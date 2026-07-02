Myria / ABD Doları Dönüşüm Tablosu
MYRIA / USD Dönüşüm Tablosu
USD / MYRIA Dönüşüm Tablosu
- 1 MYRIA0.0{4}276 USD
- 5 MYRIA0.00013801 USD
- 10 MYRIA0.00027601 USD
- 50 MYRIA0.00138007 USD
- 100 MYRIA0.00276015 USD
- 1,000 MYRIA0.027601 USD
- 5,000 MYRIA0.138007 USD
- 10,000 MYRIA0.276015 USD
- 1 USD36,229 MYRIA
- 5 USD181,149 MYRIA
- 10 USD362,299 MYRIA
- 50 USD1,811,498 MYRIA
- 100 USD3,622,996 MYRIA
- 1,000 USD36,229,960 MYRIA
- 5,000 USD181,149,800 MYRIA
- 10,000 USD362,299,601 MYRIA
Myria (MYRIA), şu anda $ 0.0{4}276 USD seviyesinden işlem görmektedir ve son 24 saatte -2.44% değişim göstermiştir. 24 saatlik işlem hacmi $56.51K olup, tamamen seyreltilmiş piyasa değeri $1.30M USD şeklindedir. Canlı trendler, grafikler ve geçmiş veriler hakkında daha ayrıntılı bilgi için, özel Myria Fiyatı sayfamıza göz atın.
48.50B USD
Dolaşım Arzı
56.51K
24 Saatlik İşlem Hacmi
1.30M USD
Piyasa Değeri
-2.44%
Fiyat Değişimi (1 Gün)
$ 0.00003034
24 sa Yüksek
$ 0.0000265
24 sa Düşük
Yukarıdaki MYRIA - USD trend grafiği, hem canlı fiyatları hem de geçmiş hareketleri gösterir. 24 saat, 7 gün, 30 gün, 90 gün ve daha fazla zaman aralığı arasında geçiş yaparak kısa ve uzun vadeli trendleri analiz edebilir, piyasa modellerini belirleyebilir ve Myria varlığının USD karşısındaki dalgalanmalarını takip edebilirsiniz. Bu görsel araç, bilinçli alım satım ve yatırım kararları almanıza yardımcı olur. En güncel piyasa bilgileri için güncel Myria fiyatını kontrol edin.
MYRIA / USD Dönüşüm Özeti
itibarıyla | 1 MYRIA = 0.0{4}276 USD | 1 USD = 36,229 MYRIA
Bugün, 1 MYRIA / USD dönüşüm oranı 0.0{4}276 USD kurundadır.
5 MYRIA satın almak için 0.00013801 USD gereklidir ve 10 MYRIA değeri 0.00027601 USD olarak hesaplanır.
1 USD, 36,229 MYRIA varlığına dönüştürülebilir.
50 USD, herhangi bir platform veya gaz ücreti ödenmeksizin 1,811,498 MYRIA varlığına dönüştürülebilir.
Son 7 gün içinde, 1 MYRIA / USD karşısındaki dönüşüm oranı -12.32% değişti.
Son 24 saat içinde, oran -2.44% dalgalanma gösterdi; en yüksek seviye 0.0{4}337 USD, en düşük seviye ise 0.0{4}2653 USD olarak kaydedildi.
Bir ay önce, 1 MYRIA değeri 0.0{4}3243 USD idi ve bu, mevcut değeriyle karşılaştırıldığında -15.29% oranında bir değişimi temsil eder.
Son 90 gün içinde MYRIA, -0.0{4}136 USD oranında değişim gösterdi ve bu da değerinde -33.71% oranında bir değişime yol açtı.
MYRIA / USD Dönüşüm Volatilitesi ve Fiyat Trendleri
Son 24 saat içinde, Myria (MYRIA), 0.0{4}2653 USD ile 0.0{4}337 USD arasında dalgalanarak kısa vadeli piyasa volatilitesini yansıttı. Son 7 gün içinde fiyat, 0.0{4}2653 USD ile 0.0{4}3279 USD arasında dalgalandı. Aşağıdaki tabloda son 24 saat, 7 gün, 30 gün ve 90 gün için ayrıntılı MYRIA / USD fiyat hareketleri ve volatilite verilerini görüntüleyebilirsiniz.
