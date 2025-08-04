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METAVERSE FACE Fiyatı(MEFA)

METAVERSE FACE (MEFA) Canlı Fiyat Grafiği

$0,00003014
$0,00003014$0,00003014
+%6,611D
USD

MEFA Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

METAVERSE FACE (MEFA), şu anda 0,00003015 USD fiyatından işlem görmektedir ve 286,89K USD piyasa değerine sahiptir. MEFA / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

METAVERSE FACE Ana Piyasa Performansı:

$ 57,38K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%6,61
METAVERSE FACE 24 saatlik fiyat değişimi
9,52B USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki MEFA / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MEFA fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

MEFA Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için METAVERSE FACE fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,0000018687+%6,61
30 Gün$ -0,00000203-%6,31
60 Gün$ -0,00000424-%12,33
90 Gün$ -0,00000319-%9,57
Bugünkü METAVERSE FACE Fiyatı Değişimi

Bugün, MEFA, $ +0,0000018687 (+%6,61) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

METAVERSE FACE 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ -0,00000203 (-%6,31) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

METAVERSE FACE 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, MEFA değişimi $ -0,00000424 (-%12,33) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

METAVERSE FACE 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -0,00000319 (-%9,57) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

MEFA Fiyat Bilgisi

En güncel METAVERSE FACE fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 0,00002801
$ 0,00002801$ 0,00002801

$ 0,00003019
$ 0,00003019$ 0,00003019

$ 0,0014601
$ 0,0014601$ 0,0014601

+%1,96

+%6,61

-%15,10

MEFA Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 286,89K
$ 286,89K$ 286,89K

$ 57,38K
$ 57,38K$ 57,38K

9,52B
9,52B 9,52B

METAVERSE FACE (MEFA) Nedir?

Metaverse Face is the world first decentralized virtual human face marketplace aimed at providing unique Face NFTs for Metaverse.

METAVERSE FACE, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, METAVERSE FACE yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- MEFA staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda METAVERSE FACE hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, METAVERSE FACE satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

METAVERSE FACE Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, METAVERSE FACE, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte MEFA fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen METAVERSE FACE fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

METAVERSE FACE Fiyat Geçmişi

MEFA fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak MEFA kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen METAVERSE FACE fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

METAVERSE FACE (MEFA) Token Ekonomisi

METAVERSE FACE (MEFA) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MEFA tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

METAVERSE FACE (MEFA) Satın Alma

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MEFA Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MEFA / VND
0,79339725
1 MEFA / AUD
A$0,000046431
1 MEFA / GBP
0,0000226125
1 MEFA / EUR
0,000025929
1 MEFA / USD
$0,00003015
1 MEFA / MYR
RM0,0001275345
1 MEFA / TRY
0,001226502
1 MEFA / JPY
¥0,00443205
1 MEFA / ARS
ARS$0,0407432025
1 MEFA / RUB
0,0023978295
1 MEFA / INR
0,002632698
1 MEFA / IDR
Rp0,494262216
1 MEFA / KRW
0,041758956
1 MEFA / PHP
0,0017339265
1 MEFA / EGP
￡E.0,001444788
1 MEFA / BRL
R$0,0001673325
1 MEFA / CAD
C$0,0000413055
1 MEFA / BDT
0,003639708
1 MEFA / NGN
0,0456124275
1 MEFA / UAH
0,0012442905
1 MEFA / VES
Bs0,00370845
1 MEFA / CLP
$0,0292455
1 MEFA / PKR
Rs0,0084477285
1 MEFA / KZT
0,016157385
1 MEFA / THB
฿0,0009783675
1 MEFA / TWD
NT$0,000899676
1 MEFA / AED
د.إ0,0001106505
1 MEFA / CHF
Fr0,00002412
1 MEFA / HKD
HK$0,000236376
1 MEFA / MAD
.د.م0,000272556
1 MEFA / MXN
$0,000568026
1 MEFA / PLN
0,000110952
1 MEFA / RON
лв0,000132057
1 MEFA / SEK
kr0,0002909475
1 MEFA / BGN
лв0,000050652
1 MEFA / HUF
Ft0,0103676805
1 MEFA / CZK
0,000639783
1 MEFA / KWD
د.ك0,00000913545
1 MEFA / ILS
0,0001028115

METAVERSE FACE Kaynağı

METAVERSE FACE hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi METAVERSE FACE Websitesi
Blok Gezgini

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MEFA
MEFA
USD
USD

1 MEFA = 0,00003015 USD

Al-Sat

MEFAUSDT
$0,00003015
$0,00003015$0,00003015
+%5,08

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