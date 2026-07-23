Bugünkü Mongy Fiyatı

Bugünkü Mongy (MONGY) fiyatı $ 0 olup, son 24 saatte % 0,00 değişim gösterdi. Mevcut MONGY / USD dönüşüm oranı MONGY başına $ 0 şeklindedir.

Mongy, şu anda piyasa değeri açısından $ 14.361,38 ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı 999,54M MONGY şeklindedir. Son 24 saat içinde MONGY, $ 0 (en düşük) ile $ 0 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi $ 0,03346525 olup, tüm zamanların en düşük seviyesi $ 0 olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MONGY, son bir saatte -- ve son 7 günde %0,00 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi -- seviyesine ulaştı.

Mongy (MONGY) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri $ 14,36K$ 14,36K $ 14,36K Hacim (24 Sa) ---- -- Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 14,36K$ 14,36K $ 14,36K Dolaşım Arzı 999,54M 999,54M 999,54M Toplam Arz 999.544.657,56533 999.544.657,56533 999.544.657,56533

Şu anki Mongy piyasa değeri $ 14,36K olup, 24 saatlik işlem hacmi --. Dolaşımdaki MONGY arzı 999,54M olup, toplam arzı 999544657.56533. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 14,36K.