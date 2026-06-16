Liquity / Papua Yeni Gine Kinası Dönüşüm Tablosu

LQTY / PGK Dönüşüm Tablosu

PGK / LQTY Dönüşüm Tablosu

  • 1 LQTY
    0.925797 PGK
  • 5 LQTY
    4.63 PGK
  • 10 LQTY
    9.26 PGK
  • 50 LQTY
    46.29 PGK
  • 100 LQTY
    92.58 PGK
  • 1,000 LQTY
    925.8 PGK
  • 5,000 LQTY
    4,628.99 PGK
  • 10,000 LQTY
    9,257.97 PGK
  • 1 PGK
    1.0801 LQTY
  • 5 PGK
    5.400 LQTY
  • 10 PGK
    10.80 LQTY
  • 50 PGK
    54.0075 LQTY
  • 100 PGK
    108.01 LQTY
  • 1,000 PGK
    1,080 LQTY
  • 5,000 PGK
    5,400 LQTY
  • 10,000 PGK
    10,801 LQTY

Papua Yeni Gine Kinası Biriminden Liquity Fiyatı ve Piyasa İstatistikleri

Liquity (LQTY), şu anda K‎ 0.925797 PGK seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 3.90% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi K‎346.48K olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri K‎89.13M PGK şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Liquity Fiyatı sayfamıza göz atın.

418.46M PGK

Dolaşım Arzı

346.48K

24 Saatlik İşlem Hacmi

89.13M PGK

Piyasa Değeri

3.90%

Fiyat Değişimi (1 Gün)

K 0.2182

24 sa Yüksek

K 0.2015

24 sa Düşük

Yukarıdaki LQTY - PGK trend grafiği, hem canlı fiyatları hem de geçmiş hareketleri gösterir. 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazla zaman aralığı arasında geçiş yaparak kısa ve uzun vadeli trendleri analiz edebilir, piyasa modellerini belirleyebilir ve Liquity varlığının PGK karşısındaki dalgalanmalarını takip edebilirsiniz. Bu görsel araç, bilinçli alım satım ve yatırım kararları almanıza yardımcı olur. En güncel piyasa bilgileri için güncel Liquity fiyatını kontrol edin.

LQTY / PGK Dönüşüm Özeti

itibarıyla | 1 LQTY = 0.925797 PGK | 1 PGK = 1.0801 LQTY

  • Bugün, 1 LQTY / PGK dönüşüm oranı 0.925797 PGK kurundadır.

  • 5 LQTY satın almak için 4.63 PGK gereklidir ve 10 LQTY değeri 9.26 PGK olarak hesaplanır.

  • 1 PGK, 1.0801 LQTY varlığına dönüştürülebilir.

  • 50 PGK, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 54.0075 LQTY varlığına dönüştürülebilir.

  • Son 7 gün içinde, 1 LQTY / PGK karşısındaki dönüşüm oranı +9.11% değişti.

  • Son 24 saat içinde, oran 3.90% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 0.948844 PGK, en düşük seviye ise 0.876224 PGK olarak kaydedildi.

  • Bir ay önce, 1 LQTY değeri 1.2 PGK idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -22.75% oranında bir değişimi temsil eder.

  • Son 90 gün içinde LQTY, -0.302656 PGK oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -24.63% oranında bir değişime yol açtı.

LQTY / PGK Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri

Son 24 saat içinde, Liquity (LQTY), 0.876224 PGK ile 0.948844 PGK arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.812301 PGK ile 0.948844 PGK arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı LQTY / PGK fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.

Son 24 SaatSon 7 GünSon 30 GünSon 90 Gün
En YüksekK 0.91K 0.91K 1.26K 1.47
En DüşükK 0.86K 0.78K 0.78K 0.78
OrtalamaK 0.86K 0.86K 1K 1.17
Volatilite+8.20%+16.15%+37.61%+55.56%
Değişim+4.52%+9.52%-22.77%-25.97%

2027 ve 2030 Yılları için PGK Biriminden Liquity Fiyat Tahmini

Liquity fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel LQTY / PGK tahminleri aşağıda verilmiştir:

2027 için LQTY Fiyat Tahmini

2027 yılına kadar, Liquity mevcut fiyat seviyesinden yıllık %5'lik sabit bir büyüme sergilediği varsayıldığında yaklaşık K‎0.972087 değerine ulaşabilir.

