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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Heroes of Mavia hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Heroes of Mavia hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Heroes of Mavia (MAVIA) Bugünkü Teknik Analizi

Heroes of Mavia (MAVIA) Bugünkü Teknik Analizi

Heroes of Mavia Analiz sayfası, MAVIA tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Heroes of Mavia projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Heroes of Mavia (MAVIA) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,02664---%0,34-%7,47-%27,02
Heroes of Mavia Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Heroes of Mavia Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Heroes of Mavia için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 13
Nötr 5
Alış 8
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 10Nötr 3Alış 1
Teknik İndikatörler:AlışSatış 3Nötr 2Alış 7
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,0267
0,02669
R2
0,02669
0,02668
R1
0,02668
0,02668
PP
0,02667
0,02667
S1
0,02666
0,02666
S2
0,02665
0,02666
S3
0,02664
0,02665

Heroes of Mavia Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,59M
$8,55 M
$9,15 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,02 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,02 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,04 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,04 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Heroes of Mavia Sermaye Akışı

Net GirişMAVIAUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,01 M0,03
2026-07-26$0,01 M0,03
2026-07-25-$0,13 M0,03
2026-07-24-$0,22 M0,03
2026-07-23$0,01 M0,03

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Heroes of Mavia Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Heroes of Mavia (MAVIA) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Heroes of Mavia fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
MAVIA/USDT
$0,02664
$0,02664$0,02664
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

MAVIA / USD Hesaplayıcı

Miktar

MAVIA
MAVIA
USD
USD

1 MAVIA = 0,02664 USD

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