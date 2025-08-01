MLN Hakkında Daha Fazla Bilgi

MLN Fiyat Bilgileri

MLN Whitepaper

MLN Resmi Websitesi

MLN Token Ekonomisi

MLN Fiyat Tahmini

MLN Fiyat Geçmişi

MLN Satın Alma Kılavuzu

MLN / İtibari Para Dönüştürücüsü

MLN Spot

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Melon Logosu

Melon Fiyatı(MLN)

Melon (MLN) Canlı Fiyat Grafiği

$7,566
$7,566$7,566
+%1,811D
USD

MLN Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

Melon (MLN), şu anda 7,566 USD fiyatından işlem görmektedir ve 22,63M USD piyasa değerine sahiptir. MLN / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

Melon Ana Piyasa Performansı:

$ 118,83K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%1,81
Melon 24 saatlik fiyat değişimi
2,99M USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki MLN / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, MLN fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

MLN Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için Melon fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,13451+%1,81
30 Gün$ +0,736+%10,77
60 Gün$ -0,573-%7,05
90 Gün$ -1,111-%12,81
Bugünkü Melon Fiyatı Değişimi

Bugün, MLN, $ +0,13451 (+%1,81) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

Melon 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,736 (+%10,77) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

Melon 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, MLN değişimi $ -0,573 (-%7,05) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

Melon 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -1,111 (-%12,81) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

MLN Fiyat Bilgisi

En güncel Melon fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 7,404
$ 7,404$ 7,404

$ 7,644
$ 7,644$ 7,644

$ 233,055
$ 233,055$ 233,055

-%0,57

+%1,81

-%12,64

MLN Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

$ 22,63M
$ 22,63M$ 22,63M

$ 118,83K
$ 118,83K$ 118,83K

2,99M
2,99M 2,99M

Melon (MLN) Nedir?

Eskiden Melon Protocol olarak bilinen Enzyme, kullanıcıların kasalar aracılığıyla kripto alım satım stratejileri uygulamasına olanak tanıyan bir zincir üstü varlık yöneticisidir. MLN, platformun yerel tokenidir ve "geri al ve yak" token modelinde Enzyme kullanıcıları tarafından dolaylı yoldan gaz ücreti olarak ödenir.

Melon, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, Melon yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- MLN staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda Melon hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, Melon satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

Melon Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, Melon, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte MLN fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen Melon fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

Melon Fiyat Geçmişi

MLN fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak MLN kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen Melon fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

Melon (MLN) Token Ekonomisi

Melon (MLN) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. MLN tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

Melon (MLN) Satın Alma

Nasıl Melon satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım Melon Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

MLN Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 MLN / VND
199.099,29
1 MLN / AUD
A$11,65164
1 MLN / GBP
5,6745
1 MLN / EUR
6,50676
1 MLN / USD
$7,566
1 MLN / MYR
RM32,07984
1 MLN / TRY
307,78488
1 MLN / JPY
¥1.112,202
1 MLN / ARS
ARS$10.238,08422
1 MLN / RUB
602,17794
1 MLN / INR
659,83086
1 MLN / IDR
Rp124.032,76704
1 MLN / KRW
10.464,68592
1 MLN / PHP
435,4233
1 MLN / EGP
￡E.362,94102
1 MLN / BRL
R$41,91564
1 MLN / CAD
C$10,36542
1 MLN / BDT
913,36752
1 MLN / NGN
11.446,2231
1 MLN / UAH
312,24882
1 MLN / VES
Bs930,618
1 MLN / CLP
$7.339,02
1 MLN / PKR
Rs2.119,91754
1 MLN / KZT
4.054,6194
1 MLN / THB
฿245,66802
1 MLN / TWD
NT$225,99642
1 MLN / AED
د.إ27,76722
1 MLN / CHF
Fr6,0528
1 MLN / HKD
HK$59,31744
1 MLN / MAD
.د.م68,39664
1 MLN / MXN
$142,54344
1 MLN / PLN
27,84288
1 MLN / RON
лв33,13908
1 MLN / SEK
kr73,08756
1 MLN / BGN
лв12,71088
1 MLN / HUF
Ft2.603,53626
1 MLN / CZK
160,70184
1 MLN / KWD
د.ك2,292498
1 MLN / ILS
25,80006

Melon Kaynağı

Melon hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi Melon Websitesi
Blok Gezgini

İnsanlar Ayrıca Şunları da Soruyor: Melon Hakkında Diğer Sorular

Öne Çıkan Haberler

What is XRP Ledger? Complete Beginner’s Guide to XRPL

The XRP Ledger processes over 1,500 transactions per second while using less energy than a single email server. If you’ve been wondering “what is XRP Ledger” or how it differs from other blockchain networks, you’re in the right place. This guide explains everything about XRPL in simple terms, perfect for beginners who want to understand this revolutionary payment system.

August 1, 2025

Yala Nedir? Adanın Ötesinde Trilyonlarca Değerin Kilidini Açan Yeni Bir Bitcoin Ekosistemi

Yala protokolünün, Bitcoin ile DeFi arasındaki boşluğu nasıl kapattığını ve BTC sahiplerinin varlık egemenliğinden ödün vermeden gerçek dünya varlığı (RWA) getirileri elde etmelerini nasıl sağladığını öğrenin. Yenilikçi teknolojisini, güçlü ekibini ve 8 milyon dolarlık tohum finansmanını keşfedin; Bitcoin DeFi alanında yeni bir dönemin başlangıcına tanıklık edin.

August 1, 2025

Cycle Network Nedir? Köprü Olmadan Çapraz Zincir Likidite Toplama Ağı Çözümü

Cycle Network, tüm blok zinciri L1/L2 ağlarını destekleyen devrim niteliğinde bir köprü olmadan çapraz zincir likidite toplama ağıdır. Zincir soyutlama teknolojisi ve ZK-rollup sıfır bilgi kanıtı aracılığıyla güvenli ve verimli bir çapraz zincir DeFi çözümü sunar. CYC token ekonomik modelini ve teknik avantajlarını öğrenin.

August 1, 2025
Daha Fazla Görüntüle

Sorumluluk Reddi

Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.

Hesaplayıcı

Miktar

MLN
MLN
USD
USD

1 MLN = 7,566 USD

Al-Sat

MLNUSDT
$7,566
$7,566$7,566
+%1,50

Hemen MEXC'ye Katılın

-- Spot Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Spot Piyasa Alıcı İşlem Ücreti
-- Vadeli Piyasa Yapıcı İşlem Ücreti, -- Vadeli Piyasa Alıcı İşlem Ücreti