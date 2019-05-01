Livepeer (LPT) Bugünkü Teknik Analizi Livepeer Analiz sayfası, LPT tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Livepeer projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Livepeer (LPT) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $1,434 -- +%0,27 -%8,73 -%32,08

Livepeer Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Livepeer için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 10 Nötr 2 Alış 14 Hareketli Ortalamalar : Alış Satış 4 Nötr 0 Alış 10 Teknik İndikatörler : Nötr Satış 6 Nötr 2 Alış 4 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 1,4323 1,4316 R2 1,4316 1,4312 R1 1,4313 1,431 PP 1,4306 1,4306 S1 1,4303 1,4302 S2 1,4296 1,43 S3 1,4293 1,4296

Livepeer Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi 0,41M $4,20 M $3,79 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,01M 3 Günlük Aktif Alış $0,22 M 3 Günlük Aktif Satış $0,20 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,01M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,23 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,22 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Livepeer Sermaye Akışı Net Giriş LPTUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,20 M 1,44 2026-07-26 -$0,11 M 1,49 2026-07-25 $0,01 M 1,42 2026-07-24 -$0,02 M 1,41 2026-07-23 -$0,03 M 1,44 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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