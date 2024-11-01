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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Everlyn AI hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Everlyn AI hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Everlyn AI (LYN) Bugünkü Teknik Analizi

Everlyn AI (LYN) Bugünkü Teknik Analizi

Everlyn AI Analiz sayfası, LYN tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Everlyn AI projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Everlyn AI (LYN) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,03438---%11,42-%1,52-%58,01
Everlyn AI Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Everlyn AI Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Everlyn AI için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Güçlü Satış
Satış 19
Nötr 4
Alış 3
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 14Nötr 0Alış 0
Teknik İndikatörler:SatışSatış 5Nötr 4Alış 3
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,03446
0,03446
R2
0,03446
0,03444
R1
0,03443
0,03444
PP
0,03442
0,03442
S1
0,0344
0,03441
S2
0,03439
0,03441
S3
0,03437
0,03439

Everlyn AI Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,19M
$1,34 M
$1,53 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,01M
3 Günlük Aktif Alış
$0,25 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,25 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,06M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,78 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,84 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Everlyn AI Sermaye Akışı

Net GirişLYNUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Everlyn AI Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Everlyn AI (LYN) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Everlyn AI fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
LYN/USDT
$0,03425
$0,03425$0,03425
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

LYN / USD Hesaplayıcı

Miktar

LYN
LYN
USD
USD

1 LYN = 0,03438 USD

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