Bugünkü Meridian Fiyatı

Bugünkü Meridian (MRDN) fiyatı $ 0,05202 olup, son 24 saatte % 0,11 değişim gösterdi. Mevcut MRDN / USD dönüşüm oranı MRDN başına $ 0,05202 şeklindedir.

Meridian, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- MRDN şeklindedir. Son 24 saat içinde MRDN, $ 0,05 (en düşük) ile $ 0,05782 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MRDN, son bir saatte +%0,28 ve son 7 günde -%13,68 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 53,48K seviyesine ulaştı.

Meridian (MRDN) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 53,48K$ 53,48K $ 53,48K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz ---- -- Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki Meridian piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 53,48K. Dolaşımdaki MRDN arzı -- olup, toplam arzı --. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) --.