2030 için LQTY Fiyat Tahmini

2030 yılına kadar, LQTY aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık K‎1.13 PGK fiyatına yükselebilir.

Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Liquity Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.

Liquity Hakkında

LQTY / PGK Piyasa Verileri

K 0.926231904990691377
K 0.926231904990691377K 0.926231904990691377

--
----

--
----

100,000,000

ETH

Güncel LQTY / PGK Dönüşüm Oranı

Bugünkü Liquity (LQTY) fiyatı K 0.926231904990691377 olup, son 24 saatte % 0.00 değişim gösterdi. Mevcut LQTY / PGK dönüşüm oranı LQTY başına K 0.926231904990691377 şeklindedir.

MEXC'de Liquity Hakkında Daha Fazlasını Keşfedin

Kripto FiyatıKripto Fiyat TahminiNasıl Kripto Alınır

MEXC'deki Mevcut LQTY İşlem Çiftleri

Spot

Fiyat
Daha Fazla Spot İşlem Çifti
LQTY/USDT
LQTY/USDT
0.21Al-Sat

Yukarıdaki tablo, LQTY Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Liquity varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan LQTY varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.

Vadeli İşlem

Fiyat
Daha Fazla Vadeli İşlem Çifti
LQTYUSDT
LQTYUSDTSürekli
--Al-Sat

Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden LQTY Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir Liquity Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.

3 Kolay Adımda PGK ile Liquity Satın Alın

  1. MEXC Hesabı OluşturunMEXC Hesabı Oluşturun

    MEXC Hesabı Oluşturun

    MEXC websitesinde hesap açın veya MEXC uygulamasını indirin. Başlamak için kimlik doğrulamasını tamamlayın.

  2. PGK YatırınPGK Yatırın

    PGK Yatırın

    Banka transferi, kredi kartı veya P2P alım satımı gibi tercih ettiğiniz ödeme yöntemlerini kullanarak kolayca PGK yatırın.

  3. Liquity Satın AlLiquity Satın Al

    Liquity Satın Al

    Spot veya Vadeli İşlem alım satım sayfasına gidin, Liquity araması yapın ve yatırdığınız PGK ile alımınızı hemen tamamlayın.

LQTY ve PGK için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler

Liquity (LQTY) ile USD: Piyasa Karşılaştırması

Liquity Fiyatının Genel Görünümü

  • Güncel Fiyat (USD): $0.2129
  • 7 Günlük Değişim: ‎+9.11%
  • 30 Günlük Trend: ‎-22.75%

Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?

Kripto piyasaları oldukça dinamiktir. Fiyatlar aşağıdaki faktörlere bağlı olarak hızlı bir şekilde değişebilir:
  • Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
  • Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
  • Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
  • Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.

Neden Önemli

LQTY kriptosundan veya kriptosuna dönüştürüyorsanız, kısa vadeli fiyat trendleri alacağınız tutarı etkileyebilir.
  • Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
  • Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.

USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası

LQTY dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.

Dolayısıyla, PGK para birimine dönüştürseniz bile, LQTY kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[LQTY Fiyatı] [LQTY / USD]

Papua Yeni Gine Kinası (PGK) ile USD: Piyasa Görünümü

Dönüşüm Kuruna Genel Bakış

  • Güncel Oran (PGK/USD): --
  • 7 Günlük Değişim: ‎--
  • 30 Günlük Trend: ‎--

Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?

Dönüştürme kurları, küresel pazardaki arz ve talep nedeniyle hareket eder. Başlıca etkenler şunları içerir:
  • Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
  • Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
  • Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
  • Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.

