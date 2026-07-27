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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Moo Deng hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Moo Deng hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

MOODENG Hakkında Daha Fazla Bilgi

MOODENG Fiyat Bilgileri

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Moo Deng (MOODENG) Bugünkü Teknik Analizi

Moo Deng (MOODENG) Bugünkü Teknik Analizi

Moo Deng Analiz sayfası, MOODENG tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Moo Deng projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Moo Deng (MOODENG) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,03682---%4,94-%10,20-%36,41
Moo Deng Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Moo Deng Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Moo Deng için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 14
Nötr 2
Alış 10
Hareketli Ortalamalar:NötrSatış 7Nötr 0Alış 7
Teknik İndikatörler:SatışSatış 7Nötr 2Alış 3
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,03684
0,03683
R2
0,03683
0,03682
R1
0,03682
0,03682
PP
0,03681
0,03681
S1
0,0368
0,0368
S2
0,03679
0,0368
S3
0,03678
0,03679

Moo Deng Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-1,10M
$15,42 M
$16,52 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,01M
3 Günlük Aktif Alış
$0,11 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,11 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,01M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,29 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,30 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Moo Deng Sermaye Akışı

Net GirişMOODENGUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,01 M0,04
2026-07-26-$0,03 M0,04
2026-07-25$0,01 M0,04
2026-07-24-$0,03 M0,04
2026-07-23$0,03 M0,04

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Moo Deng Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Moo Deng (MOODENG) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Moo Deng fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
MOODENG/USDT
$0,03679
$0,03679$0,03679
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

MOODENG / USD Hesaplayıcı

Miktar

MOODENG
MOODENG
USD
USD

1 MOODENG = 0,03682 USD

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