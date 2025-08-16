MLK Hakkında Daha Fazla Bilgi

MiL.k Logosu

MiL.k Fiyatı(MLK)

1 MLK / USD Canlı Fiyatı:

MiL.k (MLK) Canlı Fiyat Grafiği
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-16 20:22:09 (UTC+8)

MiL.k (MLK) Fiyat Bilgileri (USD)

MiL.k (MLK) canlı fiyatı $ 0,1537. MLK, son 24 saat içinde en düşük $ 0,05 ve en yüksek $ 0,1775 fiyatları arasında işlem görerek aktif piyasa volatilitesi sergiledi. MLK için tüm zamanların en yüksek fiyatı $ 4,33902357, en düşük fiyatı ise $ 0,1329475728458174 oldu.

Kısa vadeli performans açısından, MLK son bir saatte +%0,45 değişim gösterdi, 24 saatte +%207,40 ve son 7 günde +%207,40 değişim gösterdi. Bu veriler, MEXC'deki en son fiyat trendleri ve piyasa dinamikleri hakkında hızlı bir genel bakış sağlar.

MiL.k (MLK) Piyasa Bilgileri

No.435

$ 74,83M
$ 74,83M$ 74,83M

$ 41,77K
$ 41,77K$ 41,77K

$ 199,81M
$ 199,81M$ 199,81M

486,86M
486,86M 486,86M

1.300.000.000
1.300.000.000 1.300.000.000

986.245.419
986.245.419 986.245.419

%37,45

ARB

Şu anki MiL.k piyasa değeri $ 74,83M olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 41,77K. Dolaşımdaki MLK arzı 486,86M olup, toplam arzı 986245419. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 199,81M.

MiL.k (MLK) Fiyat Geçmişi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için MiL.k fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,1037+%207,40
30 Gün$ +0,1037+%207,40
60 Gün$ +0,1037+%207,40
90 Gün$ +0,1037+%207,40
Bugünkü MiL.k Fiyatı Değişimi

Bugün, MLK, $ +0,1037 (+%207,40) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

MiL.k 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,1037 (+%207,40) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

MiL.k 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, MLK değişimi $ +0,1037 (+%207,40) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

MiL.k 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ +0,1037 (+%207,40) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

MiL.k (MLK) için tüm zamanların fiyat geçmişinin ve fiyat hareketlerinin kilidini açmak ister misiniz?

MiL.k Fiyat Geçmişi sayfasına hemen göz atın.

MiL.k (MLK) Nedir?

MiL.k, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, MiL.k yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- MLK staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda MiL.k hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, MiL.k satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

MiL.k Fiyat Tahmini (USD)

MiL.k (MLK) yarın, gelecek hafta veya gelecek ay USD olarak ne kadar değere sahip olacak? MiL.k (MLK) varlıklarınız 2025, 2026, 2027, 2028'de veya hatta 10 ya da 20 yıl sonra ne kadar değere sahip olabilir? Fiyat tahmin aracımızı kullanarak MiL.k için hem kısa vadeli hem de uzun vadeli tahminleri keşfedin.

MiL.k fiyat tahminini hemen kontrol edin!

MiL.k (MLK) Token Ekonomisi

MiL.k (MLK) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MLK tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

MiL.k (MLK) Satın Alma

Nasıl MiL.k satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım MiL.k Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

MLK Varlığından Yerel Para Birimlerine

MiL.k Kaynağı

MiL.k hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi MiL.k Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: MiL.k Hakkında Diğer Sorular

Bugünkü MiL.k (MLK) fiyatı nedir?
USD biriminden canlı MLK fiyatı, 0,1537 USD olup, en son piyasa verileriyle gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.
MLK / USD güncel fiyatı nedir?
MLK / USD güncel fiyatı $ 0,1537. Doğru token dönüşümü için MEXC Dönüştürücü'ye göz atın.
MiL.k varlığının piyasa değeri nedir?
MLK piyasa değeri $ 74,83M USD. Piyasa değeri = mevcut fiyat × dolaşımdaki arz. Bu veri, toplam piyasa değerini ve sıralamayı yansıtır.
Dolaşımdaki MLK arzı nedir?
Dolaşımdaki MLK arzı, 486,86M USD.
MLK için tüm zamanların en yüksek fiyatı (ATH) nedir?
MLK, ATH fiyatı olan 4,33902357 USD değerine yükseldi.
Tüm zamanların en düşük MLK fiyatı (ATL) nedir?
MLK, ATL fiyatı olan 0,1329475728458174 USD değerine düştü.
MLK işlem hacmi nedir?
MLK için 24 saatlik canlı işlem hacmi $ 41,77K USD.
MLK bu yıl daha da yükselir mi?
MLK piyasa koşullarına ve proje gelişmelerine bağlı olarak bu yıl daha da yükselebilir. Daha ayrıntılı bir analiz için MLK fiyat tahminine göz atın.
Sayfanın en son güncelleme zamanı: 2025-08-16 20:22:09 (UTC+8)

