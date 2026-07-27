First Neiro on ETH (NEIROCTO) Bugünkü Teknik Analizi First Neiro on ETH Analiz sayfası, NEIROCTO tokenin günlük performansı, fiyat eğilimleri ve temel teknik göstergeleri hakkında yapay zekâ tarafından oluşturulan bilgiler sağlar. Potansiyel piyasa hareketlerini, alım satım fırsatlarını ve dikkate değer teknik modelleri vurgular. First Neiro on ETH projesi analizi hakkında daha fazla bilgiye aşağıdan erişebilirsiniz. Hesap Açın

First Neiro on ETH (NEIROCTO) Fiyat Değişimi Mevcut Fiyat 24 sa 7 Gün 30 Gün 90 Gün $0,00006172 -- +%3,34 +%0,80 -%30,38

First Neiro on ETH Teknik İndikatörleri

Teknik analiz, trendi ve momentumu anlamak için fiyat hareketlerini ve yaygın indikatörleri inceler. Aşağıda, First Neiro on ETH için birden fazla zaman dilimini kapsayan otomatik bir anlık görüntü yer almaktadır. Bu görüntü, mevcut teknik yönelimi ve grafiğin bundan sonra neyi işaret ettiğini özetlemektedir. Bu teknik bir okumadır, garanti niteliğinde bir tahmin değildir. Lütfen kendi araştırmanızı yapın ve riski uygun şekilde yönetin.

1 dk 5 dk 15 dk 30 dk 1 sa 4 sa 8 sa 1 G 1 H Güçlü Satış Satış Nötr Alış Güçlü Alış Nötr Satış 9 Nötr 5 Alış 12 Hareketli Ortalamalar : Nötr Satış 6 Nötr 1 Alış 7 Teknik İndikatörler : Alış Satış 3 Nötr 4 Alış 5 Pivot Noktaları Hareketli Ortalamalar Teknik İndikatörler Ad Klasik Fibonacci R3 0,00006165 0,00006164 R2 0,00006164 0,00006163 R1 0,00006163 0,00006163 PP 0,00006162 0,00006162 S1 0,00006161 0,00006161 S2 0,0000616 0,00006161 S3 0,00006159 0,0000616

First Neiro on ETH Piyasa Sinyalleri Mevcut Net Açık Emir Hacmi -0,71M $15,32 M $16,02 M Bekleyen Alışlar (USDT) Bekleyen Satışlar (USDT) 3 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,01M 3 Günlük Aktif Alış $0,20 M 3 Günlük Aktif Satış $0,20 M 7 Günlük Aktif Alış-Satış Farkı 0,01M 7 Günlük Aktif Alışlar $0,26 M 7 Günlük Aktif Satışlar $0,25 M Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın. First Neiro on ETH Sermaye Akışı Net Giriş NEIROCTOUSDT Fiyatı Geçmiş Net Giriş Fiyat 2026-07-27 $0,00 M 0,00 2026-07-26 $0,00 M 0,00 2026-07-25 $0,00 M 0,00 2026-07-24 $0,01 M 0,00 2026-07-23 $0,00 M 0,00 Yukarıdaki veriler herkese açık piyasa bilgilerinden derlenmiştir ve yalnızca referans amaçlıdır. MEXC finansal danışmanlık hizmeti vermemektedir. Yatırım yapmadan önce lütfen bir uzmana danışın.

MEXC'de First Neiro on ETH (NEIROCTO) Piyasaları ile Alım Satım Yapın Spot ve Vadeli İşlem piyasalarını keşfedin, canlı First Neiro on ETH fiyatını ve hacmini görüntüleyin ve doğrudan alım satım yapın. İşlem Çiftleri Fiyat 24 sa Değişim 24 sa Hacim NEIROCTO / USDT $0,00006173 $0,00006173 $0,00006173 %0,00 %0,00 (USDT) Al-Sat