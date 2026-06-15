Liquity / Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi Dönüşüm Tablosu
LQTY / AED Dönüşüm Tablosu
AED / LQTY Dönüşüm Tablosu
- 1 LQTY0.781555 AED
- 5 LQTY3.91 AED
- 10 LQTY7.82 AED
- 50 LQTY39.08 AED
- 100 LQTY78.16 AED
- 1,000 LQTY781.55 AED
- 5,000 LQTY3,907.77 AED
- 10,000 LQTY7,815.55 AED
- 1 AED1.279 LQTY
- 5 AED6.397 LQTY
- 10 AED12.79 LQTY
- 50 AED63.97 LQTY
- 100 AED127.9 LQTY
- 1,000 AED1,279 LQTY
- 5,000 AED6,397 LQTY
- 10,000 AED12,795 LQTY
Liquity (LQTY), şu anda د.إ 0.781555 AED seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 7.64% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi د.إ220.17K olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri د.إ75.17M AED şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Liquity Fiyatı sayfamıza göz atın.
353.59M AED
Dolaşım Arzı
220.17K
24 Saatlik İşlem Hacmi
75.17M AED
Piyasa Değeri
7.64%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
د.إ 0.2131
24 sa Yüksek
د.إ 0.1961
24 sa Düşük
Yukarıdaki LQTY - AED trend grafiği, hem canlı fiyatları hem de geçmiş hareketleri gösterir. 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazla zaman aralığı arasında geçiş yaparak kısa ve uzun vadeli trendleri analiz edebilir, piyasa modellerini belirleyebilir ve Liquity varlığının AED karşısındaki dalgalanmalarını takip edebilirsiniz. Bu görsel araç, bilinçli alım satım ve yatırım kararları almanıza yardımcı olur. En güncel piyasa bilgileri için güncel Liquity fiyatını kontrol edin.
LQTY / AED Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 LQTY = 0.781555 AED | 1 AED = 1.279 LQTY
Bugün, 1 LQTY / AED dönüşüm oranı 0.781555 AED kurundadır.
5 LQTY satın almak için 3.91 AED gereklidir ve 10 LQTY değeri 7.82 AED olarak hesaplanır.
1 AED, 1.279 LQTY varlığına dönüştürülebilir.
50 AED, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 63.97 LQTY varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 LQTY / AED karşısındaki dönüşüm oranı +2.85% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 7.64% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 0.783025 AED, en düşük seviye ise 0.720559 AED olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 LQTY değeri 1.02 AED idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -23.17% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde LQTY, -0.389859 AED oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -33.30% oranında bir değişime yol açtı.
LQTY / AED Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Liquity (LQTY), 0.720559 AED ile 0.783025 AED arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.686387 AED ile 0.783025 AED arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı LQTY / AED fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|د.إ 0.77
|د.إ 0.77
|د.إ 1.06
|د.إ 1.24
|En Düşük
|د.إ 0.69
|د.إ 0.66
|د.إ 0.66
|د.إ 0.66
|Ortalama
|د.إ 0.73
|د.إ 0.73
|د.إ 0.84
|د.إ 0.99
|Volatilite
|+8.53%
|+12.69%
|+37.48%
|+50.51%
|Değişim
|+6.72%
|+2.65%
|-23.12%
|-32.77%
2027 ve 2030 Yılları için AED Biriminden Liquity Fiyat Tahmini
Liquity fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel LQTY / AED tahminleri aşağıda verilmiştir:
2027 için LQTY Fiyat Tahmini
2027 yılına kadar, Liquity mevcut fiyat seviyesinden yıllık %5'lik sabit bir büyüme sergilediği varsayıldığında yaklaşık د.إ0.820632 değerine ulaşabilir.
2030 için LQTY Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, LQTY aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık د.إ0.949985 AED fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Liquity Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
Liquity Hakkında
LQTY / AED Piyasa Verileri
100,000,000
ETH
Güncel LQTY / AED Dönüşüm Oranı
Bugünkü Liquity (LQTY) fiyatı د.إ 0.781187316677839326 olup, son 24 saatte % 7.54 değişim gösterdi. Mevcut LQTY / AED dönüşüm oranı LQTY başına د.إ 0.781187316677839326 şeklindedir.
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MEXC'deki Mevcut LQTY İşlem Çiftleri
Spot
LQTY/USDT
|0.21
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, LQTY Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Liquity varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan LQTY varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
LQTYUSDTSürekli
|--
|Al-Sat
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden LQTY Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir Liquity Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
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LQTY ve AED için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Liquity (LQTY) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Liquity Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.2127
- 7 Günlük Değişim: +2.85%
- 30 Günlük Trend: -23.17%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
LQTY dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, AED para birimine dönüştürseniz bile, LQTY kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[LQTY Fiyatı] [LQTY / USD]
Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi (AED) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (AED/USD): --
- 7 Günlük Değişim: --
- 30 Günlük Trend: --
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir AED para birimi, aynı tutarda LQTY almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir AED para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
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LQTY ile AED Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Liquity (LQTY) ile Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi (AED) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. LQTY ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve LQTY varlığının AED karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve AED arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. AED Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler AED varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle AED zayıfladığında, yatırımcılar LQTY gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Liquity gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda LQTY varlığına yönelik talep artabilir ve bu da AED para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
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Sıkça Sorulan Sorular
LQTY / AED dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
LQTY ile AED arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, LQTY varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak AED birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
LQTY ile AED arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
LQTY ile AED arasındaki kur, Liquity ve Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen LQTY / AED kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
LQTY ile AED arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
LQTY ile AED arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda LQTY kriptosunu AED para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
LQTY kriptosundan AED para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
LQTY kriptosunun AED para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle LQTY varlığının AED karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
Haberler ve düzenlemeler LQTY ile AED arasındaki dönüşüm oranını nasıl etkiler?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, AED para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve LQTY sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
LQTY ile AED arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Liquity halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da LQTY ile AED arasındaki kuru doğrudan etkiler.
LQTY ile AED kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
LQTY ile AED arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki LQTY ile AED arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Liquity fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
LQTY ile AED arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak AED piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
LQTY / AED için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Liquity ve Birleşik Arap Emirlikleri Dirhemi arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Liquity ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
LQTY kriptosunu AED para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, AED para birimini eşit değerdeki LQTY kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
LQTY / AED dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, LQTY fiyatlarını USD veya USDT gibi küresel referans değerler olarak kullanılan stabil coinlerle takip eder. Yine de, LQTY ile AED arasındaki dönüşüm oranı gerçek dünya değerini değerlendirmek, yerel para birimi dalgalanmalarına karşı korunmak veya bölgeye özgü nakit çıkışları planlamak isteyen kullanıcılar için değerli olabilir.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında LQTY ile AED arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak AED para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, LQTY / AED arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Liquity Haberleri ve Piyasa Gelişmeleri
Liquity Price Prediction 2025-2031: Is LQTY a Good Investment?
Key Takeaways Liquity, founded in 2021, is a decentralized borrowing protocol that enables users to take zero-interest loans, which are secured using Ether (ETH) as collateral. Unlike traditional lending platforms, Liquity allows users to mint its USD-pegged stablecoin, LUSD, without incurring interest, which is an appealing prospect in the DeFi space. The minimum collateral ratio […]2025/11/23
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