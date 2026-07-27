Heroes of Mavia (MAVIA) Bugünkü Teknik Analizi Heroes of Mavia Analiz sayfası, MAVIA tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Heroes of Mavia projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Heroes of Mavia (MAVIA) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,02664 -- -%0,34 -%7,47 -%27,02

Heroes of Mavia Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Heroes of Mavia için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 13 Nötr 5 Alış 8 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Satış Satış 10 Nötr 3 Alış 1 Teknik İndikatörler : Alış Satış 3 Nötr 2 Alış 7 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,0267 0,02669 R2 0,02669 0,02668 R1 0,02668 0,02668 PP 0,02667 0,02667 S1 0,02666 0,02666 S2 0,02665 0,02666 S3 0,02664 0,02665

Heroes of Mavia Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,59M $8,55 M $9,15 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,02 M 3 Günlük Aktif Satış $0,02 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,04 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,04 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Heroes of Mavia Sermaye Akışı Net Giriş MAVIAUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,01 M 0,03 2026-07-26 $0,01 M 0,03 2026-07-25 -$0,13 M 0,03 2026-07-24 -$0,22 M 0,03 2026-07-23 $0,01 M 0,03 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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