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N2T Fiyatı(N2T)

N2T (N2T) Canlı Fiyat Grafiği

$15,601
$15,601$15,601
+%0,651D
USD

N2T Canlı Fiyat Verileri ve Bilgileri

N2T (N2T), şu anda 15,601 USD fiyatından işlem görmektedir ve -- USD piyasa değerine sahiptir. N2T / USD fiyatı gerçek zamanlı olarak güncellenmektedir.

N2T Ana Piyasa Performansı:

$ 10,92K USD
24 saatlik işlem hacmi
+%0,65
N2T 24 saatlik fiyat değişimi
-- USD
Dolaşımdaki arz

MEXC'deki N2T / USD fiyatının gerçek zamanlı güncellemelerini alın. Hızlı değişen kripto para piyasasında akıllı alım satım kararları vermek için gerekli olan en yeni veriler ve piyasa analizleri ile güncel kalın. MEXC, N2T fiyatına ilişkin doğru bilgiler için başvuracağınız ilk platformdur.

N2T Fiyat Performansı USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün için N2T fiyatı değişikliklerini takip edin:

DönemDeğişim (USD)Değişim (%)
Bugün$ +0,10075+%0,65
30 Gün$ +0,587+%3,90
60 Gün$ -4,648-%22,96
90 Gün$ -3,59-%18,71
Bugünkü N2T Fiyatı Değişimi

Bugün, N2T, $ +0,10075 (+%0,65) değişim gösterdi ve bu değişim, en güncel piyasa hareketliliğini yansıtıyor.

N2T 30 Günlük Fiyat Değişimi

Son 30 gün içinde, fiyat $ +0,587 (+%3,90) oranında değişti ve bu da tokenin kısa vadeli performansını gösteriyor.

N2T 60 Günlük Fiyat Değişimi

Görünüm 60 güne genişletildiğinde, N2T değişimi $ -4,648 (-%22,96) oldu ve bu da performansı hakkında daha geniş bir perspektif sunuyor.

N2T 90 Günlük Fiyat Değişimi

90 günlük trende bakıldığında, fiyat $ -3,59 (-%18,71) oranında değişti ve bu da tokenin uzun vadeli eğilimi hakkında derinlemesine bir anlayış sunuyor.

N2T Fiyat Bilgisi

En güncel N2T fiyatı bilgilerini keşfedin: 24 saat En Düşük ve En Yüksek, ATH ve günlük değişimler:

$ 15,5
$ 15,5$ 15,5

$ 36,999
$ 36,999$ 36,999

$ 699
$ 699$ 699

%0,00

+%0,65

-%12,22

N2T Piyasa Bilgisi

Piyasa istatistiklerini inceleyin: Piyasa değeri, 24 saatlik hacim ve arz:

--
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$ 10,92K
$ 10,92K$ 10,92K

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N2T (N2T) Nedir?

N2T, kullanıcılara daha güvenli ve akıllı bir dijital deneyim sunmak için Yapay Zeka (AI) ve blok zinciri teknolojisini entegre etmeye adanmış, N2 kripto para birimi topluluğu tarafından finanse edilen Yapay Zeka tabanlı bir blok zinciri projesidir.

N2T, MEXC'de kullanımınıza sunulmuştur. MEXC, tokeni doğrudan platformumuzda satın alma, tutma, transfer ve stake etme kolaylığı sağlar. Deneyimli bir yatırımcı veya kripto para birimlerinin dünyasına yeni adım atmış biri olmanız fark etmeksizin MEXC, N2T yatırımlarınızı etkin bir şekilde yönetebilmeniz için kullanıcı dostu bir arayüz ve çeşitli araçlar sunar. Bu token hakkında daha ayrıntılı bilgi için sizi dijital varlık tanıtım sayfamızı ziyaret etmeye davet ediyoruz.

Ayrıca, varlıklarınızdan nasıl ödül kazanabileceğinizi görmek için
- N2T staking olanaklarını kontrol edebilirsiniz.
- En son piyasa trendleri ve uzman görüşleri hakkında bilgi sahibi olmak için blog sayfamızda N2T hakkındaki yorumları ve analizleri okuyabilirsiniz.

Kapsamlı kaynaklarımız, N2T satın alma deneyiminizi sorunsuz ve sağlıklı kılmak için tasarlanmış olup, güvenle yatırım yapmak için gereken tüm araçlara ve bilgi birikimine sahip olmanızı sağlar.

