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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Terra Classic hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Terra Classic hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

LUNC Hakkında Daha Fazla Bilgi

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Terra Classic (LUNC) Bugünkü Teknik Analizi

Terra Classic (LUNC) Bugünkü Teknik Analizi

Terra Classic Analiz sayfası, LUNC tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Terra Classic projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Terra Classic (LUNC) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,00005306---%4,86-%14,62-%14,96
Terra Classic Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Terra Classic Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Terra Classic için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 15
Nötr 1
Alış 10
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 12Nötr 0Alış 2
Teknik İndikatörler:AlışSatış 3Nötr 1Alış 8
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,00005313
0,00005313
R2
0,00005313
0,00005312
R1
0,00005312
0,00005312
PP
0,00005312
0,00005312
S1
0,00005311
0,00005311
S2
0,00005311
0,00005311
S3
0,0000531
0,00005311

Terra Classic Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-14,93M
$6,59 M
$21,52 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,22M
3 Günlük Aktif Alış
$1,68 M
3 Günlük Aktif Satış
$1,46 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,20M
7 Günlük Aktif Alışlar
$4,09 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$3,90 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Terra Classic Sermaye Akışı

Net GirişLUNCUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,04 M0,00
2026-07-26-$0,04 M0,00
2026-07-25-$0,02 M0,00
2026-07-24-$0,19 M0,00
2026-07-23-$0,19 M0,00

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Terra Classic Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Terra Classic (LUNC) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Terra Classic fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
LUNC/USDT
$0,00005306
$0,00005306$0,00005306
%0,00
%0,00 (USDT)
LUNC/USDC
$0,00005302
$0,00005302$0,00005302
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

LUNC / USD Hesaplayıcı

Miktar

LUNC
LUNC
USD
USD

1 LUNC = 0,00005306 USD

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