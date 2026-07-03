Myria / İsrail Yeni Şekeli Dönüşüm Tablosu
MYRIA / ILS Dönüşüm Tablosu
ILS / MYRIA Dönüşüm Tablosu
- 1 MYRIA0.0{4}8497 ILS
- 5 MYRIA0.00042483 ILS
- 10 MYRIA0.00084966 ILS
- 50 MYRIA0.00424832 ILS
- 100 MYRIA0.00849664 ILS
- 1,000 MYRIA0.084966 ILS
- 5,000 MYRIA0.424832 ILS
- 10,000 MYRIA0.849664 ILS
- 1 ILS11,769 MYRIA
- 5 ILS58,846 MYRIA
- 10 ILS117,693 MYRIA
- 50 ILS588,467 MYRIA
- 100 ILS1,176,935 MYRIA
- 1,000 ILS11,769,354 MYRIA
- 5,000 ILS58,846,770 MYRIA
- 10,000 ILS117,693,540 MYRIA
Myria (MYRIA), şu anda ₪ 0.0{4}8497 ILS seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte 0.56% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi ₪170.99K olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri ₪4.15M ILS şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Myria Fiyatı sayfamıza göz atın.
144.47B ILS
Dolaşım Arzı
170.99K
24 Saatlik İşlem Hacmi
4.15M ILS
Piyasa Değeri
0.56%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
₪ 0.000031
24 sa Yüksek
₪ 0.00002709
24 sa Düşük
Yukarıdaki MYRIA - ILS trend grafiği, hem canlı fiyatları hem de geçmiş hareketleri gösterir. 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazla zaman aralığı arasında geçiş yaparak kısa ve uzun vadeli trendleri analiz edebilir, piyasa modellerini belirleyebilir ve Myria varlığının ILS karşısındaki dalgalanmalarını takip edebilirsiniz. Bu görsel araç, bilinçli alım satım ve yatırım kararları almanıza yardımcı olur. En güncel piyasa bilgileri için güncel Myria fiyatını kontrol edin.
MYRIA / ILS Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 MYRIA = 0.0{4}8497 ILS | 1 ILS = 11,769 MYRIA
Bugün, 1 MYRIA / ILS dönüşüm oranı 0.0{4}8497 ILS kurundadır.
5 MYRIA satın almak için 0.00042483 ILS gereklidir ve 10 MYRIA değeri 0.00084966 ILS olarak hesaplanır.
1 ILS, 11,769 MYRIA varlığına dönüştürülebilir.
50 ILS, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 588,467 MYRIA varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 MYRIA / ILS karşısındaki dönüşüm oranı -0.39% değişti.
Son 24 saat içinde, oran 0.56% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 0.0{4}9245 ILS, en düşük seviye ise 0.0{4}879 ILS olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 MYRIA değeri 0.0{4}8631 ILS idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -1.55% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde MYRIA, -0.0{4}4655 ILS oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -35.22% oranında bir değişime yol açtı.
MYRIA / ILS Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Myria (MYRIA), 0.0{4}879 ILS ile 0.0{4}9245 ILS arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.0{4}7835 ILS ile 0.0{4}9767 ILS arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı MYRIA / ILS fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|₪ 0
|₪ 0
|₪ 0
|₪ 0
|En Düşük
|₪ 0
|₪ 0
|₪ 0
|₪ 0
|Ortalama
|₪ 0
|₪ 0
|₪ 0
|₪ 0
|Volatilite
|+13.74%
|+22.48%
|+130.13%
|+85.63%
|Değişim
|+0.14%
|-1.14%
|-2.29%
|-35.70%
2027 ve 2030 Yılları için ILS Biriminden Myria Fiyat Tahmini
Myria fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel MYRIA / ILS tahminleri aşağıda verilmiştir:
2027 için MYRIA Fiyat Tahmini
2027 yılına kadar, Myria mevcut fiyat seviyesinden yıllık %5'lik sabit bir büyüme sergilediği varsayıldığında yaklaşık ₪0.0{4}8921 değerine ulaşabilir.
2030 için MYRIA Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, MYRIA aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık ₪0.00010328 ILS fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Myria Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
Myria Hakkında
MYRIA / ILS Piyasa Verileri
50,000,000,000
ETH
Güncel MYRIA / ILS Dönüşüm Oranı
Bugünkü Myria (MYRIA) fiyatı ₪ 0.000085652364757462306504 olup, son 24 saatte % 1.30 değişim gösterdi. Mevcut MYRIA / ILS dönüşüm oranı MYRIA başına ₪ 0.000085652364757462306504 şeklindedir.
