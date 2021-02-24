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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Mask Network hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Mask Network hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Mask Network (MASK) Bugünkü Teknik Analizi

Mask Network (MASK) Bugünkü Teknik Analizi

Mask Network Analiz sayfası, MASK tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Mask Network projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Mask Network (MASK) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,3737---%3,34-%4,79-%29,84
Mask Network Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Mask Network Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Mask Network için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 17
Nötr 0
Alış 9
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 14Nötr 0Alış 0
Teknik İndikatörler:AlışSatış 3Nötr 0Alış 9
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,3732
0,3731
R2
0,3731
0,3731
R1
0,3731
0,3731
PP
0,373
0,373
S1
0,373
0,373
S2
0,3729
0,373
S3
0,3729
0,3729

Mask Network Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,16M
$1,11 M
$1,27 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,02 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,02 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,06 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,07 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Mask Network Sermaye Akışı

Net GirişMASKUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,01 M0,37
2026-07-26$0,01 M0,38
2026-07-25-$0,01 M0,37
2026-07-24$0,01 M0,38
2026-07-23-$0,02 M0,38

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Mask Network Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Mask Network (MASK) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Mask Network fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
MASK/USDT
$0,3737
$0,3737$0,3737
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

MASK / USD Hesaplayıcı

Miktar

MASK
MASK
USD
USD

1 MASK = 0,3736 USD

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