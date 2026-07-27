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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Manta Network hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Manta Network hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Manta Network (MANTA) Bugünkü Teknik Analizi

Manta Network (MANTA) Bugünkü Teknik Analizi

Manta Network Analiz sayfası, MANTA tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Manta Network projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Manta Network (MANTA) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,06018---%7,39-%26,78-%8,00
Manta Network Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Manta Network Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Manta Network için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Güçlü Alış
Satış 1
Nötr 4
Alış 21
Hareketli Ortalamalar:Güçlü AlışSatış 0Nötr 0Alış 14
Teknik İndikatörler:Güçlü AlışSatış 1Nötr 4Alış 7
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,0601
0,0601
R2
0,0601
0,06009
R1
0,06009
0,06009
PP
0,06009
0,06009
S1
0,06008
0,06008
S2
0,06008
0,06008
S3
0,06007
0,06008

Manta Network Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,50M
$6,15 M
$6,65 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,01M
3 Günlük Aktif Alış
$0,09 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,10 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,01M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,47 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,48 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Manta Network Sermaye Akışı

Net GirişMANTAUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,02 M0,06
2026-07-26-$0,01 M0,06
2026-07-25-$0,03 M0,06
2026-07-24-$0,04 M0,06
2026-07-23-$0,04 M0,06

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Manta Network Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Manta Network (MANTA) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Manta Network fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
MANTA/USDT
$0,06018
$0,06018$0,06018
%0,00
%0,00 (USDT)
MANTA/USDC
$0,06002
$0,06002$0,06002
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

MANTA / USD Hesaplayıcı

Miktar

MANTA
MANTA
USD
USD

1 MANTA = 0,06018 USD

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