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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Decentraland hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Decentraland hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

MANA Hakkında Daha Fazla Bilgi

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Decentraland (MANA) Bugünkü Teknik Analizi

Decentraland (MANA) Bugünkü Teknik Analizi

Decentraland Analiz sayfası, MANA tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Decentraland projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Decentraland (MANA) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,06815---%1,35+%4,74-%26,00
Decentraland Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Decentraland Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Decentraland için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 15
Nötr 1
Alış 10
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 12Nötr 0Alış 2
Teknik İndikatörler:AlışSatış 3Nötr 1Alış 8
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,06802
0,06802
R2
0,06802
0,06802
R1
0,06802
0,06802
PP
0,06802
0,06802
S1
0,06802
0,06802
S2
0,06802
0,06802
S3
0,06802
0,06802

Decentraland Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,14M
$2,39 M
$2,54 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,01M
3 Günlük Aktif Alış
$0,34 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,33 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,86 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,86 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Decentraland Sermaye Akışı

Net GirişMANAUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,01 M0,07
2026-07-26-$0,02 M0,07
2026-07-25$0,05 M0,07
2026-07-24-$0,04 M0,07
2026-07-23-$0,04 M0,07

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Decentraland Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Decentraland (MANA) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Decentraland fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
MANA/USDT
$0,06817
$0,06817$0,06817
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

MANA / USD Hesaplayıcı

Miktar

MANA
MANA
USD
USD

1 MANA = 0,06815 USD

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