MiL.k (MLK) Önemli Sektör Güncellemeleri

Tarih (UTC+8)TürBilgiler
08-16 16:39:00Sektör Haberleri
Bu hafta spot Bitcoin ve Ethereum ETF'lerinin toplam işlem hacmi, Ethereum ETF işlem hacmindeki artış sayesinde tarihi bir yükseğe ulaştı
08-16 14:30:00Sektör Haberleri
Ethereum geri çekilmesi altcoinlerin düşüşünü tetikliyor, spot ETF'ler net çıkış kaydediyor, kripto hisseleri eş zamanlı düşüyor
08-16 04:04:00Para Birimi Politikası
Fed, Bankaların Kripto Para Birimi İşlemleri için Özel Düzenleme Programının Sonlandırıldığını Duyurdu
08-15 19:17:00Sektör Haberleri
Piyasa geri çekilmesi meme coinleri etkiliyor, CLIPPY, SPARK, TROLL aylık zirvelerin %30'undan fazla düştü
08-15 15:35:00Sektör Haberleri
Veri: Son 30 günde, Ethereum strateji kuruluşları ve ETF'ler tarafından satın alınan ETH miktarı, ağın net ihracının 47 katıdır
08-15 11:48:00Sektör Haberleri
Kripto piyasası genelinde düşüş, toplam piyasa değeri 24 saatte %3,9 azaldı, ABD borsa endeksleri neredeyse düz kapandı

Öne Çıkan Haberler

OKB Nedir? MEXC’de OKB Nasıl Ticaret Yapılır?

OKB, OKX ekosisteminin merkezi platform token’ı olarak, işlem ücretlerinde indirim, platform yönetimi gibi konularda önemli bir role sahiptir. 13 Ağustos 2025’te ekonomik modeli güncellendikten sonra, MEXC piyasa verileri OKB’nin 218USDT’ye yükseldiğini ve tarihsel olarak en yüksek seviyeye ulaştığını gösteriyor.

August 15, 2025

ARB Güçlü Bir Geri Dönüş Yapıyor: Ethereum Layer 2 Teşvikleri Yeni Bir Yükselişi Hızlandırıyor

2025 Ağustos’unda, kripto piyasası yeni bir güçlü toparlanma yaşıyor, Bitcoin 124.000 doları aşarak tarihî bir zirveye ulaşıyor ve küresel varlık değerleri arasında beşinci sıraya yerleşiyor. Genel pazarın güçlenmesiyle birlikte, Layer 2 sektörü dikkat çekici bir performans sergiliyor; Arbitrum (ARB) liderliğinde, günlük artış %13,9’u aşarken, teknik kırılmalar, fon akışları ve ekosistem avantajlarının etkisiyle 0.54 doların üzerinde sağlam bir yer ediniyor.

August 15, 2025

Etherex Nedir? Kullanıcı Odaklı Bir Sonraki Nesil Merkeziyetsiz Likidite Platformu

Ethereum ekosisteminin hızlı evrimi ile birlikte, çeşitli Layer 2 ve protokol düzeyindeki yapılar sürekli ortaya çıkmaktadır. Bu bağlamda, ConsenSys, Linea ve Nile tarafından ortaklaşa geliştirilen Etherex, Linea ağı üzerindeki bir sonraki nesil MetaDEX olarak öne çıkmakta ve merkeziyetsizlik, adil teşvikler ile kullanıcı özerkliği prensiplerine dayanarak yönetim ve teşvik tokeni REX‘i sunmaktadır.

August 14, 2025
Daha Fazla Görüntüle

