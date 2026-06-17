Liquity / İngiliz Sterlini Dönüşüm Tablosu
LQTY / GBP Dönüşüm Tablosu
GBP / LQTY Dönüşüm Tablosu
- 1 LQTY0.153155 GBP
- 5 LQTY0.765775 GBP
- 10 LQTY1.53 GBP
- 50 LQTY7.66 GBP
- 100 LQTY15.32 GBP
- 1,000 LQTY153.16 GBP
- 5,000 LQTY765.78 GBP
- 10,000 LQTY1,531.55 GBP
- 1 GBP6.529 LQTY
- 5 GBP32.64 LQTY
- 10 GBP65.29 LQTY
- 50 GBP326.4 LQTY
- 100 GBP652.9 LQTY
- 1,000 GBP6,529 LQTY
- 5,000 GBP32,646 LQTY
- 10,000 GBP65,293 LQTY
Liquity (LQTY), şu anda £ 0.153155 GBP seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -7.41% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi £55.86K olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri £14.73M GBP şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Liquity Fiyatı sayfamıza göz atın.
71.06M GBP
Dolaşım Arzı
55.86K
24 Saatlik İşlem Hacmi
14.73M GBP
Piyasa Değeri
-7.41%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
£ 0.2348
24 sa Yüksek
£ 0.2055
24 sa Düşük
Yukarıdaki LQTY - GBP trend grafiği, hem canlı fiyatları hem de geçmiş hareketleri gösterir. 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazla zaman aralığı arasında geçiş yaparak kısa ve uzun vadeli trendleri analiz edebilir, piyasa modellerini belirleyebilir ve Liquity varlığının GBP karşısındaki dalgalanmalarını takip edebilirsiniz. Bu görsel araç, bilinçli alım satım ve yatırım kararları almanıza yardımcı olur. En güncel piyasa bilgileri için güncel Liquity fiyatını kontrol edin.
LQTY / GBP Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 LQTY = 0.153155 GBP | 1 GBP = 6.529 LQTY
Bugün, 1 LQTY / GBP dönüşüm oranı 0.153155 GBP kurundadır.
5 LQTY satın almak için 0.765775 GBP gereklidir ve 10 LQTY değeri 1.53 GBP olarak hesaplanır.
1 GBP, 6.529 LQTY varlığına dönüştürülebilir.
50 GBP, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 326.4 LQTY varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 LQTY / GBP karşısındaki dönüşüm oranı +4.43% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -7.41% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 0.173389 GBP, en düşük seviye ise 0.151752 GBP olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 LQTY değeri 0.197388 GBP idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -22.42% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde LQTY, -0.053242 GBP oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -25.81% oranında bir değişime yol açtı.
LQTY / GBP Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Liquity (LQTY), 0.151752 GBP ile 0.173389 GBP arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.144515 GBP ile 0.173389 GBP arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı LQTY / GBP fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|£ 0.16
|£ 0.16
|£ 0.21
|£ 0.25
|En Düşük
|£ 0.14
|£ 0.14
|£ 0.13
|£ 0.13
|Ortalama
|£ 0.15
|£ 0.14
|£ 0.16
|£ 0.19
|Volatilite
|+11.22%
|+19.82%
|+38.81%
|+56.99%
|Değişim
|-9.51%
|+5.07%
|-22.41%
|-26.06%
2027 ve 2030 Yılları için GBP Biriminden Liquity Fiyat Tahmini
Liquity fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel LQTY / GBP tahminleri aşağıda verilmiştir:
2027 için LQTY Fiyat Tahmini
2027 yılına kadar, Liquity mevcut fiyat seviyesinden yıllık %5'lik sabit bir büyüme sergilediği varsayıldığında yaklaşık £0.160813 değerine ulaşabilir.
2030 için LQTY Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, LQTY aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık £0.186161 GBP fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Liquity Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
Liquity Hakkında
LQTY / GBP Piyasa Verileri
100,000,000
ETH
Güncel LQTY / GBP Dönüşüm Oranı
Bugünkü Liquity (LQTY) fiyatı £ 0.15308120920594239462 olup, son 24 saatte % 7.50 değişim gösterdi. Mevcut LQTY / GBP dönüşüm oranı LQTY başına £ 0.15308120920594239462 şeklindedir.
