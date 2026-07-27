Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Movement hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Movement hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

MOVE Hakkında Daha Fazla Bilgi

MOVE Fiyat Bilgileri

MOVE Nedir

MOVE Whitepaper

MOVE Resmi Websitesi

MOVE Token Ekonomisi

MOVE Fiyat Tahmini

MOVE Fiyat Geçmişi

MOVE Satın Alma Kılavuzu

MOVE / İtibari Para Dönüştürücüsü

MOVE Spot

MOVE USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Movement (MOVE) Bugünkü Teknik Analizi

Movement (MOVE) Bugünkü Teknik Analizi

Movement Analiz sayfası, MOVE tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Movement projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Movement (MOVE) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,00915---%13,85-%17,35-%48,86
Movement Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Movement Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Movement için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 11
Nötr 13
Alış 2
Hareketli Ortalamalar:NötrSatış 5Nötr 8Alış 1
Teknik İndikatörler:Güçlü SatışSatış 6Nötr 5Alış 1
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,00915
0,00915
R2
0,00915
0,00914
R1
0,00914
0,00914
PP
0,00914
0,00914
S1
0,00913
0,00913
S2
0,00913
0,00913
S3
0,00912
0,00913

Movement Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
0,00M
$1,76 M
$1,76 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,02M
3 Günlük Aktif Alış
$0,10 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,12 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,01M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,33 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,32 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Movement Sermaye Akışı

Net GirişMOVEUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,05 M0,01
2026-07-26-$0,04 M0,01
2026-07-25$0,04 M0,01
2026-07-24$0,00 M0,01
2026-07-23-$0,08 M0,01

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Movement Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Movement (MOVE) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Movement fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
MOVE/USDT
$0,00916
$0,00916$0,00916
%0,00
%0,00 (USDT)
MOVE/USDC
$0,009153
$0,009153$0,009153
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

MOVE / USD Hesaplayıcı

Miktar

MOVE
MOVE
USD
USD

1 MOVE = 0,00915 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.