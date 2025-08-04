Loom Network (LOOM) Nedir?

""Oyun ve sosyal uygulamalar için Loom Network DAppChains. Jeton tabanlı Karma, Ethereum tabanlı kripto koleksiyonları. Hepsi çatallanabilir, merkezi olmayan, okunabilir bir blok zinciri kural seti üzerine inşa edilmiştir. DAppChains, Ethereum akıllı sözleşmelerinde çalışan tüm özelliklere sahip bir blok zinciridir. Finansal işlemler için değil, büyük ölçekli veriler için optimize edilmiş gelişmiş bir yan zincirdir. Her DApp kendi blok zincirinde çalışır ve verileri tıpkı Ethereum ve blok zinciri gibi herkese açık ve çatallanabilir. ""

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Loom Network Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Loom Network, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte LOOM fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Loom Network fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Loom Network Fiyat Geçmişi

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Loom Network (LOOM) Token Ekonomisi

Loom Network (LOOM) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. LOOM tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Loom Network (LOOM) Satın Alma

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LOOM Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 LOOM / VND ₫ 42,26189 1 LOOM / AUD A$ 0,00247324 1 LOOM / GBP ￡ 0,0012045 1 LOOM / EUR € 0,00138116 1 LOOM / USD $ 0,001606 1 LOOM / MYR RM 0,00679338 1 LOOM / TRY ₺ 0,06533208 1 LOOM / JPY ¥ 0,236082 1 LOOM / ARS ARS$ 2,1702681 1 LOOM / RUB ₽ 0,12772518 1 LOOM / INR ₹ 0,14023592 1 LOOM / IDR Rp 26,32786464 1 LOOM / KRW ₩ 2,22437424 1 LOOM / PHP ₱ 0,09236106 1 LOOM / EGP ￡E. 0,07695952 1 LOOM / BRL R$ 0,0089133 1 LOOM / CAD C$ 0,00220022 1 LOOM / BDT ৳ 0,19387632 1 LOOM / NGN ₦ 2,4296371 1 LOOM / UAH ₴ 0,06627962 1 LOOM / VES Bs 0,197538 1 LOOM / CLP $ 1,55782 1 LOOM / PKR Rs 0,44998514 1 LOOM / KZT ₸ 0,8606554 1 LOOM / THB ฿ 0,0521147 1 LOOM / TWD NT$ 0,04792304 1 LOOM / AED د.إ 0,00589402 1 LOOM / CHF Fr 0,0012848 1 LOOM / HKD HK$ 0,01259104 1 LOOM / MAD .د.م 0,01451824 1 LOOM / MXN $ 0,03025704 1 LOOM / PLN zł 0,00591008 1 LOOM / RON лв 0,00703428 1 LOOM / SEK kr 0,0154979 1 LOOM / BGN лв 0,00269808 1 LOOM / HUF Ft 0,55225522 1 LOOM / CZK Kč 0,03407932 1 LOOM / KWD د.ك 0,000486618 1 LOOM / ILS ₪ 0,00547646

Loom Network Kaynağı

Loom Network hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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