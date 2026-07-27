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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Maverick Protocol hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Maverick Protocol hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Maverick Protocol (MAV) Bugünkü Teknik Analizi

Maverick Protocol (MAV) Bugünkü Teknik Analizi

Maverick Protocol Analiz sayfası, MAV tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Maverick Protocol projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Maverick Protocol (MAV) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,008764---%0,64-%7,47-%43,72
Maverick Protocol Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Maverick Protocol Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Maverick Protocol için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Güçlü Satış
Satış 19
Nötr 4
Alış 3
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 14Nötr 0Alış 0
Teknik İndikatörler:SatışSatış 5Nötr 4Alış 3
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,00878
0,00877
R2
0,00877
0,00877
R1
0,00877
0,00877
PP
0,00876
0,00876
S1
0,00876
0,00876
S2
0,00875
0,00876
S3
0,00875
0,00875

Maverick Protocol Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,25M
$11,75 M
$12,01 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,02M
3 Günlük Aktif Alış
$0,04 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,06 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,02M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,30 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,27 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Maverick Protocol Sermaye Akışı

Net GirişMAVUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,01 M0,01
2026-07-26-$0,02 M0,01
2026-07-25-$0,04 M0,01
2026-07-24-$0,03 M0,01
2026-07-23$0,00 M0,01

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Maverick Protocol Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Maverick Protocol (MAV) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Maverick Protocol fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
MAV/USDT
$0,008762
$0,008762$0,008762
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

MAV / USD Hesaplayıcı

Miktar

MAV
MAV
USD
USD

1 MAV = 0,008764 USD

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