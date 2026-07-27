Moonriver (MOVR) Bugünkü Teknik Analizi Moonriver Analiz sayfası, MOVR tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. Moonriver projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

Moonriver (MOVR) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $1,213 -- -%8,53 +%3,41 -%46,38

Moonriver Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, Moonriver için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 13 Nötr 2 Alış 11 Hareketli Ortalamalar : Nötr Satış 6 Nötr 0 Alış 8 Teknik İndikatörler : Satış Satış 7 Nötr 2 Alış 3 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 1,2126 1,2123 R2 1,2123 1,2119 R1 1,2116 1,2117 PP 1,2113 1,2113 S1 1,2106 1,2109 S2 1,2103 1,2107 S3 1,2096 1,2103

Moonriver Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,53M $8,49 M $9,02 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,00M 3 Günlük Aktif Alış $0,03 M 3 Günlük Aktif Satış $0,03 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,01M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,08 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,09 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. Moonriver Sermaye Akışı Net Giriş MOVRUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 -$0,05 M 1,21 2026-07-26 -$0,01 M 1,27 2026-07-25 $0,02 M 1,26 2026-07-24 -$0,03 M 1,24 2026-07-23 -$0,03 M 1,29 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

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