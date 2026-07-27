Melania Meme (MELANIA) Bugünkü Teknik Analizi Melania Meme Analiz sayfası, MELANIA tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Melania Meme projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Melania Meme (MELANIA) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,0821 -- +%4,97 +%8,88 -%25,56

Melania Meme Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Melania Meme için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Satış Satış 15 Nötr 5 Alış 6 Hareketli Ortalamalar : Satış Satış 9 Nötr 1 Alış 4 Teknik İndikatörler : Satış Satış 6 Nötr 4 Alış 2 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,08238 0,08238 R2 0,08238 0,08236 R1 0,08235 0,08236 PP 0,08234 0,08234 S1 0,08232 0,08233 S2 0,08231 0,08233 S3 0,08229 0,08231

Melania Meme Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,47M $3,53 M $4,00 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,01 M 3 Günlük Aktif Satış $0,02 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,09 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,09 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Melania Meme Sermaye Akışı Net Giriş MELANIAUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,00 M 0,08 2026-07-26 $0,00 M 0,08 2026-07-25 $0,00 M 0,08 2026-07-24 $0,00 M 0,08 2026-07-23 $0,00 M 0,08 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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