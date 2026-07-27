Moo Deng (MOODENG) Bugünkü Teknik Analizi Moo Deng Analiz sayfası, MOODENG tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Moo Deng projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Moo Deng (MOODENG) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,03682 -- -%4,94 -%10,20 -%36,41

Moo Deng Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Moo Deng için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 14 Nötr 2 Alış 10 Hareketli Ortalamalar : Nötr Satış 7 Nötr 0 Alış 7 Teknik İndikatörler : Satış Satış 7 Nötr 2 Alış 3 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,03684 0,03683 R2 0,03683 0,03682 R1 0,03682 0,03682 PP 0,03681 0,03681 S1 0,0368 0,0368 S2 0,03679 0,0368 S3 0,03678 0,03679

Moo Deng Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -1,10M $15,42 M $16,52 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,01M 3 Günlük Aktif Alış $0,11 M 3 Günlük Aktif Satış $0,11 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,01M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,29 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,30 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Moo Deng Sermaye Akışı Net Giriş MOODENGUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,01 M 0,04 2026-07-26 -$0,03 M 0,04 2026-07-25 $0,01 M 0,04 2026-07-24 -$0,03 M 0,04 2026-07-23 $0,03 M 0,04 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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