N2T Fiyat Geleceği Tahmini

Kripto para birimi fiyat tahminleri, kripto para birimlerinin gelecekteki değerleri hakkında tahmin veya varsayımda bulunmayı içerir. Bu tahminler, N2T, Bitcoin veya Ethereum gibi belirli kripto paraların gelecekteki potansiyel değerini tahmin etmeyi amaçlar. Gelecekte N2T fiyatı ne olacak? 2026, 2027, 2028 ve 2050'ye kadar değeri ne kadar olacak? Ayrıntılı tahmin bilgileri için lütfen N2T fiyat tahmini sayfamızı ziyaret edin.

N2T Fiyat Geçmişi

N2T fiyat gidişatını izlemek, geçmiş performansı hakkında değerli bilgiler sağlar ve yatırımcıların zaman içinde değerini etkileyen faktörleri anlamalarına yardımcı olur. Bu tarihsel modelleri anlayarak N2T kriptosunun gelecekteki potansiyel gidişatını değerlendirmek için değerli bir bakış açısı elde edebilirsiniz. Ayrıntılı fiyat geçmişi bilgileri için lütfen N2T fiyat geçmişi sayfamıza göz atın.

N2T (N2T) Token Ekonomisi

N2T (N2T) token ekonomisini anlamak, uzun vadeli değeri ve büyüme potansiyeli hakkında daha derin bir bakış açısı sağlayabilir. Tokenlerin dağıtımından arzın yönetimine kadar token ekonomisi, bir projenin ekonomisinin temel yapısını ortaya koyar. N2T tokenin kapsamlı token ekonomisi hakkında hemen bilgi edinin!

N2T (N2T) Satın Alma

Nasıl N2T satın alacağınızı mı arıyorsunuz? Süreç oldukça basit ve sorunsuzdur! Adım adım N2T Nasıl Satın Alınır kılavuzumuzu takip ederek MEXC üzerinden kolayca satın alabilirsiniz. Size MEXC'de nasıl hesap açacağınızı ve çeşitli uygun ödeme seçeneklerini nasıl kullanacağınızı gösteren ayrıntılı talimatlar ve video eğitimleri sunuyoruz.

N2T Varlığından Yerel Para Birimlerine

1 N2T / VND
410.540,315
1 N2T / AUD
A$24,02554
1 N2T / GBP
11,70075
1 N2T / EUR
13,41686
1 N2T / USD
$15,601
1 N2T / MYR
RM65,99223
1 N2T / TRY
634,64868
1 N2T / JPY
¥2.293,347
1 N2T / ARS
ARS$21.110,80517
1 N2T / RUB
1.241,68359
1 N2T / INR
1.360,09518
1 N2T / IDR
Rp255.754,05744
1 N2T / KRW
21.578,05512
1 N2T / PHP
897,52553
1 N2T / EGP
￡E.748,22396
1 N2T / BRL
R$86,27353
1 N2T / CAD
C$21,37337
1 N2T / BDT
1.883,35272
1 N2T / NGN
23.601,97285
1 N2T / UAH
643,85327
1 N2T / VES
Bs1.918,923
1 N2T / CLP
$15.132,97
1 N2T / PKR
Rs4.371,24419
1 N2T / KZT
8.360,5759
1 N2T / THB
฿506,40846
1 N2T / TWD
NT$465,53384
1 N2T / AED
د.إ57,25567
1 N2T / CHF
Fr12,4808
1 N2T / HKD
HK$122,31184
1 N2T / MAD
.د.م141,03304
1 N2T / MXN
$293,92284
1 N2T / PLN
57,41168
1 N2T / RON
лв68,33238
1 N2T / SEK
kr150,70566
1 N2T / BGN
лв26,20968
1 N2T / HUF
Ft5.368,46011
1 N2T / CZK
331,36524
1 N2T / KWD
د.ك4,727103
1 N2T / ILS
53,19941

N2T Kaynağı

N2T hakkında daha kapsamlı bilgi edinmek için whitepaper, resmi websitesi ve diğer yayınlar gibi ek kaynakları incelemeyi düşünün:

Whitepaper
Resmi N2T Websitesi
Blok Gezgini

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Hesaplayıcı

Miktar

N2T
N2T
USD
USD

1 N2T = 15,601 USD

Al-Sat

N2TUSDT
$15,601
$15,601$15,601
+%0,62

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