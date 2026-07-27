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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Melania Meme hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Melania Meme hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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Melania Meme (MELANIA) Bugünkü Teknik Analizi

Melania Meme (MELANIA) Bugünkü Teknik Analizi

Melania Meme Analiz sayfası, MELANIA tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Melania Meme projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Melania Meme (MELANIA) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,0821--+%4,97+%8,88-%25,56
Melania Meme Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Melania Meme Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Melania Meme için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 15
Nötr 5
Alış 6
Hareketli Ortalamalar:SatışSatış 9Nötr 1Alış 4
Teknik İndikatörler:SatışSatış 6Nötr 4Alış 2
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,08238
0,08238
R2
0,08238
0,08236
R1
0,08235
0,08236
PP
0,08234
0,08234
S1
0,08232
0,08233
S2
0,08231
0,08233
S3
0,08229
0,08231

Melania Meme Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,47M
$3,53 M
$4,00 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,01 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,02 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,09 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,09 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Melania Meme Sermaye Akışı

Net GirişMELANIAUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,00 M0,08
2026-07-26$0,00 M0,08
2026-07-25$0,00 M0,08
2026-07-24$0,00 M0,08
2026-07-23$0,00 M0,08

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Melania Meme Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Melania Meme (MELANIA) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Melania Meme fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
MELANIA/USDT
$0,0821
$0,0821$0,0821
%0,00
%0,00 (USDT)
MELANIA/USD1
$0,08195
$0,08195$0,08195
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

MELANIA / USD Hesaplayıcı

Miktar

MELANIA
MELANIA
USD
USD

1 MELANIA = 0,0821 USD

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