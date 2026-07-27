Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Moonriver hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere Moonriver hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

MOVR Hakkında Daha Fazla Bilgi

MOVR Fiyat Bilgileri

MOVR Nedir

MOVR Whitepaper

MOVR Resmi Websitesi

MOVR Token Ekonomisi

MOVR Fiyat Tahmini

MOVR Fiyat Geçmişi

MOVR Satın Alma Kılavuzu

MOVR / İtibari Para Dönüştürücüsü

MOVR Spot

MOVR USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

Moonriver (MOVR) Bugünkü Teknik Analizi

Moonriver (MOVR) Bugünkü Teknik Analizi

Moonriver Analiz sayfası, MOVR tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Moonriver projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

Moonriver (MOVR) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$1,213---%8,53+%3,41-%46,38
Moonriver Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

Moonriver Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Moonriver için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 13
Nötr 2
Alış 11
Hareketli Ortalamalar:NötrSatış 6Nötr 0Alış 8
Teknik İndikatörler:SatışSatış 7Nötr 2Alış 3
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
1,2126
1,2123
R2
1,2123
1,2119
R1
1,2116
1,2117
PP
1,2113
1,2113
S1
1,2106
1,2109
S2
1,2103
1,2107
S3
1,2096
1,2103

Moonriver Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,53M
$8,49 M
$9,02 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,00M
3 Günlük Aktif Alış
$0,03 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,03 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,01M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,08 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,09 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Moonriver Sermaye Akışı

Net GirişMOVRUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27-$0,05 M1,21
2026-07-26-$0,01 M1,27
2026-07-25$0,02 M1,26
2026-07-24-$0,03 M1,24
2026-07-23-$0,03 M1,29

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

Moonriver Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de Moonriver (MOVR) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı Moonriver fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
MOVR/USDT
$1,213
$1,213$1,213
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

MOVR / USD Hesaplayıcı

Miktar

MOVR
MOVR
USD
USD

1 MOVR = 1,213 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.