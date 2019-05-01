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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Livepeer hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Livepeer hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

LPT Hakkında Daha Fazla Bilgi

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Livepeer (LPT) Bugünkü Teknik Analizi

Livepeer (LPT) Bugünkü Teknik Analizi

Livepeer Analiz sayfası, LPT tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Livepeer projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Livepeer (LPT) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$1,434--+%0,27-%8,73-%32,08
Livepeer Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Livepeer Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Livepeer için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 10
Nötr 2
Alış 14
Hareketli Ortalamalar:AlışSatış 4Nötr 0Alış 10
Teknik İndikatörler:NötrSatış 6Nötr 2Alış 4
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
1,4323
1,4316
R2
1,4316
1,4312
R1
1,4313
1,431
PP
1,4306
1,4306
S1
1,4303
1,4302
S2
1,4296
1,43
S3
1,4293
1,4296

Livepeer Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
0,41M
$4,20 M
$3,79 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,01M
3 Günlük Aktif Alış
$0,22 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,20 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,01M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,23 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,22 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Livepeer Sermaye Akışı

Net GirişLPTUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,20 M1,44
2026-07-26-$0,11 M1,49
2026-07-25$0,01 M1,42
2026-07-24-$0,02 M1,41
2026-07-23-$0,03 M1,44

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Livepeer Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Livepeer (LPT) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Livepeer fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
LPT/USDT
$1,434
$1,434$1,434
%0,00
%0,00 (USDT)
LPT/USDC
$1,432
$1,432$1,432
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

LPT / USD Hesaplayıcı

Miktar

LPT
LPT
USD
USD

1 LPT = 1,434 USD

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