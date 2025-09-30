Decentraland / Liberian Dollar Dönüşüm Tablosu
MANA / LRD Dönüşüm Tablosu
- 1 MANA61.09 LRD
- 2 MANA122.18 LRD
- 3 MANA183.27 LRD
- 4 MANA244.36 LRD
- 5 MANA305.44 LRD
- 6 MANA366.53 LRD
- 7 MANA427.62 LRD
- 8 MANA488.71 LRD
- 9 MANA549.80 LRD
- 10 MANA610.89 LRD
- 50 MANA3,054.44 LRD
- 100 MANA6,108.88 LRD
- 1,000 MANA61,088.76 LRD
- 5,000 MANA305,443.78 LRD
- 10,000 MANA610,887.56 LRD
Yukarıdaki tablo, 1 MANA ile 10.000 MANA arasındaki bir aralıkta, Decentraland ile Liberian Dollar (MANA ile LRD) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son LRD piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen MANA tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel MANA / LRD arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
LRD / MANA Dönüşüm Tablosu
- 1 LRD0.01636 MANA
- 2 LRD0.03273 MANA
- 3 LRD0.04910 MANA
- 4 LRD0.06547 MANA
- 5 LRD0.08184 MANA
- 6 LRD0.09821 MANA
- 7 LRD0.1145 MANA
- 8 LRD0.1309 MANA
- 9 LRD0.1473 MANA
- 10 LRD0.1636 MANA
- 50 LRD0.8184 MANA
- 100 LRD1.636 MANA
- 1,000 LRD16.36 MANA
- 5,000 LRD81.84 MANA
- 10,000 LRD163.6 MANA
Yukarıdaki tablo, 1 LRD ile 10.000 LRD arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı Liberian Dollar ile Decentraland (LRD ile MANA) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan LRD tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Decentraland alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Decentraland (MANA), şu anda L$ 61.09 LRD seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -2.09% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi L$298.68M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri L$120.22B LRD şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Decentraland Fiyatı sayfamıza göz atın.
357.16B LRD
Dolaşım Arzı
298.68M
24 Saatlik İşlem Hacmi
120.22B LRD
Piyasa Değeri
-2.09%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
L$ 0.3536
24 sa Yüksek
L$ 0.3318
24 sa Düşük
Yukarıdaki MANA / LRD trend grafiği, Decentraland kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve LRD biriminden Decentraland değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler. Daha ayrıntılı canlı piyasa verileri için mevcut Decentraland fiyatını kontrol edin.
MANA / LRD Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 MANA = 61.09 LRD | 1 LRD = 0.01636 MANA
Bugün, 1 MANA / LRD dönüşüm oranı 61.09 LRD kurundadır.
5 MANA satın almak için 305.44 LRD gereklidir ve 10 MANA değeri 610.89 LRD olarak hesaplanır.
1 LRD, 0.01636 MANA varlığına dönüştürülebilir.
50 LRD, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 0.8184 MANA varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 MANA / LRD karşısındaki dönüşüm oranı +18.10% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -2.09% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 64.11690102915165 LRD, en düşük seviye ise 60.163992538101 LRD olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 MANA değeri 54.54288413339597 LRD idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında +12.01% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde MANA, 13.943975365219913 LRD oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde +29.61% oranında bir değişime yol açtı.
Decentraland (MANA) Hakkında Her Şey
Artık Decentraland (MANA) fiyatını hesapladığınıza göre, Decentraland hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. MANA geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Decentraland nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
MANA / LRD Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Decentraland (MANA), 60.163992538101 LRD ile 64.11690102915165 LRD arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 50.22732348720307 LRD ile 64.11690102915165 LRD arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı MANA / LRD fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|L$ 63.46
|L$ 63.46
|L$ 70.71
|L$ 70.71
|En Düşük
|L$ 59.83
|L$ 48.95
|L$ 48.95
|L$ 45.33
|Ortalama
|L$ 61.65
|L$ 54.39
|L$ 56.21
|L$ 54.39
|Volatilite
|+6.54%
|+26.84%
|+39.03%
|+51.55%
|Değişim
|+0.96%
|+17.94%
|+12.01%
|+30.06%
2026 ve 2030 Yılları için LRD Biriminden Decentraland Fiyat Tahmini
Decentraland fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel MANA / LRD tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için MANA Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Decentraland mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık L$64.14 LRD seviyesine ulaşabilir.
