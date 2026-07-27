Maverick Protocol (MAV) Bugünkü Teknik Analizi Maverick Protocol Analiz sayfası, MAV tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Maverick Protocol projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Maverick Protocol (MAV) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,008764 -- -%0,64 -%7,47 -%43,72

Maverick Protocol Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Maverick Protocol için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Güçlü Satış Satış 19 Nötr 4 Alış 3 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Satış Satış 14 Nötr 0 Alış 0 Teknik İndikatörler : Satış Satış 5 Nötr 4 Alış 3 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,00878 0,00877 R2 0,00877 0,00877 R1 0,00877 0,00877 PP 0,00876 0,00876 S1 0,00876 0,00876 S2 0,00875 0,00876 S3 0,00875 0,00875

Maverick Protocol Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,25M $11,75 M $12,01 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,02M 3 Günlük Aktif Alış $0,04 M 3 Günlük Aktif Satış $0,06 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,02M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,30 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,27 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Maverick Protocol Sermaye Akışı Net Giriş MAVUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,01 M 0,01 2026-07-26 -$0,02 M 0,01 2026-07-25 -$0,04 M 0,01 2026-07-24 -$0,03 M 0,01 2026-07-23 $0,00 M 0,01 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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