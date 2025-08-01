Money Dogs (MDOGS) Nedir?

Money Dogs, TON blok zincirinde bir Oyna-Kazan (P2E) meme tokeni olarak piyasaya sürüldü. MDOGS, 23 milyondan fazla toplam kullanıcıya, 6,7 milyondan fazla cüzdan bağlantısına, 1 milyondan fazla günlük aktif kullanıcıya (DAU) ve 300.000'den fazla ödeme yapan kullanıcıya ulaşarak hızlı bir büyüme yaşadı. Şu anda topluluğu meşgul etmek için bir Oyun Merkezi ve Launchpool içeren bir platforma dönüşüyor. Hedef kitlesi, Web2 özelliklerini Web3'e entegre etme konusunda tutkulu olan TON meme coin meraklılarını ve Web3 destekçilerini içermektedir.

Money Dogs, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Money Dogs yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Money Dogs Fiyat Geleceği Tahmini

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Money Dogs Fiyat Geçmişi

MDOGS fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak MDOGS kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Money Dogs fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Money Dogs (MDOGS) Token Ekonomisi

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Money Dogs (MDOGS) Satın Alma

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MDOGS Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MDOGS / VND ₫ 0,00038498845 1 MDOGS / AUD A$ 0,0000000225302 1 MDOGS / GBP ￡ 0,0000000109725 1 MDOGS / EUR € 0,0000000125818 1 MDOGS / USD $ 0,00000001463 1 MDOGS / MYR RM 0,0000000620312 1 MDOGS / TRY ₺ 0,0000005951484 1 MDOGS / JPY ¥ 0,00000215061 1 MDOGS / ARS ARS$ 0,0000197968771 1 MDOGS / RUB ₽ 0,0000011644017 1 MDOGS / INR ₹ 0,0000012758823 1 MDOGS / IDR Rp 0,0002398360272 1 MDOGS / KRW ₩ 0,0000202350456 1 MDOGS / PHP ₱ 0,0000008419565 1 MDOGS / EGP ￡E. 0,0000007018011 1 MDOGS / BRL R$ 0,0000000810502 1 MDOGS / CAD C$ 0,0000000200431 1 MDOGS / BDT ৳ 0,0000017661336 1 MDOGS / NGN ₦ 0,0000221329955 1 MDOGS / UAH ₴ 0,0000006037801 1 MDOGS / VES Bs 0,00000179949 1 MDOGS / CLP $ 0,0000141911 1 MDOGS / PKR Rs 0,0000040991797 1 MDOGS / KZT ₸ 0,000007840217 1 MDOGS / THB ฿ 0,0000004750361 1 MDOGS / TWD NT$ 0,0000004369981 1 MDOGS / AED د.إ 0,0000000536921 1 MDOGS / CHF Fr 0,000000011704 1 MDOGS / HKD HK$ 0,0000001146992 1 MDOGS / MAD .د.م 0,0000001322552 1 MDOGS / MXN $ 0,0000002756292 1 MDOGS / PLN zł 0,0000000538384 1 MDOGS / RON лв 0,0000000640794 1 MDOGS / SEK kr 0,0000001413258 1 MDOGS / BGN лв 0,0000000245784 1 MDOGS / HUF Ft 0,0000050343293 1 MDOGS / CZK Kč 0,0000003107412 1 MDOGS / KWD د.ك 0,00000000443289 1 MDOGS / ILS ₪ 0,0000000498883

Money Dogs Kaynağı

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