Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Metis hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Metis hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

METIS Hakkında Daha Fazla Bilgi

METIS Fiyat Bilgileri

METIS Nedir

METIS Whitepaper

METIS Resmi Websitesi

METIS Token Ekonomisi

METIS Fiyat Tahmini

METIS Fiyat Geçmişi

METIS Satın Alma Kılavuzu

METIS / İtibari Para Dönüştürücüsü

METIS Spot

METIS USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Metis (METIS) Bugünkü Teknik Analizi

Metis (METIS) Bugünkü Teknik Analizi

Metis Analiz sayfası, METIS tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Metis projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Metis (METIS) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$2,663---%1,16-%4,63-%26,26
Metis Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Metis Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Metis için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Satış
Satış 17
Nötr 1
Alış 8
Hareketli Ortalamalar:Güçlü SatışSatış 14Nötr 0Alış 0
Teknik İndikatörler:AlışSatış 3Nötr 1Alış 8
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
2,6586
2,6573
R2
2,6573
2,6565
R1
2,6566
2,656
PP
2,6553
2,6553
S1
2,6546
2,6545
S2
2,6533
2,654
S3
2,6526
2,6533

Metis Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,45M
$5,84 M
$6,29 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,02 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,02 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,04 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,03 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Metis Sermaye Akışı

Net GirişMETISUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,00 M2,67
2026-07-26$0,01 M2,69
2026-07-25-$0,01 M2,69
2026-07-24-$0,04 M2,67
2026-07-23$0,03 M2,75

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Metis Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Metis (METIS) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Metis fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
METIS/USDT
$2,66
$2,66$2,66
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

METIS / USD Hesaplayıcı

Miktar

METIS
METIS
USD
USD

1 METIS = 2,663 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.