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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere NAVI Protocol hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere NAVI Protocol hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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NAVI Protocol (NAVX) Bugünkü Teknik Analizi

NAVI Protocol (NAVX) Bugünkü Teknik Analizi

NAVI Protocol Analiz sayfası, NAVX tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. NAVI Protocol projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

NAVI Protocol (NAVX) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,008582---%18,22+%21,71-%2,07
NAVI Protocol Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

NAVI Protocol Sermaye Akışı

Net GirişNAVXUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,00 M0,01
2026-07-26-$0,01 M0,01
2026-07-25$0,00 M0,01
2026-07-24$0,00 M0,01
2026-07-23$0,00 M0,01

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

NAVI Protocol Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de NAVI Protocol (NAVX) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı NAVI Protocol fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
NAVX/USDT
$0,008575
$0,008575$0,008575
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

NAVX / USD Hesaplayıcı

Miktar

NAVX
NAVX
USD
USD

1 NAVX = 0,008582 USD

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