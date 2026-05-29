Melon / Sırp Dinarı Dönüşüm Tablosu
MLN / RSD Dönüşüm Tablosu
RSD / MLN Dönüşüm Tablosu
- 1 MLN174.36 RSD
- 5 MLN871.81 RSD
- 10 MLN1,743.62 RSD
- 50 MLN8,718.11 RSD
- 100 MLN17,436.23 RSD
- 1,000 MLN174,362.26 RSD
- 5,000 MLN871,811.28 RSD
- 10,000 MLN1,743,622.55 RSD
- 1 RSD0.005735 MLN
- 5 RSD0.02867 MLN
- 10 RSD0.05735 MLN
- 50 RSD0.2867 MLN
- 100 RSD0.5735 MLN
- 1,000 RSD5.735 MLN
- 5,000 RSD28.67 MLN
- 10,000 RSD57.35 MLN
Melon (MLN), şu anda РСД 174.36 RSD seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -1.96% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi РСД5.91M olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri РСД571.26M RSD şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Melon Fiyatı sayfamıza göz atın.
327.94M RSD
Dolaşım Arzı
5.91M
24 Saatlik İşlem Hacmi
571.26M RSD
Piyasa Değeri
-1.96%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
РСД 1.872
24 sa Yüksek
РСД 1.709
24 sa Düşük
Yukarıdaki MLN - RSD trend grafiği, hem canlı fiyatları hem de geçmiş hareketleri gösterir. 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazla zaman aralığı arasında geçiş yaparak kısa ve uzun vadeli trendleri analiz edebilir, piyasa modellerini belirleyebilir ve Melon varlığının RSD karşısındaki dalgalanmalarını takip edebilirsiniz. Bu görsel araç, bilinçli alım satım ve yatırım kararları almanıza yardımcı olur. En güncel piyasa bilgileri için güncel Melon fiyatını kontrol edin.
MLN / RSD Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 MLN = 174.36 RSD | 1 RSD = 0.005735 MLN
Bugün, 1 MLN / RSD dönüşüm oranı 174.36 RSD kurundadır.
5 MLN satın almak için 871.81 RSD gereklidir ve 10 MLN değeri 1,743.62 RSD olarak hesaplanır.
1 RSD, 0.005735 MLN varlığına dönüştürülebilir.
50 RSD, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 0.2867 MLN varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 MLN / RSD karşısındaki dönüşüm oranı -19.13% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -1.96% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 187.37 RSD, en düşük seviye ise 171.06 RSD olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 MLN değeri 304.78 RSD idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -42.80% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde MLN, -156.95 RSD oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -47.38% oranında bir değişime yol açtı.
MLN / RSD Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Melon (MLN), 171.06 RSD ile 187.37 RSD arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 168.96 RSD ile 225.21 RSD arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı MLN / RSD fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|РСД 187.17
|РСД 225.2
|РСД 408.38
|РСД 451.42
|En Düşük
|РСД 170.15
|РСД 168.15
|РСД 168.15
|РСД 168.15
|Ortalama
|РСД 176.16
|РСД 192.17
|РСД 263.24
|РСД 308.28
|Volatilite
|+9.17%
|+26.09%
|+78.59%
|+88.08%
|Değişim
|-1.91%
|-19.08%
|-42.75%
|-45.63%
2027 ve 2030 Yılları için RSD Biriminden Melon Fiyat Tahmini
Melon fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel MLN / RSD tahminleri aşağıda verilmiştir:
2027 için MLN Fiyat Tahmini
2027 yılına kadar, Melon mevcut fiyat seviyesinden yıllık %5'lik sabit bir büyüme sergilediği varsayıldığında yaklaşık РСД183.08 değerine ulaşabilir.
2030 için MLN Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, MLN aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık РСД211.94 RSD fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Melon Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
Melon Hakkında
MLN / RSD Piyasa Verileri
Güncel MLN / RSD Dönüşüm Oranı
Bugünkü Melon (MLN) fiyatı РСД 174.3622554950336307 olup, son 24 saatte % 0.00 değişim gösterdi. Mevcut MLN / RSD dönüşüm oranı MLN başına РСД 174.3622554950336307 şeklindedir.
MEXC'de Melon Hakkında Daha Fazlasını Keşfedin
MEXC'deki Mevcut MLN İşlem Çiftleri
Spot
MLN/USDT
|1.74
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, MLN Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Melon varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan MLN varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
Long ve short pozisyonlara izin veren en popüler Sürekli Vadeli İşlem Sözleşmelerinden MLN Vadeli İşlem çiftlerini keşfedin. MEXC, kripto türevlerinde lider bir platformdur ve stratejik alım satım için 500 kata kadar kaldıraç, geniş kapsamlı likidite ve geniş bir Melon Vadeli İşlem piyasası çeşitliliği sunar.
