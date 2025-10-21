Flamengo Fan Token / South Korean Won Dönüşüm Tablosu
MENGO / KRW Dönüşüm Tablosu
- 1 MENGO149.69 KRW
- 2 MENGO299.37 KRW
- 3 MENGO449.06 KRW
- 4 MENGO598.74 KRW
- 5 MENGO748.43 KRW
- 6 MENGO898.11 KRW
- 7 MENGO1,047.80 KRW
- 8 MENGO1,197.48 KRW
- 9 MENGO1,347.17 KRW
- 10 MENGO1,496.85 KRW
- 50 MENGO7,484.26 KRW
- 100 MENGO14,968.52 KRW
- 1,000 MENGO149,685.20 KRW
- 5,000 MENGO748,426.00 KRW
- 10,000 MENGO1,496,852.00 KRW
Yukarıdaki tablo, 1 MENGO ile 10.000 MENGO arasındaki bir aralıkta, Flamengo Fan Token ile South Korean Won (MENGO ile KRW) arasındaki gerçek zamanlı dönüşümleri göstermektedir. En son KRW piyasa kurlarını kullanarak sıkça kontrol edilen MENGO tutarları için hızlı bir referans sağlar. Bu araç, küçük işlemlerden büyük varlıklara kadar değerleri tahmin etmek için kullanışlıdır. Özel MENGO / KRW arasındaki tutarları öğrenmek için lütfen yukarıdaki dönüştürücü aracını kullanın.
KRW / MENGO Dönüşüm Tablosu
- 1 KRW0.006680 MENGO
- 2 KRW0.01336 MENGO
- 3 KRW0.02004 MENGO
- 4 KRW0.02672 MENGO
- 5 KRW0.03340 MENGO
- 6 KRW0.04008 MENGO
- 7 KRW0.04676 MENGO
- 8 KRW0.05344 MENGO
- 9 KRW0.06012 MENGO
- 10 KRW0.06680 MENGO
- 50 KRW0.3340 MENGO
- 100 KRW0.6680 MENGO
- 1,000 KRW6.680 MENGO
- 5,000 KRW33.40 MENGO
- 10,000 KRW66.80 MENGO
Yukarıdaki tablo, 1 KRW ile 10.000 KRW arasındaki çeşitli tutarlarda gerçek zamanlı South Korean Won ile Flamengo Fan Token (KRW ile MENGO) arasındaki dönüşümleri göstermektedir. Bu tablo, yaygın olarak kullanılan KRW tutarlarına göre mevcut kurlardan ne kadar Flamengo Fan Token alabileceğinizi görmek için hızlı bir referans görevi görür. Listede yer almayan özel değerler için lütfen yukarıdaki dönüştürücüyü kullanın.
Flamengo Fan Token (MENGO), şu anda ₩ 149.69 KRW seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -2.24% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi ₩80.34M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri ₩2.04B KRW şeklindedir.
19.47B KRW
Dolaşım Arzı
80.34M
24 Saatlik İşlem Hacmi
2.04B KRW
Piyasa Değeri
-2.24%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
₩ 0.111
24 sa Yüksek
₩ 0.10222
24 sa Düşük
Yukarıdaki MENGO / KRW trend grafiği, Flamengo Fan Token kriptosunun İngiliz Sterlini karşısındaki canlı fiyatını ve geçmişteki hareketlerini göstermektedir. Hatırlatma: 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazlası dâhil olmak üzere farklı zaman aralıkları arasında gezinebilirsiniz. Bu araç, kullanıcıların kısa ve uzun vadeli trendleri analiz etmelerine, piyasa modellerini tespit etmelerine ve KRW biriminden Flamengo Fan Token değer dalgalanmalarını takip etmelerine yardımcı olur. Bu görsel araç, gerçek zamanlı ve geçmiş fiyat verilerini kullanarak bilinçli alım satım ve yatırım kararları alınmasını destekler.
MENGO / KRW Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 MENGO = 149.69 KRW | 1 KRW = 0.006680 MENGO
Bugün, 1 MENGO / KRW dönüşüm oranı 149.69 KRW kurundadır.
5 MENGO satın almak için 748.43 KRW gereklidir ve 10 MENGO değeri 1,496.85 KRW olarak hesaplanır.
1 KRW, 0.006680 MENGO varlığına dönüştürülebilir.
50 KRW, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 0.3340 MENGO varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 MENGO / KRW karşısındaki dönüşüm oranı -1.49% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -2.24% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 158.84375896851574 KRW, en düşük seviye ise 146.2793607365917 KRW olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 MENGO değeri 183.02807902768618 KRW idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -18.22% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde MENGO, -12.049229283918041 KRW oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -7.46% oranında bir değişime yol açtı.
