG | 1 XCG = 73.90 LOOKS
Bugün, 1 LOOKS / XCG dönüşüm oranı 0.01 XCG kurundadır.
5 LOOKS satın almak için 0.07 XCG gereklidir ve 10 LOOKS değeri 0.14 XCG olarak hesaplanır.
1 XCG, 73.90 LOOKS varlığına dönüştürülebilir.
50 XCG, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 3,695 LOOKS varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 LOOKS / XCG karşısındaki dönüşüm oranı -16.98% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -4.36% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 0.014396561217980762 XCG, en düşük seviye ise 0.01330162165410226 XCG olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 LOOKS değeri 0.025192629240736664 XCG idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -46.30% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde LOOKS, -0.020010155818952588 XCG oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -59.66% oranında bir değişime yol açtı.
LooksRare (LOOKS) Hakkında Her Şey
Artık LooksRare (LOOKS) fiyatını hesapladığınıza göre, LooksRare hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. LOOKS geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), LooksRare nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
LOOKS / XCG Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, LooksRare (LOOKS), 0.01330162165410226 XCG ile 0.014396561217980762 XCG arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.01330162165410226 XCG ile 0.016620713577556036 XCG arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı LOOKS / XCG fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|0 XCG
|0 XCG
|0.01 XCG
|0.03 XCG
|En Düşük
|0 XCG
|0 XCG
|0 XCG
|0 XCG
|Ortalama
|0 XCG
|0 XCG
|0.01 XCG
|0.01 XCG
|Volatilite
|+7.74%
|+20.39%
|+69.33%
|+95.53%
|Değişim
|-4.44%
|-16.96%
|-46.34%
|-60.34%
2026 ve 2030 Yılları için XCG Biriminden LooksRare Fiyat Tahmini
LooksRare fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel LOOKS / XCG tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için LOOKS Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, LooksRare mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık 0.01 XCG seviyesine ulaşabilir.
2030 için LOOKS Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, LOOKS aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık 0.02 XCG fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını LooksRare Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
LOOKS ve XCG için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
LooksRare (LOOKS) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
LooksRare Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.007501
- 7 Günlük Değişim: -16.98%
- 30 Günlük Trend: -46.30%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
LOOKS dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, XCG para birimine dönüştürseniz bile, LOOKS kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[LOOKS Fiyatı] [LOOKS / USD]
XCG (XCG) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (XCG/USD): 0.5542687283246286
- 7 Günlük Değişim: -0.03%
- 30 Günlük Trend: -0.03%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir XCG para birimi, aynı tutarda LOOKS almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir XCG para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan XCG ile güvenli bir şekilde LOOKS satın alın.
LOOKS ile XCG Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
LooksRare (LOOKS) ile XCG (XCG) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. LOOKS ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve LOOKS varlığının XCG karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve XCG arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. XCG Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler XCG varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle XCG zayıfladığında, yatırımcılar LOOKS gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
LooksRare gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda LOOKS varlığına yönelik talep artabilir ve bu da XCG para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen LOOKS Kriptosunu XCG Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı LOOKS / XCG dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl LOOKS / XCG Dönüşümü Yapılır?
LOOKS Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak LOOKS kriptosundan XCG para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı LOOKS / XCG Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel LOOKS / XCG kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. LOOKS ve XCG hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
LOOKS varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl LOOKS satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
LOOKS / XCG dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
LOOKS ile XCG arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, LOOKS varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak XCG birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
LOOKS ile XCG arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
LOOKS ile XCG arasındaki kur, LooksRare ve XCG varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen LOOKS / XCG kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
LOOKS ile XCG arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
LOOKS ile XCG arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda LOOKS kriptosunu XCG para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
LOOKS kriptosundan XCG para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
LOOKS kriptosunun XCG para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle LOOKS varlığının XCG karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, LOOKS ile XCG arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, XCG para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve LOOKS sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
LOOKS ile XCG arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
LooksRare halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da LOOKS ile XCG arasındaki kuru doğrudan etkiler.
LOOKS ile XCG kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
LOOKS ile XCG arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki LOOKS ile XCG arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya LooksRare fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
LOOKS ile XCG arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak XCG piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
LOOKS / XCG için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
LooksRare ve XCG arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
LooksRare ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
LOOKS kriptosunu XCG para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, XCG para birimini eşit değerdeki LOOKS kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
LOOKS / XCG dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, LOOKS fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, LOOKS / XCG, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında LOOKS ile XCG arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak XCG para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, LOOKS / XCG arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Neden MEXC'de LooksRare Satın Almalısınız?
MEXC, güvenilirliği, geniş kapsamlı likiditesi ve token çeşitliliğiyle tanınır ve LooksRare satın almak için en iyi kripto platformlarından biridir.
Milyonlarca kullanıcıya katılın ve MEXC ile hemen LooksRare satın alın.
