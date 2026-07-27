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cat in a dogs world (MEW) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,0003587 -- +%1,96 -%1,38 -%39,72

Cat in a dogs world Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Cat in a dogs world için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 9 Nötr 4 Alış 13 Hareketli Ortalamalar : Alış Satış 5 Nötr 1 Alış 8 Teknik İndikatörler : Nötr Satış 4 Nötr 3 Alış 5 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,0003591 0,000359 R2 0,000359 0,000359 R1 0,000359 0,000359 PP 0,0003589 0,0003589 S1 0,0003589 0,0003589 S2 0,0003588 0,0003589 S3 0,0003588 0,0003588

Cat in a dogs world Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,04M $4,05 M $4,09 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,06 M 3 Günlük Aktif Satış $0,06 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,14 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,14 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Cat in a dogs world Sermaye Akışı Net Giriş MEWUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,05 M 0,00 2026-07-26 $0,01 M 0,00 2026-07-25 -$0,01 M 0,00 2026-07-24 $0,02 M 0,00 2026-07-23 $0,02 M 0,00 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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