Flamengo Fan Token (MENGO) Hakkında Her Şey
Artık Flamengo Fan Token (MENGO) fiyatını hesapladığınıza göre, Flamengo Fan Token hakkında daha fazla bilgiyi doğrudan MEXC üzerinden edinebilirsiniz. MENGO geçmişi, bugünü ve geleceği hakkında bilgi edinin. Tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH), Flamengo Fan Token nasıl satın alınır, işlem çiftleri ve daha fazlasını keşfedin.
MENGO / KRW Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Flamengo Fan Token (MENGO), 146.2793607365917 KRW ile 158.84375896851574 KRW arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 146.0790172568116 KRW ile 163.9954484485757 KRW arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı MENGO / KRW fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|₩ 157.41
|₩ 157.41
|₩ 186.03
|₩ 300.51
|En Düşük
|₩ 143.1
|₩ 143.1
|₩ 100.17
|₩ 100.17
|Ortalama
|₩ 143.1
|₩ 143.1
|₩ 157.41
|₩ 171.72
|Volatilite
|+8.07%
|+11.79%
|+48.26%
|+124.39%
|Değişim
|-4.68%
|-2.31%
|-18.90%
|-9.31%
2026 ve 2030 Yılları için KRW Biriminden Flamengo Fan Token Fiyat Tahmini
Flamengo Fan Token fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel MENGO / KRW tahminleri aşağıda verilmiştir:
2026 için MENGO Fiyat Tahmini
2026 yılına kadar, Flamengo Fan Token mevcut fiyat seviyesinden tutarlı bir yıllık büyüme gösterirse, yaklaşık ₩157.17 KRW seviyesine ulaşabilir.
2030 için MENGO Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, MENGO aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık ₩191.04 KRW fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir.
MENGO ve KRW için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Flamengo Fan Token (MENGO) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Flamengo Fan Token Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.1046
- 7 Günlük Değişim: -1.49%
- 30 Günlük Trend: -18.22%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
MENGO dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, KRW para birimine dönüştürseniz bile, MENGO kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[MENGO Fiyatı] [MENGO / USD]
South Korean Won (KRW) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (KRW/USD): 0.000698450656522943
- 7 Günlük Değişim: -2.79%
- 30 Günlük Trend: -2.79%
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir KRW para birimi, aynı tutarda MENGO almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir KRW para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan KRW ile güvenli bir şekilde MENGO satın alın.
MENGO ile KRW Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Flamengo Fan Token (MENGO) ile South Korean Won (KRW) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. MENGO ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve MENGO varlığının KRW karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve KRW arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. KRW Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler KRW varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle KRW zayıfladığında, yatırımcılar MENGO gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Flamengo Fan Token gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda MENGO varlığına yönelik talep artabilir ve bu da KRW para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Sıkça Sorulan Sorular
MENGO / KRW dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
MENGO ile KRW arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, MENGO varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak KRW birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
MENGO ile KRW arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
MENGO ile KRW arasındaki kur, Flamengo Fan Token ve South Korean Won varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen MENGO / KRW kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
MENGO ile KRW arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
MENGO ile KRW arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda MENGO kriptosunu KRW para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
MENGO kriptosundan KRW para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
MENGO kriptosunun KRW para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle MENGO varlığının KRW karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
İngiltere'deki haberler veya regülasyonlar, MENGO ile KRW arasındaki kur oranını etkiler mi?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, KRW para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve MENGO sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
MENGO ile KRW arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Flamengo Fan Token halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da MENGO ile KRW arasındaki kuru doğrudan etkiler.
MENGO ile KRW kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
MENGO ile KRW arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki MENGO ile KRW arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Flamengo Fan Token fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
MENGO ile KRW arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak KRW piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
MENGO / KRW için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Flamengo Fan Token ve South Korean Won arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Flamengo Fan Token ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
MENGO kriptosunu KRW para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, KRW para birimini eşit değerdeki MENGO kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
MENGO / KRW dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, MENGO fiyatlarını USD veya USDT gibi stabil coinlerle takip eder, çünkü bunlar küresel referans değerleridir. Ancak, MENGO / KRW, gerçek dünya değerini hesaplamak, itibari para değişikliklerine karşı korunmak veya bölgesel nakit çıkışları planlamak isteyen İngiltere merkezli kullanıcılar için yararlıdır.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında MENGO ile KRW arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak KRW para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, MENGO / KRW arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.