|Son 24 Saat
|Son 7 Gün
|Son 30 Gün
|Son 90 Gün
|En Yüksek
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|En Düşük
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Ortalama
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|$ 0
|Volatilite
|+13.50%
|+20.41%
|+119.66%
|+93.23%
|Değişim
|-6.08%
|-12.76%
|-15.28%
|-34.00%
2027 ve 2030 Yılları için USD Biriminden Myria Fiyat Tahmini
Myria fiyat görünümü, piyasa talebi, benimsenme eğilimleri, kurumsal katılım ve daha geniş ekonomik faktörler tarafından şekillenmektedir. Yıllık %5'lik bir büyüme oranı tahmini kullanılarak, önümüzdeki yıllar için bazı potansiyel MYRIA / USD tahminleri aşağıda verilmiştir:
2027 için MYRIA Fiyat Tahmini
2027 yılına kadar, Myria mevcut fiyat seviyesinden yıllık %5'lik sabit bir büyüme sergilediği varsayıldığında yaklaşık $0.0{4}2898 değerine ulaşabilir.
2030 için MYRIA Fiyat Tahmini
2030 yılına kadar, MYRIA aşağıda belirtilen uzun vadeli büyüme modelini takip ederek, yaklaşık $0.0{4}3355 USD fiyatına yükselebilir.
Bu tahminler varsayımsaldır ve finansal tavsiye niteliğinde değildir ve yalnızca geleceğe yönelik tahminlerdir. Kısa vadeli tahminler ve 2040'a kadar uzun vadeli öngörüler dâhil olmak üzere daha fazla bilgiyi, ayrıntılı piyasa görünümlerini ve gelecek senaryolarını Myria Fiyat Tahminleri sayfası'ndan inceleyin.
Myria Hakkında
MYRIA / USD Piyasa Verileri
50,000,000,000
ETH
Güncel MYRIA / USD Dönüşüm Oranı
Bugünkü Myria (MYRIA) fiyatı $ 0.000026740484151933201508 olup, son 24 saatte % 0.00 değişim gösterdi. Mevcut MYRIA / USD dönüşüm oranı MYRIA başına $ 0.000026740484151933201508 şeklindedir.
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MEXC'deki Mevcut MYRIA İşlem Çiftleri
Spot
MYRIA/USDT
|0.00
|Al-Sat
Yukarıdaki tablo, MYRIA Spot işlem çiftlerinin bir listesini göstermektedir. Bu liste, Myria varlığının USDT, USDC ve diğer önemli kripto para birimleri ile doğrudan değiştirildiği piyasaları kapsamaktadır. Spot alım satım, kullanıcıların kaldıraç kullanmadan MYRIA varlığını mevcut piyasa fiyatlarından alıp satmalarına olanak tanır.
Vadeli İşlem
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Synapse
SYN
+17.42%
MYRIA ve USD Piyasası ile İlişkisi: Genel Bakış ve Analizler
ABD Doları (USD) ve Diğer İtibari Paralar: Piyasa Görünümü
İlk 3 USD Paritesinin Döviz Kuruna Genel Bakış
- Güncel Oran (USD/GBP): --
- 7 Günlük Değişim: --
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- Güncel Oran (USD/EUR): --
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- Güncel Oran (USD/RUB): --
- 7 Günlük Değişim: --
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USD Hakkında Bilmeniz Gerekenler
- USD, kripto satın alımları ve ödemeler için en güçlü itibari para birimidir.
- USD, küresel referans para birimi olmaya devam ediyor.
- EUR/USD, GBP/USD, RUB/USD ve diğer para birimlerinin piyasa hareketleri, USD'nin gücünü doğrudan yansıtır.
USD Döviz Kurları Neden Dalgalanır?
- ABD Merkez Bankası Politikası: ABD'deki faiz oranı değişiklikleri, küresel sermaye akışlarını güçlü bir şekilde etkiler.
- Enflasyon Verileri: ABD'deki enflasyonun düşmesi, ABD dolarının dünya çapındaki satın alma gücünü artırır.
- Ekonomik Göstergeler: ABD GSYİH, işsizlik rakamları ve ticaret dengesi küresel yatırımcı güvenini şekillendirir.
- Küresel Duyarlılık: Jeopolitik gerilimler, emtia fiyatlarındaki dalgalanmalar veya politika açıklamaları gibi durumlar, ABD dolarını diğer itibari paralar karşısında güçlendirebilir veya zayıflatabilir.
Kripto için Neden Önemli?
