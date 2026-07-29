Bugünkü MeowCat Fiyatı

Bugünkü MeowCat (MEOW) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut MEOW / USD dönüşüm oranı MEOW başına $ 0 şeklindedir.

MeowCat, şu anda piyasa değeri açısından $ 8.173,03 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 100,00M MEOW şeklindedir. Son 24 saat içinde MEOW, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,203246 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MEOW, son bir saatte -- ve son 7 günde -%2,96 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

MeowCat (MEOW) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 8,17K$ 8,17K $ 8,17K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 8,17K$ 8,17K $ 8,17K Dolaşım Arzı 100,00M 100,00M 100,00M Toplam Arz 100.000.000,0 100.000.000,0 100.000.000,0

Şu anki MeowCat piyasa değeri $ 8,17K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MEOW arzı 100,00M olup, toplam arzı 100000000.0. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 8,17K.