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MEXC'deki Mevcut LQTY İşlem Çiftleri
Spot
LQTY/USDT
|0.20
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, LQTY Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Liquity varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan LQTY varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
LQTYUSDTSürekli
|--
|Al-Sat
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LQTY ve GBP için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Liquity (LQTY) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Liquity Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.2074
- 7 Günlük Değişim: +4.43%
- 30 Günlük Trend: -22.42%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
LQTY dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, GBP para birimine dönüştürseniz bile, LQTY kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[LQTY Fiyatı] [LQTY / USD]
İngiliz Sterlini (GBP) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (GBP/USD): --
- 7 Günlük Değişim: --
- 30 Günlük Trend: --
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir GBP para birimi, aynı tutarda LQTY almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir GBP para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
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LQTY ile GBP Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Liquity (LQTY) ile İngiliz Sterlini (GBP) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. LQTY ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve LQTY varlığının GBP karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve GBP arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. GBP Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler GBP varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle GBP zayıfladığında, yatırımcılar LQTY gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Liquity gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda LQTY varlığına yönelik talep artabilir ve bu da GBP para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
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En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı LQTY / GBP dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Sıkça Sorulan Sorular
LQTY / GBP dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
LQTY ile GBP arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, LQTY varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak GBP birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
LQTY ile GBP arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
LQTY ile GBP arasındaki kur, Liquity ve İngiliz Sterlini varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen LQTY / GBP kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
LQTY ile GBP arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
LQTY ile GBP arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda LQTY kriptosunu GBP para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
LQTY kriptosundan GBP para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
LQTY kriptosunun GBP para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle LQTY varlığının GBP karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
Haberler ve düzenlemeler LQTY ile GBP arasındaki dönüşüm oranını nasıl etkiler?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, GBP para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve LQTY sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
LQTY ile GBP arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Liquity halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da LQTY ile GBP arasındaki kuru doğrudan etkiler.
LQTY ile GBP kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
LQTY ile GBP arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki LQTY ile GBP arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Liquity fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
LQTY ile GBP arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak GBP piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
LQTY / GBP için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Liquity ve İngiliz Sterlini arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Liquity ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
LQTY kriptosunu GBP para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, GBP para birimini eşit değerdeki LQTY kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
LQTY / GBP dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, LQTY fiyatlarını USD veya USDT gibi küresel referans değerler olarak kullanılan stabil coinlerle takip eder. Yine de, LQTY ile GBP arasındaki dönüşüm oranı gerçek dünya değerini değerlendirmek, yerel para birimi dalgalanmalarına karşı korunmak veya bölgeye özgü nakit çıkışları planlamak isteyen kullanıcılar için değerli olabilir.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında LQTY ile GBP arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak GBP para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, LQTY / GBP arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Liquity Haberleri ve Piyasa Gelişmeleri
Liquity Price Prediction 2025-2031: Is LQTY a Good Investment?
Key Takeaways Liquity, founded in 2021, is a decentralized borrowing protocol that enables users to take zero-interest loans, which are secured using Ether (ETH) as collateral. Unlike traditional lending platforms, Liquity allows users to mint its USD-pegged stablecoin, LUSD, without incurring interest, which is an appealing prospect in the DeFi space. The minimum collateral ratio […]2025/11/23
Liquity saw its native token (LQTY) jump around 11% after an April Fool’s joke on acquiring Circle’s USDC
The post Liquity saw its native token (LQTY) jump around 11% after an April Fool’s joke on acquiring Circle’s USDC appeared on BitcoinEthereumNews.com. Earlier2026/04/02
Netherlands vs Sweden 2026 World Cup Pick: Can Oranje Stop Sweden’s Two-Striker Storm?
Netherlands vs Sweden is not just another European matchup at the FIFA World Cup 2026. It is the game that could decide who takes early control of Group F. The Netherlands opened with a 2-2 draw against Japan, a match they led twice but failed to close out. Sweden, meanwhile, made one of the strongest early statements of the group stage by beating Tunisia 5-1, with Alexander Isak, Viktor Gyökeres, Yasin Ayari and Mattias Svanberg all involved in the scoring.2026/06/18
Germany vs Côte d'Ivoire 2026 World Cup Pick: Is This the First Real Test for Nagelsmann’s Goal Machine?
Germany vs Côte d'Ivoire has quickly become one of the most intriguing Group E matches at the FIFA World Cup 2026. Germany opened their campaign with a ruthless 7-1 win over Curaçao, with Kai Havertz scoring twice and Julian Nagelsmann’s attack looking sharp from almost every angle. Côte d'Ivoire also made a major statement, beating Ecuador 1-0 and showing the discipline, athleticism and belief that made them African champions.2026/06/18
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