2030 için MANA Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, MANA aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık L$77.97 LRD fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Decentraland Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
MEXC'deki Mevcut MANA İşlem Çiftleri
MANA/USDT
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, MANA Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Decentraland varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan MANA varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
MANAUSDTSürekli
|Al-Sat
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden MANA Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir Decentraland Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
Decentraland Satın Almayı Öğrenin
Portföyünüze Decentraland eklemek mi istiyorsunuz? Yeni başlıyor olmanız veya portföyünüzü genişletmek istiyor olmanız fark etmez, MEXC kredi kartı, banka transferi, eşler arası (P2P) piyasalar, Spot alım satım ve çeşitli seçenekler aracılığıyla kripto satın almanızı kolaylaştırır.
Kapsamlı kılavuzu inceleyin: Nasıl Decentraland satın alınır › veya Hemen başlayın ›
MANA ve LRD için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Decentraland (MANA) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Decentraland Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.3369
- 7 Günlük Değişim: +18.10%
- 30 Günlük Trend: +12.01%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
MANA dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, LRD para birimine dönüştürseniz bile, MANA kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[MANA Fiyatı] [MANA / USD]
Liberian Dollar (LRD) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (LRD/USD): 0.0055114543370524275
- 7 Günlük Değişim: +9.69%
- 30 Günlük Trend: +9.69%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir LRD para birimi, aynı tutarda MANA almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir LRD para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan LRD ile güvenli bir şekilde MANA satın alın.
MANA ile LRD Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Decentraland (MANA) ile Liberian Dollar (LRD) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. MANA ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve MANA varlığının LRD karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve LRD arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. LRD Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler LRD varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle LRD zayıfladığında, yatırımcılar MANA gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Decentraland gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda MANA varlığına yönelik talep artabilir ve bu da LRD para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen MANA Kriptosunu LRD Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı MANA / LRD dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Nasıl MANA / LRD Dönüşümü Yapılır?
MANA Tutarını Girin
Gerçek zamanlı dönüştürme aracımızı kullanarak MANA kriptosundan LRD para birimine dönüştürmek istediğiniz tutarı girerek başlayın. Sistem, en son piyasa kuruna göre değeri anında hesaplar. Dilerseniz farklı bir kripto para birimi veya itibari para birimi de seçebilirsiniz.
Canlı MANA / LRD Kurunu Kontrol Edin
En doğru ve güncel MANA / LRD kurunu görün. Daha akıllı kararlar almak için, sayfanın geri kalanını inceleyerek kurları etkileyen faktörleri öğrenin. MANA ve LRD hakkında daha fazla bilgi edinin.
MEXC'de Dönüştürün veya Başlayın
MANA varlığını portföyünüze eklemeye hazır mısınız? Adım adım yeni başlayanlar kılavuzumuzla nasıl MANA satın alabileceğinizi öğrenin veya MEXC'de hesap açın ve hemen alım satıma başlayın. MEXC, rekabetçi oranlar ve düşük işlem ücretleri ile en geniş kripto para birimi seçeneklerinden birini sunar.
Sıkça Sorulan Sorular
MANA / LRD dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
MANA ile LRD arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, MANA varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak LRD birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
MANA ile LRD arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
MANA ile LRD arasındaki kur, Decentraland ve Liberian Dollar varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen MANA / LRD kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
MANA ile LRD arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
MANA ile LRD arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda MANA kriptosunu LRD para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
MANA kriptosundan LRD para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
MANA kriptosunun LRD para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle MANA varlığının LRD karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, MANA ile LRD arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, LRD para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve MANA sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
MANA ile LRD arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Decentraland halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da MANA ile LRD arasındaki kuru doğrudan etkiler.
MANA ile LRD kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
MANA ile LRD arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki MANA ile LRD arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Decentraland fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
MANA ile LRD arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak LRD piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
MANA / LRD için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Decentraland ve Liberian Dollar arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Decentraland ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
MANA kriptosunu LRD para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, LRD para birimini eşit değerdeki MANA kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
MANA / LRD dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, MANA fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, MANA / LRD, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında MANA ile LRD arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak LRD para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, MANA / LRD arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Daha Fazla Decentraland / İtibari Para Dönüşümünü Keşfedin
Diğer Kripto Paralardan LRD İtibari Parasına Dönüşüm
Neden MEXC'de Decentraland Satın Almalısınız?
MEXC, güvenilirliği, geniş kapsamlı likiditesi ve token çeşitliliğiyle tanınır ve Decentraland satın almak için en iyi kripto platformlarından biridir.
Milyonlarca kullanıcıya katılın ve MEXC ile hemen Decentraland satın alın.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.