BTC ve ETH dâhil çoğu kripto para biriminin fiyatı ABD doları olarak belirlenmiş olduğundan, ABD doları ile diğer itibari para birimleri arasındaki dalgalanmalar uluslararası yatırımcıların dönüşüm oranlarını doğrudan etkiler.
- Daha güçlü bir ABD doları, yabancı alıcıların MYRIA satın almak için yerel para birimlerinden daha fazla harcama yapmaları gerektiği anlamına gelir.
- Doların zayıflaması, dolar bazında fiyatı değişmese bile MYRIA kriptosunu ABD dışındaki yatırımcılar için nispeten daha ucuz kılar.
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MYRIA ile USD Arasındaki Dönüştürme Kurunu Etkileyen Faktörler Nelerdir?
Myria (MYRIA) ile ABD Doları (USD) arasındaki kur, bir dizi küresel ve yerel faktörden etkilenir. MYRIA ile alım satım yapmak veya yatırım yapmakla ilgileniyorsanız, bu dönüşümü etkileyen faktörleri anlamak, daha bilinçli kararlar almanıza yardımcı olabilir.
1. Piyasa Duyarlılığı ve Haberler
Kripto piyasaları, piyasa duyarlılığına karşı oldukça hassastır. Önemli iş ortaklıkları, artan benimsenme veya olumlu medya haberleri gibi pozitif gelişmeler talebi artırabilir ve MYRIA varlığının USD karşısındaki değerini yükseltebilir. Öte yandan, olumsuz haberler, güvenlik sorunları veya yasal düzenlemeler fiyat düşüşlerine neden olabilir.
2. Devlet Regülasyonu ve Yasal Netlik
Kripto paraların başlıca piyasalarındaki ve USD arz eden ülkelerdeki yasal regülasyonlar son derece önemli bir rol oynar. Destekleyici politikalar güveni ve benimsenmeyi artırarak fiyatları yukarı çekebilir. Öte yandan, kısıtlayıcı veya belirsiz yasal düzenlemeler genellikle piyasada güvensizlik yaratır.
3. USD Para Biriminin Gücü ve Yerel Ekonomik Göstergeler
Faiz oranları, enflasyon ve GSYİH performansı gibi geleneksel ekonomik faktörler USD varlığının gücünü doğrudan etkiler. Enflasyon veya politika değişiklikleri nedeniyle USD zayıfladığında, yatırımcılar MYRIA gibi alternatifler arayabilir, bu da talebi artırarak dönüştürme oranını yükseltebilir.
4. Blok zinciri ve Teknoloji Gelişmeleri
Myria gibi kripto para birimleri için, ağ yükseltmeleri, ölçeklenebilirlik çözümleri veya ekosistem genişlemesi gibi teknolojik gelişmeler genellikle benimsenme oranının artmasına ve fiyatların yükselmesine yol açar. Bu değişiklikler yatırımcıların güvenini artırabilir ve dönüştürme oranlarını olumlu yönde etkileyebilir.
5. Küresel Finansal Etkinlikler ve Piyasa Eğilimleri
Küresel enflasyon endişeleri, jeopolitik gerilimler veya merkez bankalarının faiz oranlarındaki değişiklikler gibi makroekonomik eğilimler, değer saklama aracı olarak dijital varlıklara yönelimi hızlandırabilir. Belirsiz zamanlarda MYRIA varlığına yönelik talep artabilir ve bu da USD para birimine dönüşümünü etkileyebilir.
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En son kurları takip etmek için gerçek zamanlı MYRIA / USD dönüştürücümüzü kullanın. İster alım satım yapmayı ister piyasa eğilimlerini takip etmeyi amaçlayın, aracımız size en güncel fiyatları ve geçmiş grafikleri sunarak bilgi sahibi olmanıza yardımcı olur.
Sıkça Sorulan Sorular
MYRIA / USD dönüşüm kuru nasıl hesaplanır?
MYRIA ile USD arasındaki dönüşüm kuru hesaplaması, MYRIA varlığının (genellikle USD veya USDT biriminden) mevcut değerine dayanır ve kurumsal düzeyde dönüşüm kurları kullanılarak USD birimine dönüştürülür. Bu kur, derin küresel likidite kaynaklarından alınan gerçek zamanlı piyasa fiyatlarını yansıtır.
MYRIA ile USD arasındaki kur neden bu kadar sık değişir?