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MEXC'deki Mevcut MYRIA İşlem Çiftleri
Spot
MYRIA/USDT
|0.00
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, MYRIA Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Myria varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan MYRIA varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
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MYRIA ve ILS için USD Referansı: Genel Bakış ve Analizler
Myria (MYRIA) ile USD: Piyasa Karşılaştırması
Myria Fiyatının Genel Görünümü
- Güncel Fiyat (USD): $0.00002849
- 7 Günlük Değişim: -0.39%
- 30 Günlük Trend: -1.55%
Kripto Fiyatları Neden Dalgalanır?
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, sosyal medya trendleri veya balina hareketleri keskin hareketlere neden olabilir.
- Benimsenme ve Kullanım: Ağdaki güncellemeler, kullanım artışı veya iş ortaklıkları uzun vadeli değerini etkileyebilir.
- Makroekonomi: Enflasyon, faiz oranları ve ABD dolarının gücü kripto talebini etkileyebilir.
- Yasal Düzenlemelerdeki Değişiklikler: Hükümetler veya finansal otoriteler tarafından yapılan açıklamalar genellikle piyasayı hareketlendirir.
Neden Önemli
- Fiyatın yükselmesi, kriptonun değer kazandığı anlamına gelir ve bu da satıcılar için iyidir.
- Düşen fiyatlar satın alma fırsatı sunabilir. Ancak, bu durum aynı zamanda risk de taşır.
USD: Kripto Fiyatları için Küresel Referans Noktası
MYRIA dâhil çoğu kripto para birimi, yerel para biriminizden bağımsız olarak, küresel kripto borsalarında ABD doları (USD) cinsinden fiyatlandırılır.
Dolayısıyla, ILS para birimine dönüştürseniz bile, MYRIA kriptosunun USD fiyatı birincil piyasa referans değeri olmaya devam eder.
[MYRIA Fiyatı] [MYRIA / USD]
İsrail Yeni Şekeli (ILS) ile USD: Piyasa Görünümü
Dönüşüm Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (ILS/USD): --
- 7 Günlük Değişim: --
- 30 Günlük Trend: --
Dönüştürme Kurları Neden Dalgalanır?
- Faiz Oranları: Merkez bankalarının faiz oranlarını yükseltmesi veya düşürmesi yatırımcıların davranışlarını etkiler.
- Enflasyon: Düşük enflasyon, bir para biriminin değerinin korunmasına yardımcı olur.
- Ekonomik Göstergeler: GSYİH büyümesi, istihdam ve alım satım dengesi gibi veriler güveni etkiler.
- Piyasa Duyarlılığı: Haberler, politika değişiklikleri veya siyasi dönüşümler hızlı değişikliklere neden olabilir.
Neden Önemli
- Daha güçlü bir ILS para birimi, aynı tutarda MYRIA almak için daha az ödeme yapacağınız anlamına gelir.
- Daha zayıf bir ILS para birimi, kriptonun USD fiyatı değişmemiş olsa bile daha fazla ödeme yapacağınız anlamına gelir.
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MYRIA ile ILS Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Myria (MYRIA) ile İsrail Yeni Şekeli (ILS) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. MYRIA ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve MYRIA varlığının ILS karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve ILS arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. ILS Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler ILS varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle ILS zayıfladığında, yatırımcılar MYRIA gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Myria gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda MYRIA varlığına yönelik talep artabilir ve bu da ILS para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
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Sıkça Sorulan Sorular
MYRIA / ILS dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
MYRIA ile ILS arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, MYRIA varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak ILS birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
MYRIA ile ILS arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
MYRIA ile ILS arasındaki kur, Myria ve İsrail Yeni Şekeli varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen MYRIA / ILS kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
MYRIA ile ILS arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
MYRIA ile ILS arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda MYRIA kriptosunu ILS para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
MYRIA kriptosundan ILS para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
MYRIA kriptosunun ILS para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle MYRIA varlığının ILS karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
Haberler ve düzenlemeler MYRIA ile ILS arasındaki dönüşüm oranını nasıl etkiler?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, ILS para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve MYRIA sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
MYRIA ile ILS arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Myria halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da MYRIA ile ILS arasındaki kuru doğrudan etkiler.
MYRIA ile ILS kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
MYRIA ile ILS arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki MYRIA ile ILS arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Myria fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
MYRIA ile ILS arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak ILS piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
MYRIA / ILS için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Myria ve İsrail Yeni Şekeli arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Myria ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
MYRIA kriptosunu ILS para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, ILS para birimini eşit değerdeki MYRIA kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
MYRIA / ILS dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, MYRIA fiyatlarını USD veya USDT gibi küresel referans değerler olarak kullanılan stabil coinlerle takip eder. Yine de, MYRIA ile ILS arasındaki dönüşüm oranı gerçek dünya değerini değerlendirmek, yerel para birimi dalgalanmalarına karşı korunmak veya bölgeye özgü nakit çıkışları planlamak isteyen kullanıcılar için değerli olabilir.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında MYRIA ile ILS arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak ILS para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, MYRIA / ILS arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
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