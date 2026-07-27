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Moo Deng (MOODENG) Bugünkü Teknik Analizi
Moo Deng (MOODENG) Fiyat Değişimi
|Mevcut Fiyat
|24 sa
|7 Gün
|30 Gün
|90 Gün
|$0,03682
|--
|-%4,94
|-%10,20
|-%36,41
Moo Deng Teknik İndikatörleri
Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Moo Deng için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.
|Hareketli Ortalamalar:
|Nötr
|Satış 7
|Nötr 0
|Alış 7
|Teknik İndikatörler:
|Satış
|Satış 7
|Nötr 2
|Alış 3
Moo Deng Piyasa Sinyalleri
Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.
Moo Deng Sermaye Akışı
|Geçmiş
|Net Giriş
|Fiyat
|2026-07-27
|-$0,01 M
|0,04
|2026-07-26
|-$0,03 M
|0,04
|2026-07-25
|$0,01 M
|0,04
|2026-07-24
|-$0,03 M
|0,04
|2026-07-23
|$0,03 M
|0,04
Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.
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Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.