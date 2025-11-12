Bugünkü Molesmash Fiyatı

Bugünkü Molesmash (MOLE) fiyatı $ 0,02453 olup, son 24 saatte % 0,36 değişim gösterdi. Mevcut MOLE / USD dönüşüm oranı MOLE başına $ 0,02453 şeklindedir.

Molesmash, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- MOLE şeklindedir. Son 24 saat içinde MOLE, $ 0,015 (en düşük) ile $ 0,042 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MOLE, son bir saatte -%9,02 ve son 7 günde +%121,19 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 55,41K seviyesine ulaştı.

Molesmash (MOLE) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 55,41K$ 55,41K $ 55,41K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 245,30M$ 245,30M $ 245,30M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 10.000.000.000 10.000.000.000 10.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BSC

Şu anki Molesmash piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 55,41K. Dolaşımdaki MOLE arzı -- olup, toplam arzı 10000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 245,30M.