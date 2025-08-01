Project MIRAI (MIRAI) Nedir?

Mirai, merkeziyetsiz karakter yaratma konusunda bir vaka çalışmasıdır ve yapay zekâ destekli sanal insanların meme kültürü, sosyal platformlar ve topluluk odaklı IP aracılığıyla nasıl gelişebileceğini araştırır. Dijital varlıkların yalnızca içerik yaratıcıları değil, Web3 ekosistemlerinde uzun vadeli değere ve potansiyele sahip özerk varlıklar olduğu sanal kimlik için yeni bir ufuk açmaktadır.

Project MIRAI, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Project MIRAI yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.



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Project MIRAI Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Project MIRAI, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte MIRAI fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Project MIRAI fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Project MIRAI Fiyat Geçmişi

MIRAI fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak MIRAI kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Project MIRAI fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Project MIRAI (MIRAI) Token Ekonomisi

Project MIRAI (MIRAI) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MIRAI tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Project MIRAI (MIRAI) Satın Alma

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MIRAI Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MIRAI / VND ₫ 100,286465 1 MIRAI / AUD A$ 0,00586894 1 MIRAI / GBP ￡ 0,00285825 1 MIRAI / EUR € 0,00327746 1 MIRAI / USD $ 0,003811 1 MIRAI / MYR RM 0,01615864 1 MIRAI / TRY ₺ 0,15503148 1 MIRAI / JPY ¥ 0,560217 1 MIRAI / ARS ARS$ 5,15693087 1 MIRAI / RUB ₽ 0,30331749 1 MIRAI / INR ₹ 0,33235731 1 MIRAI / IDR Rp 62,47539984 1 MIRAI / KRW ₩ 5,27107032 1 MIRAI / PHP ₱ 0,21932305 1 MIRAI / EGP ￡E. 0,18281367 1 MIRAI / BRL R$ 0,02111294 1 MIRAI / CAD C$ 0,00522107 1 MIRAI / BDT ৳ 0,46006392 1 MIRAI / NGN ₦ 5,76547135 1 MIRAI / UAH ₴ 0,15727997 1 MIRAI / VES Bs 0,468753 1 MIRAI / CLP $ 3,69667 1 MIRAI / PKR Rs 1,06780409 1 MIRAI / KZT ₸ 2,0423149 1 MIRAI / THB ฿ 0,12374317 1 MIRAI / TWD NT$ 0,11383457 1 MIRAI / AED د.إ 0,01398637 1 MIRAI / CHF Fr 0,0030488 1 MIRAI / HKD HK$ 0,02987824 1 MIRAI / MAD .د.م 0,03445144 1 MIRAI / MXN $ 0,07179924 1 MIRAI / PLN zł 0,01402448 1 MIRAI / RON лв 0,01669218 1 MIRAI / SEK kr 0,03681426 1 MIRAI / BGN лв 0,00640248 1 MIRAI / HUF Ft 1,31140321 1 MIRAI / CZK Kč 0,08094564 1 MIRAI / KWD د.ك 0,001154733 1 MIRAI / ILS ₪ 0,01299551

Project MIRAI Kaynağı

Project MIRAI hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

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