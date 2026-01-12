Bugünkü Miyaku.Ai Fiyatı

Bugünkü Miyaku.Ai (MYKA) fiyatı $ 0,05091 olup, son 24 saatte % 5,07 değişim gösterdi. Mevcut MYKA / USD dönüşüm oranı MYKA başına $ 0,05091 şeklindedir.

Miyaku.Ai, şu anda piyasa değeri açısından -- ile -. sırada yer almaktadır ve dolaşımdaki arzı -- MYKA şeklindedir. Son 24 saat içinde MYKA, $ 0,04692 (en düşük) ile $ 0,0539 (en yüksek) arasında işlem görmüş ve piyasa aktivitesini yansıtmıştır. Tüm zamanların en yüksek seviyesi -- olup, tüm zamanların en düşük seviyesi -- olmuştur.

Kısa vadeli performansta, MYKA, son bir saatte %0,00 ve son 7 günde +%91,89 hareket etti. Geçtiğimiz gün, toplam işlem hacmi $ 46,11K seviyesine ulaştı.

Miyaku.Ai (MYKA) Piyasa Bilgileri

Piyasa Değeri ---- -- Hacim (24 Sa) $ 46,11K$ 46,11K $ 46,11K Tamamen Seyreltilmiş Değer $ 50,91M$ 50,91M $ 50,91M Dolaşım Arzı ---- -- Toplam Arz 1.000.000.000 1.000.000.000 1.000.000.000 Herkese Açık Blok Zinciri BASE

Şu anki Miyaku.Ai piyasa değeri -- olup, 24 saatlik işlem hacmi $ 46,11K. Dolaşımdaki MYKA arzı -- olup, toplam arzı 1000000000. Tamamen Seyreltilmiş Değerlemesi (FDV) $ 50,91M.