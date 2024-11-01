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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Magma Finance hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Magma Finance hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Magma Finance (MAGMA) Bugünkü Teknik Analizi

Magma Finance (MAGMA) Bugünkü Teknik Analizi

Magma Finance Analiz sayfası, MAGMA tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Magma Finance projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Magma Finance (MAGMA) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,29863---%5,12-%32,62+%61,22
Magma Finance Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Magma Finance Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Magma Finance için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 14
Nötr 3
Alış 9
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 11Nötr 1Alış 2
Teknik İndikatörler:AlışSatış 3Nötr 2Alış 7
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,2999
0,2997
R2
0,2997
0,2995
R1
0,2994
0,2994
PP
0,2992
0,2992
S1
0,2989
0,299
S2
0,2987
0,2989
S3
0,2984
0,2987

Magma Finance Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,04M
$1,62 M
$1,66 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,01M
3 Günlük Aktif Alış
$0,15 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,16 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,01M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,53 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,51 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Magma Finance Sermaye Akışı

Net GirişMAGMAUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Magma Finance Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Magma Finance (MAGMA) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Magma Finance fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
MAGMA/USDT
$0,29863
$0,29863$0,29863
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

MAGMA / USD Hesaplayıcı

Miktar

MAGMA
MAGMA
USD
USD

1 MAGMA = 0,29863 USD

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