3 Kolay Adımda RSD ile Melon Satın Alın
MEXC Hesabı Oluşturun
MEXC websitesinde hesap açın veya MEXC uygulamasını indirin. Başlamak için kimlik doğrulamasını tamamlayın.
RSD Yatırın
Banka transferi, kredi kartı veya P2P alım satımı gibi tercih ettiğiniz ödeme yöntemlerini kullanarak kolayca RSD yatırın.
Melon Satın Al
Spot veya Vadeli İşlem alım satım sayfasına gidin, Melon araması yapın ve yatırdığınız RSD ile alımınızı hemen tamamlayın.
MLN ve RSD için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Melon (MLN) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Melon Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $1.742
- 7 Günlük Değişim: -19.13%
- 30 Günlük Trend: -42.80%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
MLN dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, RSD para birimine dönüştürseniz bile, MLN kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[MLN Fiyatı] [MLN / USD]
Sırp Dinarı (RSD) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (RSD/USD): --
- 7 Günlük Değişim: --
- 30 Günlük Trend: --
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir RSD para birimi, aynı tutarda MLN almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir RSD para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
Mevcut Oranlardan Yararlanmak İster Misiniz?
Kripto Satın Alma kanallarımızdan RSD ile güvenli bir şekilde MLN satın alın.
MLN ile RSD Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Melon (MLN) ile Sırp Dinarı (RSD) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. MLN ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve MLN varlığının RSD karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve RSD arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. RSD Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler RSD varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle RSD zayıfladığında, yatırımcılar MLN gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Melon gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda MLN varlığına yönelik talep artabilir ve bu da RSD para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
Hemen MLN Kriptosunu RSD Birimine Dönüştürün
En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı MLN / RSD dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Sıkça Sorulan Sorular
MLN / RSD dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
MLN ile RSD arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, MLN varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak RSD birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
MLN ile RSD arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
MLN ile RSD arasındaki kur, Melon ve Sırp Dinarı varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen MLN / RSD kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
MLN ile RSD arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
MLN ile RSD arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda MLN kriptosunu RSD para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
MLN kriptosundan RSD para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
MLN kriptosunun RSD para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle MLN varlığının RSD karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
Haberler ve düzenlemeler MLN ile RSD arasındaki dönüşüm oranını nasıl etkiler?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, RSD para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve MLN sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
MLN ile RSD arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Melon halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da MLN ile RSD arasındaki kuru doğrudan etkiler.
MLN ile RSD kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
MLN ile RSD arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki MLN ile RSD arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Melon fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
MLN ile RSD arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak RSD piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
MLN / RSD için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Melon ve Sırp Dinarı arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Melon ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
MLN kriptosunu RSD para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, RSD para birimini eşit değerdeki MLN kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
MLN / RSD dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, MLN fiyatlarını USD veya USDT gibi küresel referans değerler olarak kullanılan stabil coinlerle takip eder. Yine de, MLN ile RSD arasındaki dönüşüm oranı gerçek dünya değerini değerlendirmek, yerel para birimi dalgalanmalarına karşı korunmak veya bölgeye özgü nakit çıkışları planlamak isteyen kullanıcılar için değerli olabilir.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında MLN ile RSD arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak RSD para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, MLN / RSD arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Sorumluluk Reddi
Kripto para fiyatları, yüksek piyasa risklerine ve fiyat değişikliğine maruz kalabilmektedir. Bildiğiniz ve risklerini anladığınız proje ve ürünlere yatırım yapmalısınız. Yatırım deneyiminizi, mali durumunuzu, yatırım hedeflerinizi ve risk toleransınızı dikkatlice değerlendirmeli ve yatırım yapmadan önce bağımsız bir mali danışmanla görüşmelisiniz. Bu belge, yatırım tavsiyesi niteliği taşımamaktadır. Geçmiş performansınız, gelecekteki performansınızın güvenilir bir göstergesi değildir. Yatırımlarınızın değeri yükselebileceği gibi düşebilir ve yatırdığınız tutarı geri alamayabilirsiniz. Yatırım kararlarınızdan yalnızca siz sorumlusunuz. MEXC, uğrayabileceğiniz herhangi bir zarardan sorumlu değildir. Daha fazla bilgi için lütfen Kullanım Koşulları ve Risk Uyarısına göz atın. Yukarıda bahsi geçen ve burada sunulan kripto paraya ilişkin verilerin (örn: mevcut canlı fiyat) üçüncü taraf kaynaklardan sağlandığını lütfen göz önünde bulundurun. Bu veriler size "olduğu şekilde" ve yalnızca bilgilendirme amacıyla herhangi beyan ve garanti olmaksızın sunulmaktadır. Ayrıca, üçüncü taraf sitelerin bağlantıları MEXC'nin kontrolünde değildir. MEXC, bu tür üçüncü taraf sitelerin ve içeriklerin güvenilirliğinden ve doğruluğundan sorumlu değildir.