Neden Önemli

LQTY genellikle USD cinsinden değerlendiğinden, PGK ile USD arasındaki değişimler LQTY / PGK kurunu etkiler.
  • Daha güçlü bir PGK para birimi, aynı tutarda LQTY almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
  • Daha zayıf bir PGK para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.

Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?

Kripto Satın Alma kanallarımızdan PGK ile güvenli bir şekilde LQTY satın alın.

[Hemen LQTY Satın Alın]

LQTY ile PGK Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?

Liquity (LQTY) ile Papua Yeni Gine Kinası (PGK) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. LQTY ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.

    1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler

    Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve LQTY varlığının PGK karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.

    2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik

    Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve PGK arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.

    3. PGK Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler

    Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler PGK varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle PGK zayıfladığında, yatırımcılar LQTY gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.

    4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri

    Liquity gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.

    5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri

    Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda LQTY varlığına yönelik talep artabilir ve bu da PGK para birimine dönüşümünü etkileyebilir.

Hemen LQTY Kriptosunu PGK Birimine Dönüştürün

En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı LQTY / PGK dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.

Sıkça Sorulan Sorular

  1. LQTY / PGK dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?

    LQTY ile PGK arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, LQTY varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak PGK birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.

  2. LQTY ile PGK arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?

    LQTY ile PGK arasındaki kur, Liquity ve Papua Yeni Gine Kinası varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.

  3. Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?

    Gösterilen LQTY / PGK kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.

  4. LQTY ile PGK arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?

    Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.

  5. LQTY ile PGK arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?

    Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.

  6. Şu anda LQTY kriptosunu PGK para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?

    Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.

  7. LQTY kriptosundan PGK para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?

    Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.

  8. LQTY kriptosunun PGK para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?

    Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle LQTY varlığının PGK karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.

  9. Haberler ve düzenlemeler LQTY ile PGK arasındaki dönüşüm oranını nasıl etkiler?

    Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, PGK para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve LQTY sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.

  10. LQTY ile PGK arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?

    Liquity halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da LQTY ile PGK arasındaki kuru doğrudan etkiler.

  11. LQTY ile PGK kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?

    Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.

  12. LQTY ile PGK arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?

    Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.

  13. Gün içindeki LQTY ile PGK arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?

    Bu sayfayı veya Liquity fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.

  14. LQTY ile PGK arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?

    Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak PGK piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.

  15. LQTY / PGK için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?

    Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.

  16. Liquity ve Papua Yeni Gine Kinası arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?

    Liquity ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.

  17. LQTY kriptosunu PGK para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?

    Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, PGK para birimini eşit değerdeki LQTY kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.

  18. LQTY / PGK dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?

    Çoğu yatırımcı, LQTY fiyatlarını USD veya USDT gibi küresel referans değerler olarak kullanılan stabil coinlerle takip eder. Yine de, LQTY ile PGK arasındaki dönüşüm oranı gerçek dünya değerini değerlendirmek, yerel para birimi dalgalanmalarına karşı korunmak veya bölgeye özgü nakit çıkışları planlamak isteyen kullanıcılar için değerli olabilir.

  19. Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında LQTY ile PGK arasındaki kur nasıl değişir?

    Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak PGK para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.

  20. MEXC, LQTY / PGK arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?

    MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.

Liquity Haberleri ve Piyasa Gelişmeleri

Liquity Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

Neden MEXC'de Liquity Satın Almalısınız?

MEXC, güvenilirliği, geniş kapsamlı likiditesi ve token çeşitliliğiyle tanınır ve Liquity satın almak için en iyi kripto platformlarından biridir.

2.800'den fazla tokene erişim sağlayarak piyasadaki en geniş seçeneklerden biri
Merkezi borsalar arasında en hızlı token listelemeleri
Seçim yapabileceğiniz 100'den fazla ödeme yöntemi
Kripto sektöründeki en düşük işlem ücretleri
Neden MEXC'de Liquity Satın Almalısınız?

Milyonlarca kullanıcıya katılın ve MEXC ile hemen Liquity satın alın.

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.