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First Neiro on ETH (NEIROCTO) Bugünkü Teknik Analizi
First Neiro on ETH (NEIROCTO) Fiyat Değişimi
|Mevcut Fiyat
|24 sa
|7 Gün
|30 Gün
|90 Gün
|$0,00006172
|--
|+%3,34
|+%0,80
|-%30,38
First Neiro on ETH Teknik İndikatörleri
Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, First Neiro on ETH için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.
|Hareketli Ortalamalar:
|Nötr
|Satış 6
|Nötr 1
|Alış 7
|Teknik İndikatörler:
|Alış
|Satış 3
|Nötr 4
|Alış 5
First Neiro on ETH Piyasa Sinyalleri
Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.
First Neiro on ETH Sermaye Akışı
|Geçmiş
|Net Giriş
|Fiyat
|2026-07-27
|$0,00 M
|0,00
|2026-07-26
|$0,00 M
|0,00
|2026-07-25
|$0,00 M
|0,00
|2026-07-24
|$0,01 M
|0,00
|2026-07-23
|$0,00 M
|0,00
Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.
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