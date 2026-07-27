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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Cat in a dogs world hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Cat in a dogs world hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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cat in a dogs world (MEW) Bugünkü Teknik Analizi

cat in a dogs world (MEW) Bugünkü Teknik Analizi

cat in a dogs world Analiz sayfası, MEW tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. cat in a dogs world projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

cat in a dogs world (MEW) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,0003587--+%1,96-%1,38-%39,72
cat in a dogs world Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Cat in a dogs world Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Cat in a dogs world için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 9
Nötr 4
Alış 13
Hareketli Ortalamalar:AlışSatış 5Nötr 1Alış 8
Teknik İndikatörler:NötrSatış 4Nötr 3Alış 5
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,0003591
0,000359
R2
0,000359
0,000359
R1
0,000359
0,000359
PP
0,0003589
0,0003589
S1
0,0003589
0,0003589
S2
0,0003588
0,0003589
S3
0,0003588
0,0003588

Cat in a dogs world Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,04M
$4,05 M
$4,09 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,06 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,06 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,14 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,14 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Cat in a dogs world Sermaye Akışı

Net GirişMEWUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,05 M0,00
2026-07-26$0,01 M0,00
2026-07-25-$0,01 M0,00
2026-07-24$0,02 M0,00
2026-07-23$0,02 M0,00

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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MEXC'de cat in a dogs world (MEW) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı cat in a dogs world fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
MEW/USDT
$0,0003587
$0,0003587$0,0003587
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

MEW / USD Hesaplayıcı

Miktar

MEW
MEW
USD
USD

1 MEW = 0,0003587 USD

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