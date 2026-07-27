Kripto AlPiyasalarSpotVadeli İşlemlerCXMTBirikimEtkinlik MerkeziÖdül Merkezi
Daha Fazla
Kayıt Ol
MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere MYX Finance hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere MYX Finance hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

MYX Hakkında Daha Fazla Bilgi

MYX Fiyat Bilgileri

MYX Nedir

MYX Whitepaper

MYX Resmi Websitesi

MYX Token Ekonomisi

MYX Fiyat Tahmini

MYX Fiyat Geçmişi

MYX Satın Alma Kılavuzu

MYX / İtibari Para Dönüştürücüsü

MYX Spot

MYX USDT-M Vadeli İşlemleri

Piyasa Öncesi

Kazanç

Airdrop+

Haberler

Blog

Akademi

MYX Finance (MYX) Bugünkü Teknik Analizi

MYX Finance (MYX) Bugünkü Teknik Analizi

MYX Finance Analiz sayfası, MYX tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. MYX Finance projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

MYX Finance (MYX) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,07221---%8,99-%26,11-%74,72
MYX Finance Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

MYX Finance Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, MYX Finance için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Güçlü Alış
Satış 2
Nötr 4
Alış 20
Hareketli Ortalamalar:Güçlü AlışSatış 0Nötr 0Alış 14
Teknik İndikatörler:AlışSatış 2Nötr 4Alış 6
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,07271
0,07269
R2
0,07269
0,07266
R1
0,07264
0,07265
PP
0,07262
0,07262
S1
0,07257
0,07259
S2
0,07255
0,07258
S3
0,0725
0,07255

MYX Finance Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,89M
$6,29 M
$7,18 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,05M
3 Günlük Aktif Alış
$1,00 M
3 Günlük Aktif Satış
$1,05 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
-0,07M
7 Günlük Aktif Alışlar
$4,30 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$4,37 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

MYX Finance Sermaye Akışı

Net GirişMYXUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,00 M0,07
2026-07-26$0,00 M0,08
2026-07-25$0,00 M0,08
2026-07-24$0,00 M0,08
2026-07-23$0,00 M0,08

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

MYX Finance Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de MYX Finance (MYX) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı MYX Finance fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
MYX/USDT
$0,07221
$0,07221$0,07221
%0,00
%0,00 (USDT)
MYX/USDC
$0,07225
$0,07225$0,07225
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

MYX / USD Hesaplayıcı

Miktar

MYX
MYX
USD
USD

1 MYX = 0,07221 USD

Daha Fazla Kripto Teknik Analizi

Daha fazla popüler kripto para fiyat analizi bulun.