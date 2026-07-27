MAVIA Hakkında Daha Fazla Bilgi
MAVIA Fiyat Bilgileri
MAVIA Nedir
MAVIA Whitepaper
MAVIA Resmi Websitesi
MAVIA Token Ekonomisi
MAVIA Fiyat Tahmini
MAVIA Fiyat Geçmişi
MAVIA Satın Alma Kılavuzu
MAVIA / İtibari Para Dönüştürücüsü
MAVIA Spot
MAVIA USDT-M Vadeli İşlemleri
Piyasa Öncesi
Kazanç
Airdrop+
Haberler
Blog
Akademi
Heroes of Mavia (MAVIA) Bugünkü Teknik Analizi
Heroes of Mavia (MAVIA) Fiyat Değişimi
|Mevcut Fiyat
|24 sa
|7 Gün
|30 Gün
|90 Gün
|$0,02664
|--
|-%0,34
|-%7,47
|-%27,02
Heroes of Mavia Teknik İndikatörleri
Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Heroes of Mavia için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.
|Hareketli Ortalamalar:
|Güçlü Satış
|Satış 10
|Nötr 3
|Alış 1
|Teknik İndikatörler:
|Alış
|Satış 3
|Nötr 2
|Alış 7
Heroes of Mavia Piyasa Sinyalleri
Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.
Heroes of Mavia Sermaye Akışı
|Geçmiş
|Net Giriş
|Fiyat
|2026-07-27
|$0,01 M
|0,03
|2026-07-26
|$0,01 M
|0,03
|2026-07-25
|-$0,13 M
|0,03
|2026-07-24
|-$0,22 M
|0,03
|2026-07-23
|$0,01 M
|0,03
Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.
Heroes of Mavia Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin
MEXC'de Heroes of Mavia (MAVIA) Piyasaları ile Alım Satım Yapın
Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Heroes of Mavia fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.
Sorumluluk Reddi
Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.