MYRIA ile USD arasındaki kur, Myria ve ABD Doları varlıklarının küresel haberler, arz/talep ve piyasa hareketlerinden sürekli olarak etkilenmesi nedeniyle sık sık değişir. Bu nedenle, özellikle yüksek volatilite dönemlerinde fiyatları birkaç saniye içinde değişebilir.
Görüntülenen kur ile dönüştürme sırasında fiilen aldığım kur arasındaki fark nedir?
Gösterilen MYRIA / USD kuru gerçek zamanlıdır ve piyasa koşullarını yansıtır. Ancak, gerçek dönüşüm kurları, işlem farkı, ağ gecikmeleri veya işlem anındaki platform işlem farkları nedeniyle biraz farklılık gösterebilir.
MYRIA ile USD arasındaki kur, borsalar arasında farklılık gösterebilir mi?
Evet. Platformlar arasında işlem hacmi, likidite, bölgesel talep ve işlem ücretleri yapısındaki farklılıklar nedeniyle fiyat farklılıkları ortaya çıkabilir.
MYRIA ile USD arasındaki kur bugün neden dünden daha yüksek veya daha düşük olabilir?
Kurlar çeşitli faktörlere bağlı olarak değişebilir. Bunlar arasında makroekonomik haberler, yatırımcı duyarlılığı, merkez bankası açıklamaları, enflasyon raporları veya protokol güncellemeleri ya da ETF onayları gibi kripto para birimlerine özgü gelişmeler dâhildir.
Şu anda MYRIA kriptosunu USD para birimine dönüştürmek için uygun bir zaman mı, yoksa beklemeli miyim?
Garantili bir "doğru" zaman yoktur. Fiyat trendlerini kontrol edin, geçmiş verileri inceleyin ve kararınızı verirken hem küresel ölçekteki ekonomik faktörleri hem de piyasa duyarlılığını göz önünde bulundurun.
MYRIA kriptosundan USD para birimine dönüştürme zamanlamamı daha iyi ayarlamama yardımcı olacak araçlar nelerdir?
Canlı grafikler, hareketli ortalamalar, hacim eğilimleri, RSI ve piyasa haberleri, hepsi yararlı sinyaller sağlar. Bazı kullanıcılar ayrıca önemli fiyat seviyelerinde harekete geçmek için fiyat alarmları da ayarlar.
MYRIA kriptosunun USD para birimi karşısında zaman içerisindeki eğilimini nasıl anlayabilirim?
Bu sayfadaki etkileşimli grafiği kullanarak geçmiş fiyatları karşılaştırmak, spot trendleri incelemek ve geçmişteki volatilite bölgelerini belirlemek suretiyle MYRIA varlığının USD karşısındaki fiyat trendini anlayabilirsiniz.
Haberler ve düzenlemeler MYRIA ile USD arasındaki dönüşüm oranını nasıl etkiler?
Evet. Yerel düzenlemeler, enflasyon verileri, faiz oranı değişiklikleri veya jeopolitik olaylar, USD para birimini güçlendirebilir veya zayıflatabilir ve MYRIA sabit kalsa bile dönüşüm oranını etkileyebilir.
MYRIA ile USD arasındaki kuru etkileyebilecek kriptoya özgü olaylar nelerdir?
Myria halving olayları, Ethereum yükseltmeleri, balina hareketleri, ETF onayları ve borsa listelemeleri genellikle fiyat artışlarına veya düşüşlerine neden olur ve bu da MYRIA ile USD arasındaki kuru doğrudan etkiler.
MYRIA ile USD kurunu diğer para birimleriyle karşılaştırabilir miyim?
Evet. Dönüştürücü aracımız, en uygun dönüşüm oranlarını bulmak için diğer itibari para birimleri veya kripto para birimleri arasında kolayca geçiş yapmanızı sağlar.
MYRIA ile USD arasındaki kurun adil olup olmadığını nasıl anlarım?
Sadece önemli piyasa endeksleri veya birden fazla borsadaki kurları kontrol edin. Dönüştürücümüz, rekabetçi fiyatlandırma sağlamak için gerçek zamanlı ve toplu verilerden yararlanır.
Gün içindeki MYRIA ile USD arasındaki kuru izlemenin en iyi yolu nedir?
Bu sayfayı veya Myria fiyatı sayfasını yer imlerine ekleyin ve canlı fiyat grafiğini kullanarak gün içi hareketleri takip edin ve potansiyel piyasaya giriş noktalarını belirleyin.
