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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Merlin Chain hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Merlin Chain hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

MERL Hakkında Daha Fazla Bilgi

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Merlin Chain (MERL) Bugünkü Teknik Analizi

Merlin Chain (MERL) Bugünkü Teknik Analizi

Merlin Chain Analiz sayfası, MERL tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Merlin Chain projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Merlin Chain (MERL) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,01879--+%8,17-%0,85-%48,54
Merlin Chain Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Merlin Chain Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Merlin Chain için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Alış
Satış 6
Nötr 6
Alış 14
Hareketli Ortalamalar:Güçlü AlışSatış 1Nötr 3Alış 10
Teknik İndikatörler:NötrSatış 5Nötr 3Alış 4
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,0188
0,01879
R2
0,01879
0,01879
R1
0,01879
0,01879
PP
0,01878
0,01878
S1
0,01878
0,01878
S2
0,01877
0,01878
S3
0,01877
0,01877

Merlin Chain Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,42M
$5,46 M
$5,88 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,01M
3 Günlük Aktif Alış
$0,30 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,31 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,02M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,49 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,47 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Merlin Chain Sermaye Akışı

Net GirişMERLUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,12 M0,02
2026-07-26$0,03 M0,02
2026-07-25-$0,02 M0,02
2026-07-24-$0,05 M0,02
2026-07-23$0,00 M0,02

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Merlin Chain Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Merlin Chain (MERL) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Merlin Chain fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
MERL/USDT
$0,01881
$0,01881$0,01881
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

MERL / USD Hesaplayıcı

Miktar

MERL
MERL
USD
USD

1 MERL = 0,01879 USD

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