MYX Finance (MYX) Bugünkü Teknik Analizi MYX Finance Analiz sayfası, MYX tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. MYX Finance projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

MYX Finance (MYX) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,07221 -- -%8,99 -%26,11 -%74,72

MYX Finance Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, MYX Finance için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Güçlü Alış Satış 2 Nötr 4 Alış 20 Hareketli Ortalamalar : Güçlü Alış Satış 0 Nötr 0 Alış 14 Teknik İndikatörler : Alış Satış 2 Nötr 4 Alış 6 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,07271 0,07269 R2 0,07269 0,07266 R1 0,07264 0,07265 PP 0,07262 0,07262 S1 0,07257 0,07259 S2 0,07255 0,07258 S3 0,0725 0,07255

MYX Finance Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,89M $6,29 M $7,18 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,05M 3 Günlük Aktif Alış $1,00 M 3 Günlük Aktif Satış $1,05 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı -0,07M 7 Günlük Aktif Alışlar $4,30 M 7 Günlük Aktif Satışlar $4,37 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. MYX Finance Sermaye Akışı Net Giriş MYXUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,00 M 0,07 2026-07-26 $0,00 M 0,08 2026-07-25 $0,00 M 0,08 2026-07-24 $0,00 M 0,08 2026-07-23 $0,00 M 0,08 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

MEXC'de MYX Finance (MYX) Piyasaları ile Alım Satım Yapın Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı MYX Finance fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın. İşlem Çiftleri Fiyat 24 sa Değişim 24 sa Hacim MYX / USDT $0,07221 $0,07221 $0,07221 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat MYX / USDC $0,07225 $0,07225 $0,07225 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat