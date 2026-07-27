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MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere First Neiro on ETH hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!MEXC YZ'nin gelişmiş analitiği, teknik analiz ve yatırım fırsatları dâhil olmak üzere First Neiro on ETH hakkında günlük güncellemeler sunar. En son günlük bilgileri hemen alın!

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First Neiro on ETH (NEIROCTO) Bugünkü Teknik Analizi

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Bugünkü Teknik Analizi

First Neiro on ETH Analiz sayfası, NEIROCTO tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. First Neiro on ETH projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz.

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Fiyat Değişimi

Mevcut Fiyat24 sa7 Gün30 Gün90 Gün
$0,00006172--+%3,34+%0,80-%30,38
First Neiro on ETH Fiyatı hakkında daha fazla bilgi edinin

First Neiro on ETH Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, First Neiro on ETH için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

Güçlü SatışSatışNötrAlışGüçlü Alış
Nötr
Satış 9
Nötr 5
Alış 12
Hareketli Ortalamalar:NötrSatış 6Nötr 1Alış 7
Teknik İndikatörler:AlışSatış 3Nötr 4Alış 5
Ad
Klasik
Fibonacci
R3
0,00006165
0,00006164
R2
0,00006164
0,00006163
R1
0,00006163
0,00006163
PP
0,00006162
0,00006162
S1
0,00006161
0,00006161
S2
0,0000616
0,00006161
S3
0,00006159
0,0000616

First Neiro on ETH Piyasa Sinyalleri

Mevcut Net Açık Emir Hacmi
-0,71M
$15,32 M
$16,02 M
Bekleyen Alışlar (USDT)
Bekleyen Satışlar (USDT)
3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,01M
3 Günlük Aktif Alış
$0,20 M
3 Günlük Aktif Satış
$0,20 M
7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı
0,01M
7 Günlük Aktif Alışlar
$0,26 M
7 Günlük Aktif Satışlar
$0,25 M

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

First Neiro on ETH Sermaye Akışı

Net GirişNEIROCTOUSDT Fiyatı
GeçmişNet GirişFiyat
2026-07-27$0,00 M0,00
2026-07-26$0,00 M0,00
2026-07-25$0,00 M0,00
2026-07-24$0,01 M0,00
2026-07-23$0,00 M0,00

Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

First Neiro on ETH Hakkında Daha Fazla Bilgi Edinin

MEXC'de First Neiro on ETH (NEIROCTO) Piyasaları ile Alım Satım Yapın

Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı First Neiro on ETH fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın.

İşlem Çiftleri
Fiyat
24 sa Değişim
24 sa Hacim
NEIROCTO/USDT
$0,00006173
$0,00006173$0,00006173
%0,00
%0,00 (USDT)

Sorumluluk Reddi

Bu materyalde sağlanan bilgiler yatırım, vergi, hukuk, finans, muhasebe veya başka herhangi bir profesyonel tavsiye teşkil etmez ve herhangi bir varlığı satın almak, satmak veya elde tutmak için bir tavsiye niteliği taşımaz. MEXC Learn bu içeriği yalnızca bilgilendirme amacıyla sağlar ve yatırım tavsiyesi sunmaz. Lütfen ilgili riskleri tam olarak anladığınızdan emin olun ve yatırım yaparken dikkatli olun. MEXC kullanıcıların yatırım kararlarından sorumlu değildir.

NEIROCTO / USD Hesaplayıcı

Miktar

NEIROCTO
NEIROCTO
USD
USD

1 NEIROCTO = 0,00006172 USD

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