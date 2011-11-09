Litecoin (LTC) Bugünkü Teknik Analizi
Litecoin Analiz sayfası, LTC tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Litecoin projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.
Litecoin (LTC) Fiyat Değişimi
|Mevcut Fiyat
|24 sa
|7 Gün
|30 Gün
|90 Gün
|$76,56
|--
|-%8,96
|-%5,94
|-%21,34
Litecoin için YZ Günlük Analizi
Litecoin için Bugünkü Analiz 2026-01-13
- Sermaye akışı oynaklığı arttı: Son 5 günde LTC’ye giren ve çıkan sermaye keskin biçimde dalgalandı. En son bir günlük net giriş yaklaşık 219.000 USDT olurken, önceki iki günde toplamda 800.000 USDT’nin üzerinde net çıkış görüldü. Bu durum, piyasa katılımcılarının temkinli bir tutum sergilediğini ve genel sermaye akışının daralma eğiliminde olduğunu gösteriyor, bu da kısa vadede fiyat üzerinde baskı yaratıyor.
- Uzun pozisyon yoğunluğu yüksek ancak momentum zayıf: Vadeli işlem platformlarında toplam uzun/kısa oranı yüksek seviyede (≈7,9) kalmayı sürdürüyor. Elit hesapların yaklaşık %92’si uzun pozisyonda. Ancak son 24 saatte sözleşme fiyatı %1,1 oranında geriledi. Bu, long tarafın baskın olmasına rağmen alım gücünün zayıf olduğunu, sermayenin çoğunlukla yüksek seviyelerde beklemede kaldığını ve kısa vadede bir düzeltme riskinin mevcut olduğunu gösteriyor.
- Teknik görünüm konsolidasyon aralığında: 4 saatlik ve günlük KDJ ile hareketli ortalama dağılımlarına bakıldığında, mumlar BOLL orta bandının altında seyrediyor. MACD sıfır ekseni civarında belirgin bir yükseliş ivmesi göstermiyor. LTC için kısa vadeli destek 76–77 USD aralığında, direnç ise 81–83 USD civarında bulunuyor; genel eğilim zayıf ve yatay dalgalı.
Litecoin için Dünkü Analiz 2026-01-12
- Sermaye Akışında Negatif Basınç: LTC’nin son 7 gündeki net sermaye girişi negatif (yaklaşık -4,6 milyon USD), yalnızca 11 Ocak'ta yaklaşık 220 bin USD küçük bir geri akış yaşandı, ancak önceki net çıkış baskısına karşı koymakta zorlandı, bu da ana sermayenin hâlâ çıkış eğiliminde olduğunu gösteriyor.
- Güçlü Boğa-Ayı Eğilimi: Normal hesaplarda long/short oranı yaklaşık 7:1, elit hesaplarda ise 9:1 düzeyinde, bu da piyasada güçlü bir long yönlü duyguya işaret ediyor; ancak fiyat kritik direnç seviyesini (yaklaşık 82 USD) aşamazsa, yüksek kaldıraçlı long pozisyonlar kısa vadeli düzeltme riskine yol açabilir.
- Teknik Görünümde Zayıf Toparlanma: Günlük KDJ sürekli düşüşte, 4 saatlik MACD yatay seyrediyor, fiyat BOLL'un orta-alt bandında bulunuyor. Güçlü destek 76-77 USD aralığında, tepki direnci ise 84 USD civarında; genel yapı dalgalı ve zayıf seyrediyor.
Sorumluluk Reddi
Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.