MYRIA ile USD arasındaki dönüşüm kuru hafta sonları veya tatil günlerinden etkilenir mi?
Evet, kripto işlemleri 7/24 devam eder, ancak USD piyasaları ve likidite hafta sonları veya tatil günlerinde yavaşlayabilir. Bu durum, işlem farklarının genişlemesine veya fiyat istikrarının azalmasına neden olabilir.
MYRIA / USD için bir hedef fiyat belirleyip, bu fiyata ulaşıldığında dönüştürme yapabilir miyim?
Dönüştürücü aracıyla alım satım gerçekleştirmeden, MEXC alım satım platformunda alarmlar ayarlayabilir veya limit emirleri kullanarak fiyat hedeflerine göre otomatik alım satım gerçekleştirebilirsiniz.
Myria ve ABD Doları arasındaki ilişkiyi etkileyen faktörler hakkında daha fazla bilgiyi nereden edinebilirim?
Myria ve İngiliz Sterlini ile ilgili makro faktörler, piyasa etkenleri ve geçmiş performans bilgileri hakkında ayrıntılı içerik için yukarıdaki sayfayı inceleyebilirsiniz.
MYRIA kriptosunu USD para birimine dönüştürmek ile aralarında alım satım yapmak arasındaki fark nedir?
Dönüştürme, 1:1 değer kontrolüdür. Bu işlem, USD para birimini eşit değerdeki MYRIA kriptosuna dönüştürmek anlamına gelir. Öte yandan, alım satım, genellikle limit emirleri ve kaldıraç gibi araçlar aracılığıyla daha fazla kontrol (ve risk) ile açık piyasada alım/satım yapmayı içerir.
MYRIA / USD dönüşümü, kripto yatırımcıları için yaygın bir referans noktası mıdır?
Çoğu yatırımcı, MYRIA fiyatlarını USD veya USDT gibi küresel referans değerler olarak kullanılan stabil coinlerle takip eder. Yine de, MYRIA ile USD arasındaki dönüşüm oranı gerçek dünya değerini değerlendirmek, yerel para birimi dalgalanmalarına karşı korunmak veya bölgeye özgü nakit çıkışları planlamak isteyen kullanıcılar için değerli olabilir.
Büyük çaplı ekonomik olaylar sırasında MYRIA ile USD arasındaki kur nasıl değişir?
Enflasyon raporları, faiz artışları veya krizler sırasında, itibari para volatilitesi artar ve küresel yatırımcıların tepkisine bağlı olarak USD para biriminin kripto para birimleri karşısında zayıflamasına veya güçlenmesine neden olabilir.
MEXC, MYRIA / USD arasındaki kurların doğru ve rekabetçi olmasını nasıl sağlar?
MEXC, geniş kapsamlı küresel likidite havuzlarından oranları toplar, düşük işlem farkları uygular ve canlı piyasa koşullarını yansıtmak için fiyatlandırmayı gerçek zamanlı olarak günceller. Böylece adalet ve şeffaflığı sağlar.
Myria Haberleri ve Piyasa Gelişmeleri
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CRCL Selloff Explained: Russell Growth Removal and Open USD Pressure Reprice Circle’s Stablecoin Story
Circle Internet Group ($CRCL) came under pressure after being removed from several Russell Growth-related benchmarks during the latest Russell reconstitution. The index move matters because many passive funds, benchmark-aware portfolios, and rules-based institutional mandates use Russell indexes as part of their portfolio construction. When a stock leaves a widely followed benchmark, some investors may need to rebalance exposure, even if their long-term view of the company has not changed. But the Russell adjustment is only one part of the story. The deeper issue is that the market is reassessing Circle’s identity as a public stock. Is CRCL still being valued as a high-growth crypto infrastructure leader, or is the market starting to treat it more like a financial infrastructure company whose economics depend on interest rates, reserve income, stablecoin distribution, and competitive pressure? That debate became more urgent after the launch of Open USD, a new stablecoin initiative backed by a consortium involving major payments and crypto players, including Visa, Mastercard, and Coinbase. Reuters reported that Open Standard brings together more than 140 businesses and plans to issue Open USD, a U.S.-dollar-pegged stablecoin expected to go live later this year. For traders, the key question is whether the recent CRCL selloff is mostly technical index-related pressure, or whether it marks a broader valuation reset for the first major stablecoin stock.2026/07/02
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